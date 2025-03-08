Скука, болезнь или желание пакостить: почему в котов "вселяется демон" ночью

Также эксперты поделились, как сделать так, чтобы кот спал ночью.

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Откуда у котов столько энергии ночью / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

У вас есть шанс узнать:

Почему кот ведет себя как сумасшедший именно в ночное время

Как успокоить кота, если он устраивает беспорядок ночью

Даже самые вежливые домашние коты ночью могут быть настоящими сумасшедшими. Феноменальным является то, что днем пушистики сладко дремлют на солнышке, а ночью внезапно превращаются в гиперактивных охотников, которые носятся по дому, мяукают и будят хозяев, пишет Главред со ссылкой на Parade Pets.

Почему коты активны ночью?

Странное явление ночного поведения четвероногих известно как "полуночное безумие" или "час кошачьего колдовства". И на это есть сразу несколько веских причин:

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Природный инстинкт . Коты - сумеречные хищники, которые наиболее активны на рассвете и под вечер, когда их потенциальные жертвы тоже активизируются . Поэтому днем они отдыхают, накапливая энергию для ночных приключений.

. Коты - сумеречные хищники, которые наиболее активны на рассвете и под вечер, когда их потенциальные жертвы тоже активизируются Поэтому днем они отдыхают, накапливая энергию для ночных приключений. Реакция на освещение. Искусственный свет влияет на их поведение: если ночью в доме горит свет, кот может считать, что время активности продолжается.

Искусственный свет влияет на их поведение: если ночью в доме горит свет, кот может считать, что время активности продолжается. Скука. Домашние кошки, особенно молодые, могут страдать от недостатка развлечений . Они спят днем не только потому, что так устроена их природа, но и потому, что им просто нечем заняться. Ночью, когда хозяин дома, кот пытается компенсировать день, проведенный в бездействии.

Домашние кошки, особенно молодые, могут страдать от недостатка развлечений Они спят днем не только потому, что так устроена их природа, но и потому, что им просто нечем заняться. Ночью, когда хозяин дома, кот пытается компенсировать день, проведенный в бездействии. Потребность в общении. Если кот весь день один, он может ждать вечера, чтобы получить внимание. Беготня, прыжки и громкие звуки - это способ привлечь хозяина к взаимодействию.

Если кот весь день один, он может ждать вечера, чтобы получить внимание. Беготня, прыжки и громкие звуки - это способ привлечь хозяина к взаимодействию. Чувствительность к звукам. Иногда ночная активность вызвана тем, что кот слышит мелких грызунов, насекомых или даже звуки извне, которые человек не замечает.

Иногда ночная активность вызвана тем, что кот слышит мелких грызунов, насекомых или даже звуки извне, которые человек не замечает. Медицинские проблемы . Внезапные изменения в поведении могут быть сигналом о болезни. У пожилых кошек возможен когнитивный спад (аналог болезни Альцгеймера), что проявляется бесцельным блужданием, мяуканьем по ночам или проблемами с туалетом.

​ Сколько раз в день надо кормить кота / Инфографика: Главред

Как сделать так, чтобы кот спал ночью?

Успокоить кота ночью можно несколькими способами:

Играйте перед сном

Кормите после игры

Добавляйте развлечения в течение дня

Игнорируйте поведение, требующее внимания

Заведите еще одного кота для компании

Выключайте свет на ночь

В случае изменений в поведении - обращайтесь к ветеринару

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