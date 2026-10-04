Новый тренд делает ставку не на светлые поверхности, а на глубокие оттенки и выразительный естественный рисунок.

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Дизайн кухни 2027 / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Белый мрамор долгое время оставался классикой для кухонных интерьеров. Он добавлял света, создавал ощущение пространства и легко сочетался с различными стилями. Но в трендах 2027 года на первый план выходят более тёмные оттенки, которые делают кухню более выразительной и визуально дороже, пишет Главред со ссылкой на TN.

Черный мрамор как акцент

Черный мрамор постепенно становится основным материалом для современных кухонь. Его насыщенный цвет и естественный рисунок создают эффект роскоши даже в минималистичных интерьерах. Чаще всего его используют для кухонных островов: такая столешница сразу привлекает внимание, но не перегружает пространство. Не менее эффектно черный мрамор смотрится в роли фартука или отдельных участков стен, придавая интерьеру завершенность.

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Сочетание с деревом

Чтобы избежать чрезмерной темноты, дизайнеры советуют сочетать черный мрамор с деревом. Натуральная текстура дуба или ореха делает интерьер теплее и уравновешивает глубокий оттенок камня. Такое сочетание создает современное, но в то же время уютное пространство, которое выглядит гармонично и долговечно.

Контраст со светлой мебелью

Еще один способ подчеркнуть черный мрамор - дополнить его светлыми фасадами. Кремовые, бежевые или песочные оттенки создают контраст, благодаря которому кухня остаётся светлой, а тёмная поверхность выглядит ещё более выразительно. Это решение особенно актуально для небольших помещений, где важно сохранить ощущение пространства.

Металлические и чёрные детали

Чтобы интерьер выглядел целостным, стоит добавить металлические или черные акценты. Смесители, ручки, светильники или бытовая техника помогут объединить все элементы в единый стиль. Такой подход делает кухню современной и продуманной до мелочей.

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Об источнике: TN.com.ar TN.com.ar - ведущий информационный портал Аргентины, представляющий собой цифровую платформу самого популярного в стране круглосуточного новостного телеканала Todo Noticias (TN). Ресурс принадлежит крупнейшему медиахолдингу Латинской Америки Grupo Clarín и специализируется на оперативном освещении событий в режиме реального времени. Контент охватывает широкую тематику: от актуальных политических и экономических новостей до разделов о спорте, технологиях и шоу-бизнесе. Сайт отличается мощной мультимедийной составляющей, возможностью просмотра прямых эфиров и активным взаимодействием с аудиторией через платформу гражданской журналистики. Благодаря высоким рейтингам и миллионной аудитории в социальных сетях портал считается одним из главных источников информации для испаноязычных пользователей в регионе.

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