Белые кухни больше не в моде: какой оттенок признан лучшим для дома

Новый тренд пришел на смену белому интерьеру на кухнях.

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На смену белым кухням приходят природные оливковые и шалфейные тона / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

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Дизайнеры называют приглушенный зеленый лучшим цветом для кухни

Землистые оттенки вытесняют белые гарнитуры, добавляя уют и тепло

Долговечность интерьера зависит от моющихся покрытий и тонов природы

Многие годы белые кухни доминировали в списках желаний тех людей, которые планировал ремонт. Они казались чистыми, светлыми и беспроигрышными. Но после почти десятилетия популярности полностью белых кухонных гарнитуров дизайнеры отмечают: домовладельцам хочется больше тепла и гораздо больше индивидуальности.

На смену белому приходят не ярко-синие или драматично-красные оттенки. Напротив, самые актуальные и долговечные цвета для кухни сегодня вдохновлены природой - это теплые серо-бежевые тона, оттенки грибов, землистые коричневые и натуральные древесные оттенки. Однако один цвет заметно выделяется среди остальных и считается одним из лучших вариантов для кухни, пишет Martha Stewart.

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Лучший цвет для кухни

Цвет, к которому дизайнеры неизменно возвращаются, это приглушенный зеленый. Специалисты отмечают особую популярность таких оттенков, как оливковый, шалфейный, эвкалиптовый и моховый. Они позволяют добиться непростого баланса:

добавляют интерьеру цвета, но не выглядят данью мимолетной моде;

успокаивают, но не навевают сонливость;

остаются достаточно универсальными, чтобы не надоесть спустя годы.

"Белые кухни, безусловно, никуда не исчезнут, однако мы заметили явный переход к более теплым и естественным цветовым палитрам. Сейчас я чаще всего рекомендую именно землистые оливково-зеленые оттенки", - говорит Брит Анхелеско, исполнительный вице-президент компании ZLINE Kitchen and Bath.

Джессика Арчевал, ведущий дизайнер JLA Interiors и совладелица Select Kitchen & Baths, наблюдает такую же тенденцию в своих проектах. По ее словам, домовладельцы не стремятся полностью отказаться от белого, а используют приглушенные зеленые оттенки, чтобы смягчить облик кухни, добавить ей тепла и подчеркнуть индивидуальность.

Производители красок также фиксируют этот тренд. По их словам, уютные тона идеально подходят для того, чтобы наполнить пространство теплом. Их можно использовать по всему помещению, создавая ощущение защищенности и уюта. Несмотря на сохраняющуюся популярность теплых нейтральных оттенков, зеленый особенно выделяется благодаря своей способности визуально связывать интерьер с природой.

Почему это работает

Популярность приглушенных зеленых и природных нейтральных оттенков объясняется не только прогнозами дизайнерских трендов. По словам специалистов, эти цвета позволяют создавать кухни, которые кажутся теплыми, гостеприимными и по-настоящему жилыми. А именно такие качества становятся все более важными для помещения, которое давно перестало быть просто местом для приготовления еды.

"Кухня - одно из самых функциональных помещений в доме. Теплые землистые оттенки делают пространство более гармоничным и располагающим к общению, побуждая людей замедлиться, собраться вместе и провести здесь больше времени", - говорит Анхелеско.

Зеленый цвет считается особенно удачным выбором благодаря его способности сочетать энергичность и уют.

"Обычно кухня становится тем пространством, где используют яркие цвета, отражающие динамичный ритм жизни. Но можно выбрать и спокойную, уютную палитру, которая создает ощущение домашнего тепла", - отмечает она.

Почему этот цвет останется актуальным надолго

Хотя социальные сети заметно ускорили появление и распространение интерьерных трендов, эксперты считают, что домовладельцы все меньше заинтересованы в погоне за очередной вирусной тенденцией в дизайне кухни.

Причем долговечность интерьера зависит не только от правильного выбора цвета. Не менее важно подобрать подходящую фактуру и тип покрытия. Кухня ежедневно подвергается воздействию пара, влаги, брызг, загрязнений и частой уборки, поэтому для стен и кухонных фасадов специалист рекомендует выбирать прочные и моющиеся лакокрасочные покрытия.

Если вы хотите выбрать один цвет для кухни, который, по мнению дизайнеров, выдержит испытание временем, приглушенный оливковый или шалфейно-зеленый станет одним из самых надежных и красивых вариантов.

Но главный вывод заключается в другом: лучшие современные кухни строятся не вокруг одного модного оттенка краски. Их интерьер складывается из нескольких природных цветов - теплого дерева, землистых нейтральных оттенков, мягкой зелени и тонов, напоминающих натуральный камень. Вместе они создают пространство, в котором хочется чувствовать себя комфортно и расслабляться.

Как писал Главред, кухонный гарнитур задает тон любой кухне, и именно шкафы, в отличие от столешниц и фартуков, чаще всего выдают возраст помещения. Какая же кухня считается устаревшей?

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте. Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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