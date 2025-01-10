Могут быть серьезные последствия: почему зимой не стоит долго гулять с собакой

Вы узнаете:
- Как собаки переносят холод
- Можно ли зимой им ходить по снегу
С наступлением холодов не только люди чувствуют холод, но и наши четвероногие друзья. Иногда может быть слишком холодно для вашей собаки, чтобы выходить на прогулку, поэтому нужно быть осторожными в зимние месяцы.
Главред решил разобраться, сколько времени можно гулять с собаками зимой.
Как морозная погода влияет на собак
Как пишет express.co.uk, собаки, как и люди, являются теплокровными существами, для которых воздействие сильного холода может привести к таким последствиям, как переохлаждение или обморожение.
Хотя собаки по-разному переносят низкие температуры, можно воспользоваться некоторыми общими рекомендациями, чтобы знать, как долго можно держать собаку на улице зимой.
- Мелкие породы подвергаются риску простудиться уже при температуре 0°C, а при температуре ниже -5°C риск становится высоким или экстремальным.
- Средние породы могут переносить более холодные температуры по сравнению с мелкими, но стоит волноваться за них, когда температура опускается ниже -10°C.
- Крупные породы имеют средний риск при температуре до -10°C, а при температуре -15°C риск заболевания возрастает до высокого или экстремального.
В зависимости от породы собаки, она не должна гулять босиком по снегу более 15-30 минут. Холодная земля - не единственная причина для беспокойства, ведь соль, которой посыпаны тротуары, также может повредить лапы.
Чтобы защитить лапы собаки зимой, стоит использовать собачьи ботинки, наносить бальзам для лап и вытирать лапы после прогулок. В некоторых случаях собаке может понадобиться зимняя одежда, чтобы согреться.
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