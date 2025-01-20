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Как понять, что собака мерзнет: животное начинает вести себя очень странно

Юлия Закрепа
20 января 2025, 21:19
166
Большинству четвероногих любимцев подходит обычная температура, однако есть определенные условия, когда им грозит переохлаждение.
Как понять, что собака мерзнет: животное начинает вести себя очень странно
Как понять, что собака мерзнет дома / коллаж: Главред, фото: unsplash

Вы узнаете:

  • Как ведет себя собака, когда ей холодно
  • Важно учитывать породу вашей собаки

Эксперт по отоплению Стивен Хэнкинсон, который сотрудничал со специалистом по поведению и дрессировке животных, узнал о том, какая температура должна быть для комфортного проживания животных в доме.

Большинство четвероногих друзей вполне довольны обычной температурой в помещении, которая подходит людям, 18-20°C, поэтому это является правильным. Средняя температура тела кошек и собак составляет 38-39°C, поэтому важно поддерживать эту температуру, чтобы оставлять животное в зоне комфорта, говорится в материале The Sun.

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Каждое домашнее животное уникально, но есть три важные вещи, о которых стоит подумать, чтобы собакам или котам было уютно в доме. Домашние животные являются частью семьи, поэтому стоит замечать все их маленькие прихоти. Например, если они сворачиваются в тугой клубок или отдыхают возле радиатора, вероятно, чувствуют холод.

С другой стороны, если они раскинулись, тяжело дышат или ведут себя беспокойно, тогда им может быть очень тепло, или даже жарко. Научившись замечать эти сигналы на ранней стадии, вы сможете настроить температуру дома, чтобы вашему пушистому другу было удобно и комфортно.

Порода собаки

Также важно учитывать породу вашей собаки. Различные породы собак имеют шерсть разной толщины и структуры, которая играет ключевую роль в определении их идеальной температуры. Известно, что домашним животным с густой шерстью, таким как хаски или норвежские лесные коты, лучше подходят для прохладных условий, тогда как животные с короткой шерстью или без шерсти, как коты сфинксы, хуже согреваются.

В то же время домашние животные с более густой шерстью могут испытывать трудности при более высоких температурах и часто ищут более прохладные места.

Что нельзя давать собакам инфографика
Что нельзя давать есть собакам / Инфографика: Главред

"Как правило, толщина шерсти домашних животных служит надежным ориентиром для определения их идеальной температуры - чем тоньше шерсть, тем они более чувствительны к холоду", - считает эксперт.

Также важным фактором является возраст животного. Если ваш любимец старше, то животному может быть труднее регулировать температуру своего тела, поэтому им нужно будет находиться в немного более теплой среде.

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