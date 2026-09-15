Урожая хватит с избытком, но есть нюанс: почему аграрии оказались в большом минусе

Урожай в Украине превысит 80 млн тонн, но доходы аграриев оказались под давлением из-за падения цен и проблем с экспортом, отмечает эксперт

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Почему рекордный урожай не спасает производителей / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

В Украине ожидают более 80 млн тонн агросырья

Аграрии работают в убыток из-за падения цен

В этом году Украина соберет более 80 млн тонн зерновых и масличных культур, однако значительный урожай не спасает аграрный сектор от убытков. Внутренние цены упали, а проблемы с экспортом существенно ухудшили финансовое положение производителей. Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в комментарии Главреду.

"В этом году урожай хороший, но компенсировать за его счет военные риски будет сложно. Сейчас все аграрии работают в убыток. Цены внутри страны отсутствуют. Будет более 80 миллионов тонн сельскохозяйственного сырья - зерновых и масличных культур", - отметил он.

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Отдельной проблемой остается реализация выращенной продукции. По словам Марчука, сокращение возможностей для сбыта за рубеж уже сказалось на стоимости сырья и доходах производителей.

"Например, пшеницы - около 25 млн тонн, а в год нам самим требуется около 6 млн тонн. Экспорт не работает, цена упала. Поэтому все аграрии сегодня в очень большом минусе", - подчеркнул Марчук.

В то же время производители продуктов питания готовятся к возможным длительным отключениям электроэнергии. После первых масштабных блэкаутов бизнес начал вкладывать средства в резервные системы и альтернативные источники энергии.

"В 2022 году, когда начались первые отключения и блэкауты, бизнес стал активно закупать генерацию и инвестировать средства в альтернативные источники энергии и теплоснабжения. И сегодня уже точно нельзя сказать, что на крупных предприятиях отсутствует соответствующая диверсификация", - сказал эксперт.

Полностью избавиться от зависимости от внешнего энергоснабжения предприятиям сложно из-за высокой стоимости оборудования и его эксплуатации. Особенно это касается производств с большим потреблением электроэнергии.

"Разве что кто-то не полностью устранил вероятные риски, ведь сделать это на 100 % очень дорого. Одно небольшое предприятие за час потребляет более 150–200 киловатт, и для обеспечения таких потребностей нужны и техника, и средства на её содержание, и расходы на топливо", - пояснил он.

По его словам, несмотря на стоимость такой подготовки, затянувшаяся война заставила предприятия заранее создавать резервы. Поэтому говорить о полной неготовности производителей к новым блэкаутам, по мнению эксперта, уже нельзя.

"Но, подчеркну, на пятом году полномасштабной войны мы не можем говорить, что предприятия не готовы. Ведь многие осознали этот вызов с первого года и начали активно инвестировать в это", - подытожил Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

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Напомним, как ранее сообщал Главред, аналитики проекта EastFruit указали на снижение цен на картофель на внутреннем рынке. Они добавили, что цены на картофель снизились из-за увеличения предложения во время сбора урожая.

Они также сообщали о снижении цен на морковь и избытке предложения на рынке корнеплодов. В EastFruit отмечают, что цены на морковь падают из-за низкой активности закупок и большого предложения средних сортов. В настоящее время морковь продается по 12–18 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, а предложение превышает спрос.

Аналитики проекта также констатировали начало роста цен на тепличные огурцы из-за сокращения предложения с открытого грунта. Они объясняют, что заметное подорожание огурцов произошло в связи с высоким спросом.

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О персоне: Денис Марчук Денис Марчук - заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016–2017 гг.). В 2015 году - координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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