Скука, болезнь или желание пакостить: почему в котов "вселяется демон" ночью

У вас есть шанс узнать:
- Почему кот ведет себя как сумасшедший именно в ночное время
- Как успокоить кота, если он устраивает беспорядок ночью
Даже самые вежливые домашние коты ночью могут быть настоящими сумасшедшими. Феноменальным является то, что днем пушистики сладко дремлют на солнышке, а ночью внезапно превращаются в гиперактивных охотников, которые носятся по дому, мяукают и будят хозяев, пишет Главред со ссылкой на Parade Pets.
Почему коты активны ночью?
Странное явление ночного поведения четвероногих известно как "полуночное безумие" или "час кошачьего колдовства". И на это есть сразу несколько веских причин:
- Природный инстинкт. Коты - сумеречные хищники, которые наиболее активны на рассвете и под вечер, когда их потенциальные жертвы тоже активизируются. Поэтому днем они отдыхают, накапливая энергию для ночных приключений.
- Реакция на освещение. Искусственный свет влияет на их поведение: если ночью в доме горит свет, кот может считать, что время активности продолжается.
- Скука. Домашние кошки, особенно молодые, могут страдать от недостатка развлечений. Они спят днем не только потому, что так устроена их природа, но и потому, что им просто нечем заняться. Ночью, когда хозяин дома, кот пытается компенсировать день, проведенный в бездействии.
- Потребность в общении. Если кот весь день один, он может ждать вечера, чтобы получить внимание. Беготня, прыжки и громкие звуки - это способ привлечь хозяина к взаимодействию.
- Чувствительность к звукам. Иногда ночная активность вызвана тем, что кот слышит мелких грызунов, насекомых или даже звуки извне, которые человек не замечает.
- Медицинские проблемы. Внезапные изменения в поведении могут быть сигналом о болезни. У пожилых кошек возможен когнитивный спад (аналог болезни Альцгеймера), что проявляется бесцельным блужданием, мяуканьем по ночам или проблемами с туалетом.
Как сделать так, чтобы кот спал ночью?
Успокоить кота ночью можно несколькими способами:
- Играйте перед сном
- Кормите после игры
- Добавляйте развлечения в течение дня
- Игнорируйте поведение, требующее внимания
- Заведите еще одного кота для компании
- Выключайте свет на ночь
- В случае изменений в поведении - обращайтесь к ветеринару
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