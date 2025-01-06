Что варить есть собаке: "золотые" правила, которые должен знать каждый владелец

Вы узнаете:
- Что варить есть собаке
- Что полезно для собак
Если вы планируете кормить свою собаку натуральными продуктами и не покупать готовый корм, то стоит придерживаться ряда важных правил.
О том, что варить есть собаке и что полезно для собак, рассказали в Школе для собак DRED.
"Во-первых, должно быть 5-6 кормлений, если это щенок от месячного возраста и до трех месяцев. И там должны быть каши, рыба, мясо, сыр, молоко, яйца. Плюс там могут быть витамины, если они нужны, и овощи. Это все добавляется в рацион, расписывается, в каком количестве, граммовке дается собаке. Скажу так, на собственном опыте могу сказать точно, что на натуральном питании собака выглядит гораздо лучше и чувствует себя лучше", - рассказывается в видео.
В то же время в школе для собак отметили, что если нет времени рассчитывать и расписывать натуральное питание для собаки, то ни в коем случае не стоит покупать дешевые корма, потому что после этого у собаки могут начаться проблемы со здоровьем, а потом придется лечить домашнего любимца.
"Поэтому если нет времени - лучше покупайте хороший корм. Если нет - переходите на натуральное питание. Расскажу лайфхаки: можно сварить много мяса, заморозить, а потом частями доставать и давать собаке с овощами, кашами, рыбой, миксуя все. Перепелиные яйца, простые яйца, молоко, творог. То есть можно или проконсультироваться с человеком, который является собачьим диетологом и может расписать для вас, или по простому давать, дедовским способом - каша, мясо, овощей туда накрошить и давать собаке, и она с радостью это съест и будет очень благодарна", - отмечается в видео.
Смотрите видео о том, что варить есть собаке:
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