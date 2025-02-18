Можно ли дуть собаке в морду: что это значит для животного

Почему нельзя гладить собаку по голове и дуть на нее - кинологи рассказали важные советы.

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Что нельзя делать собакам / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

Какие зоны тела у животного самые чувствительные

Что нельзя делать собакам

Почему животным не нравится, когда на них дуют и как не стоит обращаться с домашними любимцами - специалисты рассказали важные советы для владельцев собак.

Все знают, что собаки - это самые любящие и верные животные, поэтому с ними можно создать прочную связь. Для начала стоит также помнить, что прежде чем заводить животное, стоит научиться понимать и уважать их. Собаки также очень чувствительные животные и имеют свои границы в общении.

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Почему собака не любит, когда трогают лапы

Кинолог рассказал, что в теле собаки есть особо чувствительные зоны, в которых находится огромная концентрация нервных окончаний. Прикосновение к этим областям тела могут вызвать серьезную реакцию нервной системы собаки. Чтобы понять, что представляют животные в такой момент, то это похоже на то, когда кто-то касается вас там, где вам очень щекотно. Поэтому большинство собак не любит, когда их трогают за хвост, лапы или делают резкие движения.

Есть собаки, которые имеют очень чувствительные лапы, уши или хвост. Поэтому в зависимости от того, какой характер имеет животное, оно может по-разному реагировать, когда кто-то пытается трогать его чувствительные участки тела. Некоторые собаки могут проявлять дискомфорт более осторожно, таким образом пытаются спрятать лапу, или проявляют признаки покоя, такие как зевота, поворот головы или облизывание губ. Однако некоторые собаки могут принять защитную позу и атаковать, особенно если кто-то другой пытается прикоснуться к их наиболее чувствительным частям тела.

Почему собаки не любят, когда им дуют в морду

Самой главной причиной, почему собаки не любят, когда им дуют в морду, заключается в том, что это нарушает их зону комфорта. Также они могут просто не понимать, что происходит и что человек хочет от них. Обычно, чтобы подуть на морду собаки, стоит поднести к ней лицо очень близко, а некоторые животные это ненавидят. Также есть собаки, которые не любят даже, когда им просто смотрят в лицо.

Однако есть такие собаки, которые любят вблизи рассматривать человеческое лицо и облизывать его, однако им может не нравиться неожиданное и резкое дыхание воздуха. В отличие от людей, собаки не могут выдувать воздух изо рта, поэтому они могут испугаться таких движений. Как следствие, некоторые собаки могут начать рычать. Не будет сюрпризом, если они закончат тем, что могут укусить человека за лицо.

Что нельзя давать собакам / Инфографика: Главред

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