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"Что-то большое пробежало через двор": в оливках обнаружили настоящее чудовище

Даяна Швец
9 марта 2025, 04:00
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Существо имеет агрессивный характер и может нанести болезненный укус.
'Что-то большое пробежало через двор': в оливках обнаружили настоящее чудовище
Гигантский паук прибыл в Англию вместе с грузом из Испании / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко о главном:

  • Вместе с оливками в Британию попал гигантский хищник
  • Ядовитый макрофел впервые обнаружен в Великобритании

Вместе с грузом оливок, прибывшим из Кордовы в Великобританию, неожиданно попал один из крупнейших пауков Европы - испанский воронкообразный макрофел (Macrothele calpeiana), длина которого достигала 34 мм. Об этом случае сообщило издание Daily Mail, пишет Главред.

Владелец детского сада, куда доставили груз, рассказал, что паука заметил его сын во время разгрузки товара.

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"Мой сын, который был за рулем погрузчика, увидел это краем глаза, проезжая мимо. Он позвонил мне и сказал, что что-то большое пробежало через двор", - говорит мужчина.

Этот вид пауков имеет черную атласную окраску и считается самым большим в Европе. Самцы достигают длины до 30 мм, а самки могут вырастать до 34 мм. Обычно макрофел обитает на Пиренейском полуострове (Испания, Португалия, Гибралтар, южная Франция), а также на севере Африки. В Великобритании его до сих пор не встречали.

Этот паук - единственный среди европейских представителей своего рода, который охраняется международными договорами, в частности Бернской конвенцией.

По информации Британского археологического общества, макрофел имеет агрессивный характер и может нанести болезненный укус, хотя его яд не представляет смертельной опасности для человека. Он живет в воронкообразной паутине, большую часть времени проводит в своем гнезде, а на охоту выходит ночью.

Специалисты отмечают, что самцы этого вида достигают половой зрелости после восьми линек и полутора лет жизни, после чего погибают после размножения. Самки, в свою очередь, созревают после девяти линек и откладывают до 100 яиц.

Интересно, что макрофел отличается чрезвычайно большим аппетитом - он охотится не только на насекомых, но и на мелких позвоночных.

Кстати, в бананах также неожиданно обнаружили живого гостя.

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Что известно о Daily Mail

Daily Mail - британская ежедневная таблоидная газета среднего сегмента, основанная в 1896 году, а также новостной веб-сайт, издаваемый в Лондоне. По состоянию на 2020 год это была самая высокооплачиваемая газета в Великобритании. Ее сестринская газета The Mail on Sunday была основана в 1982 году, шотландское издание было основано в 1947 году, а ирландское - в 2006 году. Контент из газеты появляется на веб-сайте MailOnline, хотя веб-сайт управляется отдельно и имеет собственного редактора, сообщает Википедия.

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