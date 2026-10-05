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Белые стены выходят из моды: какой цвет сделает интерьер визуально дороже

Мария Николишин
5 октября 2026, 16:49
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Приглушенный зелено-серый оттенок меньше утомляет глаза и подходит как для небольшой квартиры, так и для просторного дома.
Белые стены выходят из моды: какой цвет сделает интерьер визуально дороже
Почему белые стены выходят из моды / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Почему белые стены вышли из моды
  • Чем шалфейно-зеленый цвет лучше изумрудного

Не так давно многие люди отдавали предпочтение белым стенам в доме. Хотя этот цвет универсален, он постепенно уходит в прошлое. В частности, есть другой вариант, который придает интерьеру элегантный вид.

Главред решил разобраться, в какой цвет можно покрасить стены дома в 2026 году.

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Какой цвет для стен становится трендовым

Белые стены перестали быть стандартом современного интерьера - их место занимает шалфейно-зеленый, приглушенное сочетание зеленого и серого, вдохновленное оттенком листьев шалфея. Этот тренд актуален как в компактных квартирах, так и в больших помещениях, пишет Deccoria.

Почему стерильный минимализм проиграл

Причины отказа от белого - не только визуальные. Исследования психологии цвета показали, что в стерильно-белых пространствах человек устает быстрее и делает больше ошибок, а свет, отражающийся от таких стен, дополнительно нагружает зрение.

Сам цвет ассоциируется с больничной лабораторией, поэтому расслабиться и отдохнуть в таком помещении сложнее.

С точки зрения дизайна белый лишь кажется самым простым решением. В зависимости от освещения он может приобретать голубой или грязно-серый оттенок, а на практике безжалостно подчеркивает потрескавшуюся штукатурку и пыль.

Каковы преимущества шалфейно-зеленого цвета

Шавлиевый тон значительно менее интенсивен, чем изумрудный и другие насыщенные оттенки, что упрощает его внедрение в различные пространства. В разбавленном варианте он работает почти как нейтральный, поэтому отказ от традиционного белого не перегружает комнату.

Цвет хорошо сочетается с деревянной мебелью, мрамором и стеклом, а в сочетании с натуральными текстурами создает теплое и целостное пространство.

Эксперты по психологии цвета отмечают, что приглушенный зеленый успокаивает, восстанавливает эмоциональное равновесие и способствует регенерации, а с биологической точки зрения он наиболее щадящий для глаз - пребывание в такой обстановке снижает нагрузку на зрение.

Именно поэтому этот оттенок рекомендуют в качестве базового или акцентного для спален, зон дневного отдыха и домашних офисов, где требуются концентрация и гармония.

Белые стены выходят из моды: какой цвет сделает интерьер визуально дороже
Шалфейно-зеленый цвет стен / фото: скриншот из видео

Как вписать цвет в небольшую квартиру

Шавлиево-зеленый сочетается с самыми популярными архитектурными стилями - от скандинавского минимализма и эстетики современного фермерского дома до элегантных городских квартир.

На небольшом метраже красить всю комнату не обязательно: достаточно одной стены. В гостиной это фон для дивана, телевизора или книжной полки, в спальне - пространство за изголовьем кровати, что позволяет разграничить зоны без визуальной перегрузки.

Полная покраска тоже возможна, но тогда мебель лучше выбирать светлую. Такой фон выгодно подчеркивает бежевую мягкую мебель, светлое дерево, нежно-кремовые ткани и латунь.

Тем, кто сомневается, советуют сначала протестировать оттенок на мелких аксессуарах - наволочках или шторах, и только после этого приступать к покраске стен.

Главные тренды 2026 года в интерьере - видео:

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках.

Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

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