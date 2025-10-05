Худшие решения для маленького помещения: в какие цвета не стоит красить кухню

Из-за некоторых оттенков кухня может превратиться в пещеру.

Дизайнеры назвали самые неудачные цвета для кухни / Коллаж: Главред, фото: pexels.com

Вы узнаете:

В какой цвет не следует красить кухню

Как уравновесить черную кухню

Какой может быть альтернатива угольно-серому цвету кухни

Если вы решили сделать ремонт на кухне, то наверняка много времени уделяете выбору шкафов, столешниц и бытовой техники. Однако цвет краски имеет не меньшее значение. Неправильный оттенок может сделать комнату меньше и теснее.

Тёмные тона поглощают свет, а некоторые насыщенные оттенки могут давать ощущение уныния — и то, и другое может свести на нет все ваши усилия по созданию уютного пространства. Дизайнеры посоветовали, как избежать таких ловушек, и рассказали, в какие цвета не стоит красить кухню.

Какой цвет не подходит для кухни

Темный угольно-серый. На кухне самые темные оттенки серого могут сыграть против вас.

Хотя они и элегантны, но поглощают свет и могут создавать тяжелый, запертый эффект.

Антрацитовый серый часто выглядит на кухне скучно и тяжеловесно, особенно если вы хотите, чтобы пространство было светлым. Вместо этого дизайнеры рекомендуют более светлые, тёплые нейтральные оттенки , например, серо-бежевый, пишет Martha Stewart.

Темно-синий. Возможно, это цвет и является классикой, но темно-синие кухни часто кажутся тяжелыми.

Стены как будто надвигаются друг на друга, особенно при недостатке естественного света.

Кроме того, тёмно-синие стены часто отвлекают внимание от шкафов и столешниц, которые хочется подчеркнуть.

Лучше остановите свой выбор на нежно-голубом цвете, который будет рассеивать свет по комнате, а не поглощать его полностью.

Темно-красные оттенки. Думаете, какой цвет кухни не надоест? Это точно не об этих оттенках.

Бордовый и другие темно-красные цвета могут показаться смелым и стильным выбором, но на кухне они могут быстро подавлять.

Кухня в таком оттенке кажется темнее и замкнутее. Более светлые красные оттенки смотрятся ненамного лучше.

Интенсивность этих тонов может создавать эффект драматизма, но они также поглощают свет. В результате кухня кажется скорее тесной, чем уютной.

Шоколадно-коричневый. Такие оттенки часто выбирают из-за его теплоты и уюта, но на маленькой кухне этот комфорт может быстро перерасти в клаустрофобию.

Темный, насыщенный коричневый цвет очень гостеприимен, но может быть удушающим, если его не сочетать с яркими акцентами или обилием света.

Кроме того, шоколадно-коричневый цвет может выглядеть грязно и тесно на маленькой кухне.

Лучшими альтернативами станут более светлые, землистые оттенки, такие как шалфейно-зелёный, терракотовый или цвет яиц малиновки. Эти мягкие тона по-прежнему дают ощущение тепла, но при этом они создают ощущение воздушности и простора.

Лесной зеленый. Зелёный цвет нравится многим, но на компактной кухне некоторые оттенки могут сыграть против вас.

Лесной зелёный может загромождать пространство, делая его менее открытым. Хотя эти оттенки добавляют глубины, они поглощают свет, создавая ощущение замкнутости, а не свежести.

Баклажан. Фиолетовый цвет, возможно, и в тренде , но его гораздо сложнее реализовать на кухне.

Глубокие сливовые или баклажановые оттенки минимизируют отражение света и могут вызывать эффект клаустрофобии.

Баклажановый — царственный и атмосферный цвет, но если использовать его на всех стенах или шкафах, он может создать ощущение замкнутого пространства.

Черный. Несомненно, элегантен и современен, но он поглощает почти весь доступный свет. Чёрные стены или шкафы, если их слишком много, сильно портят ощущение пространства.

Если черный цвет не уравновешен достаточным количеством естественного освещения и более светлой отделкой, он может сделать маленькую кухню еще меньше.

Ранее Главред писал, что выбор цветовой палитры для дома — очень важное решение. Цвет отражает ваш стиль и задаёт настроение. Однако стоит помнить, что некоторые цвета могут сузить пространство. Дизайнеры рассказали, какие цвета визуально уменьшают комнату.

