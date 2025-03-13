"Худший дом" в окрестностях стал настоящей жемчужиной: весь ТикТок в восторге

Супруги обновили дом, который никто не хотел покупать.

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Старый дом получил вторую жизнь / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главред:

Заброшенный дом стал настоящей находкой

Пара купила "самый плохой дом" и сделала из него мечту

Молодая пара недавно поделилась покупкой - они приобрели "худший дом на улице", возведенный еще в 1920-х годах. Здание долгое время оставалось без ремонта и жильцов. Все этапы его обновления пара документирует в TikTok, где их видео собирают тысячи просмотров и реакций, сообщает Главред со ссылкой на Фокус.

"Это просторный дом с тремя спальнями, мы сразу увидели в нем огромный потенциал", - рассказывает хозяйка. видео дня

Предыдущий владелец прожил в этом доме около 70 лет, и за это время он практически не менялся. На кадрах, которыми супруги поделились, видно, что здание действительно нуждалось в серьезном ремонте.

Несмотря на сложность задачи, пара не отчаялась. Они провели масштабные работы: полностью заменили электропроводку, установили современную систему отопления и изменили планировку второго этажа. На это им понадобился всего год.

"Очевидно, что сейчас дом очень изменился - это лишь краткий обзор того, как он выглядел, когда мы получили ключи в апреле прошлого года", - добавляет новая хозяйка.

Эта история впечатляющего перевоплощения приобрела популярность в сети. Видео уже посмотрели более 329 тысяч раз, а пользователи оставили сотни комментариев:

"Надеюсь, вы позаботились о качественной изоляции? Такой дом может быть теплым и уютным, а коммунальные счета - низкими! С нетерпением жду результат".

"Столько потенциала! Так интересно посмотреть, чем это закончится, удачи".

"Надеюсь, вы не собираетесь разбирать камин в гостиной".

Хозяева рассказали, что планируют его реставрировать.

Кстати, недавно еще одна история буквально сорвала джек-пот в сети - в оливках обнаружили настоящее чудовище.

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TikTok TikTok ("ТикТок") - сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащий пекинской компании "ByteDance". Запущенная в 2018 году международная версия является ведущей видеоплатформой для коротких видео в Китае и становится все более популярной в других странах, став одним из самых быстрорастущих и самых загружаемых приложений, пишет Википедия.

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