Как понять, что пес счастлив: 8 признаков, на которые стоит обращать внимание

Важным является баланс и гармония между активностью, социальными контактами и отдыхом.

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7 признаков, что ваш любимец в гармонии с собой / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как ведет себя счастливый пес

Как сделать жизнь собаки счастливее

Счастье собаки заключается не только во вкусностях, игрушках и прогулках, но и в уважении к ее потребностям и особенностям. Когда мы предоставляем нашему питомцу свободу выбора, создаем комфортную среду и проявляем заботу, он отвечает преданностью, доверием и безграничной любовью, объясняет Главред со ссылкой на DailyPaws.

Чтобы определить, счастлива ли ваша собака, нужно обратить внимание на ее поведение. Счастливые собаки могут проявлять разные признаки: некоторые активно играют, другие любят отдыхать рядом с владельцем.

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Вот несколько признаков счастливой собаки:

Расслабленное лицо без напряжения;

"Мягкие" и дружелюбные глаза;

Уши в естественном положении;

Легко открытая пасть без напряжения;

Упругий, игривый бег;

Расслабленные мышцы тела;

Дружеское отношение, поиск внимания от владельца;

Естественно опущенный хвост.

Что нельзя давать собакам / Главред - инфографика

Чтобы сделать собаку счастливой, важно дать ей право выбора. Не все собаки любят объятия или постоянное внимание. Позволяйте ей уклоняться от прикосновений, когда она этого сама хочет, предоставлять пространство и отдых, а также исследовать окружающий мир через запахи. Это делает собаку более спокойной и более довольной.

Если вы заметили изменения в поведении собаки, такие как снижение активности или отказ от еды, стоит прислушаться к питомцу. А иногда даже и обратиться к ветеринару.

Счастливая собака - это здоровое, социальное, уверенное в себе животное, которое приносит радость в вашу жизнь.

Также объясняем, почему собаки на самом деле виляют хвостом.

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