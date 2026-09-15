Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Урожая хватит с избытком, но есть нюанс: почему аграрии оказались в большом минусе

Юрий Берендий
15 сентября 2026, 02:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Урожай в Украине превысит 80 млн тонн, но доходы аграриев оказались под давлением из-за падения цен и проблем с экспортом, отмечает эксперт
Урожая хватит с избытком, но есть нюанс: почему аграрии оказались в большом минусе
Почему рекордный урожай не спасает производителей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

  • В Украине ожидают более 80 млн тонн агросырья
  • Аграрии работают в убыток из-за падения цен

В этом году Украина соберет более 80 млн тонн зерновых и масличных культур, однако значительный урожай не спасает аграрный сектор от убытков. Внутренние цены упали, а проблемы с экспортом существенно ухудшили финансовое положение производителей. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Главреду.

"В этом году урожай хороший, но компенсировать за его счет военные риски будет сложно. Сейчас все аграрии работают в убыток. Цены внутри страны отсутствуют. Будет более 80 миллионов тонн сельскохозяйственного сырья - зерновых и масличных культур", - отметил он.

видео дня

Отдельной проблемой остается реализация выращенной продукции. По словам Марчука, сокращение возможностей для сбыта за рубеж уже сказалось на стоимости сырья и доходах производителей.

"Например, пшеницы - около 25 млн тонн, а в год нам самим требуется около 6 млн тонн. Экспорт не работает, цена упала. Поэтому все аграрии сегодня в очень большом минусе", - подчеркнул Марчук.

В то же время производители продуктов питания готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии. После первых масштабных блэкаутов бизнес начал вкладывать средства в резервные системы и альтернативные источники энергии.

"В 2022 году, когда начались первые отключения и блэкауты, бизнес стал активно закупать генерацию и инвестировать средства в альтернативные источники энергии и теплоснабжения. И сегодня уже точно нельзя сказать, что на крупных предприятиях отсутствует соответствующая диверсификация", - сказал эксперт.

Полностью избавиться от зависимости от внешнего энергоснабжения предприятиям сложно из-за высокой стоимости оборудования и его эксплуатации. Особенно это касается производств с большим потреблением электроэнергии.

"Разве что кто-то не полностью устранил вероятные риски, ведь сделать это на 100 % очень дорого. Одно небольшое предприятие за час потребляет более 150–200 киловатт, и для обеспечения таких потребностей нужны и техника, и средства на её содержание, и расходы на топливо", - пояснил он.

По его словам, несмотря на стоимость такой подготовки, затянувшаяся война заставила предприятия заранее создавать резервы. Поэтому говорить о полной неготовности производителей к новым блэкаутам, по мнению эксперта, уже нельзя.

"Но, подчеркну, на пятом году полномасштабной войны мы не можем говорить, что предприятия не готовы. Ведь многие осознали этот вызов с первого года и начали активно инвестировать в это", - подытожил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики проекта EastFruit указали на снижение цен на картофель на внутреннем рынке. Они добавили, что цены на картофель снизились из-за увеличения предложения во время сбора урожая.

Они также сообщали о снижении цен на морковь и избытке предложения на рынке корнеплодов. В EastFruit отмечают, что цены на морковь падают из-за низкой активности закупок и большого предложения средних сортов. В настоящее время морковь продается по 12–18 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, а предложение превышает спрос.

Аналитики проекта также констатировали начало роста цен на тепличные огурцы из-за сокращения предложения с открытого грунта. Они объясняют, что заметное подорожание огурцов произошло в связи с высоким спросом.

Читайте также:

О персоне: Денис Марчук

Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
цены на продукты Денис Марчук
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как остановить войну без потери Донбасса: назван неожиданный сценарий

Как остановить войну без потери Донбасса: назван неожиданный сценарий

23:33Война
Подозрение Кривоносу и отставка Кравченко: подробности громкого скандала

Подозрение Кривоносу и отставка Кравченко: подробности громкого скандала

21:08Аналитика
Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

19:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Батарейки снова заработают — простой трюк с лимонным соком

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Китайский гороскоп на завтра, 15 сентября: Козлам - неожиданность, Свиньям - терпение

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

Мыши и крысы забудут дорогу домой: копеечное средство из кухни против грызунов

Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки

Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки

Сентябрь покажет характер: какие регионы зальет дождями и когда ждать бабьего лета

Сентябрь покажет характер: какие регионы зальет дождями и когда ждать бабьего лета

Последние новости

04:41

Черная смола, которую в СССР считали настоящей панацеей: что такое мумие на самом деле

