Цены на популярный овощ резко обвалились: сколько просят за килограмм

- Картофель дешевеет вторую неделю подряд, цены снизились в среднем на 14%
- Стоимость картофеля уже на 37% ниже, чем за аналогичный период прошлого года
- В супермаркетах килограмм картофеля стоит около 10–13,95 грн, в зависимости от сети
В Украине уже вторую неделю подряд дешевеет картофель. Основной причиной такого снижения цен стала активная уборка урожая в основных регионах производства, из-за чего на рынке увеличилось предложение.
Как отмечают аналитики проекта EastFruit, по состоянию на 20 августа картофель с фермерских хозяйств предлагают по цене 6–12 грн за килограмм ($0,13–0,29/кг). В среднем это на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.
"Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения этой продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно. При этом спрос в этом сегменте характеризуется как ниже среднего, что также оказывает давление на цены на картофель", - отмечают аналитики.видео дня
В настоящее время картофель в Украине в среднем стоит на 37% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года. Участники рынка не ожидают существенного подорожания в ближайшее время из-за значительных объемов производства.
Сколько стоит картофель в супермаркетах
Цены для покупателей в торговых сетях выше, чем непосредственно у производителей. По данным мониторинга по состоянию на 20 августа, килограмм картофеля стоил примерно:
- АТБ - 13,95 грн;
- VARUS - 12,90 грн;
- "Фора" - 13,90 грн;
- "Сильпо" - около 10 грн.
В то же время стоимость зависит от сорта и вида картофеля. По данным"Минфина", средняя цена белого картофеля составляла около 19,20 грн/кг, молодого - 13,42 грн/кг, а розового - 24,40 грн/кг.
Какие продукты могут подорожать
Заместитель генерального директора Ассоциации производителей молока Елена Жупинас отмечала, что рост себестоимости производства и потери торговых сетей из-за повреждения запасов могут привести к заметному подорожанию молочной продукции в Украине.
По её словам, цены могут вырасти более чем на 10%, поскольку бизнесу придётся компенсировать понесенные убытки.
"Подорожание произойдет однозначно. Мы должны понимать, что все эти потери бизнеса так или иначе лягут на плечи рядового украинского потребителя. Я думаю, что подорожание будет не на 5% и не на 10%. На 5–10% мы ожидали подорожания в виде инфляции - у нас почти 9% годовой инфляции. Я думаю, что подорожание будет больше, потому что придется каким-то образом покрывать все эти убытки", - отметила она.
Цены на продукты - последние новости по теме
Главред ранее писал, что гречка в Украине может подорожать как минимум на 15% в течение 2026 года, несмотря на стабильные объемы производства. По словам министра агрополитики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, урожай крупы ожидается примерно таким же, как в прошлом году - более 80 тысяч тонн.
Напомним, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Олийник заявила, что аномальная летняя жара снизит урожай картофеля в Украине, а уже осенью закупочные цены на него могут вырасти на 25–30%.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что продовольственного дефицита в Украине нет, а пустые полки в некоторых супермаркетах - это временное следствие сбоев в поставках после атак страны-агрессора России.
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Об источнике: EastFruit
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