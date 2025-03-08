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Скука, болезнь или желание пакостить: почему в котов "вселяется демон" ночью

Даяна Швец
8 марта 2025, 01:30
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Также эксперты поделились, как сделать так, чтобы кот спал ночью.
кот
Откуда у котов столько энергии ночью / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У вас есть шанс узнать:

  • Почему кот ведет себя как сумасшедший именно в ночное время
  • Как успокоить кота, если он устраивает беспорядок ночью

Даже самые вежливые домашние коты ночью могут быть настоящими сумасшедшими. Феноменальным является то, что днем пушистики сладко дремлют на солнышке, а ночью внезапно превращаются в гиперактивных охотников, которые носятся по дому, мяукают и будят хозяев, пишет Главред со ссылкой на Parade Pets.

Почему коты активны ночью?

Странное явление ночного поведения четвероногих известно как "полуночное безумие" или "час кошачьего колдовства". И на это есть сразу несколько веских причин:

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  • Природный инстинкт. Коты - сумеречные хищники, которые наиболее активны на рассвете и под вечер, когда их потенциальные жертвы тоже активизируются. Поэтому днем они отдыхают, накапливая энергию для ночных приключений.
  • Реакция на освещение. Искусственный свет влияет на их поведение: если ночью в доме горит свет, кот может считать, что время активности продолжается.
  • Скука. Домашние кошки, особенно молодые, могут страдать от недостатка развлечений. Они спят днем не только потому, что так устроена их природа, но и потому, что им просто нечем заняться. Ночью, когда хозяин дома, кот пытается компенсировать день, проведенный в бездействии.
  • Потребность в общении. Если кот весь день один, он может ждать вечера, чтобы получить внимание. Беготня, прыжки и громкие звуки - это способ привлечь хозяина к взаимодействию.
  • Чувствительность к звукам. Иногда ночная активность вызвана тем, что кот слышит мелких грызунов, насекомых или даже звуки извне, которые человек не замечает.
  • Медицинские проблемы. Внезапные изменения в поведении могут быть сигналом о болезни. У пожилых кошек возможен когнитивный спад (аналог болезни Альцгеймера), что проявляется бесцельным блужданием, мяуканьем по ночам или проблемами с туалетом.
кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
​ Сколько раз в день надо кормить кота / Инфографика: Главред

Как сделать так, чтобы кот спал ночью?

Успокоить кота ночью можно несколькими способами:

  • Играйте перед сном
  • Кормите после игры
  • Добавляйте развлечения в течение дня
  • Игнорируйте поведение, требующее внимания
  • Заведите еще одного кота для компании
  • Выключайте свет на ночь
  • В случае изменений в поведении - обращайтесь к ветеринару

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