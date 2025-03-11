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Почему потеют руки, когда мы нервничаем: ученые дали неожиданный ответ

Даяна Швец
11 марта 2025, 15:54
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Хотя такая особенность может казаться неудобной в повседневной жизни, на самом деле она имеет эволюционную подоплеку.
руки, пот
Почему наши руки потеют даже без жары / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как эволюция влияет на потливость рук во время стресса
  • Почему в стрессовых ситуациях наши ладони мокрые

Когда мы переживаем волнение или стресс, наши руки могут начать потеть. Это естественная реакция организма, которая возникает из-за активации нервной системы, объясняет Главред со ссылкой на экспертов Marca.

Процесс потоотделения на ладонях объясняется работой симпатической нервной системы, которая отвечает за непроизвольные реакции организма. В стрессовых ситуациях мозг воспринимает их как потенциальную угрозу и начинает вырабатывать адреналин. Этот гормон ускоряет сердцебиение, дыхание и, в частности, стимулирует потоотделение.

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"Потоотделение помогает регулировать температуру тела, но в ситуациях нервозности оно также выполняет эволюционную функцию: улучшает захват рук в моменты напряжения. Хотя этот механизм нам сейчас не нужен, чтобы выжить, он все еще присутствует в организме", - пишет издание.

У некоторых людей потливость рук выражена сильнее из-за состояния организма.

"У некоторых людей этот рефлекс является более интенсивным из-за таких заболеваний, как ладонный гипергидроз, состояние, которое вызывает чрезмерное потоотделение без очевидного триггера", - говорят эксперты.

Потливость ладоней - вполне естественный процесс, ведь в этой зоне расположено много потовых желез. Однако если это создает дискомфорт в повседневной жизни, мешает держать мелкие предметы, оставляет следы на бумаге или заставляет избегать рукопожатий - стоит обратиться к врачу для консультации и поиска эффективных решений.

Кстати, также объяснялось, почему нельзя аплодировать пилоту при посадке самолета.

Больше интересных новостей:

Что за ресурс - Marca?

MARCA - испанская ежедневная спортивная газета. Хотя футбол является их главным направлением, Marca также освещает другие виды спорта, такие как баскетбол, теннис, мотоспорт и другие, пишет Википедия.

Основана 21 декабря 1938 года в Сан-Себастьяне как еженедельная газета. С 1942 года выходит ежедневно. Редакционная политика издания направлена, в первую очередь, на освещение футбола.

Газета имеет около 2300000 читателей, данный показатель - самый высокий среди печатных СМИ в Испании.

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