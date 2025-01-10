Могут быть серьезные последствия: почему зимой не стоит долго гулять с собакой

Владельцев домашних животных призвали избегать опасных ошибок во время выгула.

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Как гулять с собакой зимой / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как собаки переносят холод

Можно ли зимой им ходить по снегу

С наступлением холодов не только люди чувствуют холод, но и наши четвероногие друзья. Иногда может быть слишком холодно для вашей собаки, чтобы выходить на прогулку, поэтому нужно быть осторожными в зимние месяцы.

Главред решил разобраться, сколько времени можно гулять с собаками зимой.

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Как морозная погода влияет на собак

Как пишет express.co.uk, собаки, как и люди, являются теплокровными существами, для которых воздействие сильного холода может привести к таким последствиям, как переохлаждение или обморожение.

Хотя собаки по-разному переносят низкие температуры, можно воспользоваться некоторыми общими рекомендациями, чтобы знать, как долго можно держать собаку на улице зимой.

Мелкие породы подвергаются риску простудиться уже при температуре 0°C, а при температуре ниже -5°C риск становится высоким или экстремальным.

Средние породы могут переносить более холодные температуры по сравнению с мелкими, но стоит волноваться за них, когда температура опускается ниже -10°C.

Крупные породы имеют средний риск при температуре до -10°C, а при температуре -15°C риск заболевания возрастает до высокого или экстремального.

В зависимости от породы собаки, она не должна гулять босиком по снегу более 15-30 минут. Холодная земля - не единственная причина для беспокойства, ведь соль, которой посыпаны тротуары, также может повредить лапы.

Чтобы защитить лапы собаки зимой, стоит использовать собачьи ботинки, наносить бальзам для лап и вытирать лапы после прогулок. В некоторых случаях собаке может понадобиться зимняя одежда, чтобы согреться.

Что нельзя давать собакам / Инфографика: Главред

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