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с черепахой за 37 с

03:44

Трудные времена уходят в прошлое: три знака зодиака почувствуют облегчение

03:22

Пауки будут держаться подальше: чем обработать окна и двери перед холодами

03:02

Солнце уничтожило гигантскую планету: ученые сделали сенсационное открытие

Цены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в УкраинеЦены на продукты пойдут вверх: Марчук – может ли РФ устроить продовольственный апокалипсис в Украине
02:33

Урожая хватит с избытком, но есть нюанс: почему аграрии оказались в большом минусе

01:06

Предложение о перемирие между РФ и Украиной: в FT узнали об ответе Путина

14 сентября, понедельник
23:58

О химии можно забыть: сантехник раскрыл способ прочистки засора за минутыВидео

23:33

Как остановить войну без потери Донбасса: назван неожиданный сценарий

Реклама
23:07

Десятки дронов готовы к ударам: в The Telegraph узнали о новой базе запусков РФ

22:48

Штраф 34 тыс. грн и лишение прав: для водителей готовят новые наказания

22:11

Помидоры ещё цветут в сентябре: что нужно сделать, чтобы плоды успели созретьВидео

22:10

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке: раскрыта опасностьВидео

21:52

Сахар больше не понадобится: какое растение с подоконника подсластит чай и кофе

21:46

Какие АЗС Россия может атаковать следующими: назван главный критерий

21:15

Яблоки не испортятся до весны: агроном назвал простые правила хранения урожаяВидео

21:08

Подозрение Кривоносу и отставка Кравченко: подробности громкого скандалаФото

21:06

Стоимость дизеля и бензина резкон подскочит: эксперт назвал новые цены

19:54

Всего два простых ингредиента: неприятный запах исчезнет моментальноВидео

19:25

Украина готова не бить по России, но есть нюанс — Зеленский раскрыл детали переговоров

Реклама
19:17

Выглядит странно, но работает: зачем медные предметы натирают кетчупомВидео

19:15

Стекло будет еще долго сиять: простой секрет мытья окон без разводовВидео

18:55

США могут посадить Путина за стол переговоров: раскрыт неожиданный сценарий

18:41

Яйца будут свежими до 5 недель: названо идеальное место и условия храненияВидео

18:34

РФ готовит новые ракеты для ударов по Украине: "Флеш" назвал критический срок

18:17

Трамп объявил энергетическое перемирие в войне РФ с Украиной и назвал условия

18:07

Привычные ершики для унитаза теряют популярность: чем их заменяют в 2026 году

17:48

"Проблема во мне": Матвиенко оказалась на грани развода с Мирзояном

17:42

Опытные хозяйки натирают обувь ластиком — для чего

17:34

Еще один урожай до морозов: когда и как сеять редис в сентябреВидео

17:31

Пыль на мебели не будет оседать неделями: простой трюк во время уборки

17:27

Зеленский принял решение после скандала с выездом генпрокурора Кравченко

17:05

Распад Великобритании: три нации заявили о "неизбежных изменениях" и подписали сделку

16:57

Прослужат всю осень: стилист показала 5 удобных вещей для ежедневных образовВидео

16:55

Цена может достичь 105 грн за литр: когда дизель пересечет психологическую черту

16:53

Урожай появится раньше: что можно посеять на огороде в сентябре

16:22

Опытные хозяйки добавляют немного уксуса при варке свеклы: для чего

16:20

В Кремле сделали циничное заявление после атаки на поезд возле Польши

16:17

Встреча Зеленского и Путина в Майами: какой план у Кремля и что изменят переговоры

15:58

В украинском языке нет СМИ, ВНЗ и ГОСТ: какие привычные аббревиатуры стоит забыть

Реклама
15:55

"Готовим борщ": звезда сериала "Великолепный век" оскандалился в РФ

15:35

Доллар резко взлетел вверх, а евро обвалился: новый курс валют на 15 сентября

15:12

Засор в раковине исчезнет за минуту: сантехник поделился простым труком с бутылкой

15:04

Не только Киев: Россия готовит удар по западу Украины, какие города станут целями

14:55

Большинство ошибается: как долго на самом деле можно хранить мясо в морозилке

14:45

"Это чистая политика и борьба за влияние" — политолог об обмене ударами между Генпрокуратурой, НАБУ и САП

14:26

Тест на IQ: нужно найти число 35 среди 85 за 9 секунд

14:16

Россияне имеют новые продвижения на ключевых участках фронта: раскрыты детали

13:49

Лимонная кислота лишь называется лимонной: из чего ее на самом деле производят

13:46

Сладкий персик вырастет из косточки: садовница показала пошаговый метод посадки

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Регионы
Новости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять