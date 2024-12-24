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Какую еду с праздничного стола категорически нельзя давать собакам: предупреждение ветеринара

Алёна Воронина
24 декабря 2024, 21:03
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Некоторые виды пищи, которые мы привыкли потреблять в рождественско-новогодние праздники, могут серьезно навредить домашним любимцам
Рождественско-новогодние праздники, еда, собака
Ветеринар предупредил, какую еду с праздничного стола категорически нельзя давать собакам/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, unsplash.com

Вы узнаете:

  • Какую еду с праздничного стола нельзя давать собакам
  • Какие виды пищи могут собакам серьезно навредить

На Рождество и Новый год во время праздничного застолья может возникать желание поделиться какими-то вкусностями со стола со своими домашними животными, в частности, собаками. При этом довольно часто сами четвероногие могут подтолкнуть хозяев к такому шагу, выпрашивая себе что-то вкусненькое со стола.

Однако многие праздничные блюда могут быть опасными для собак. Ветеринар рассказал, какую пищу нельзя давать собакам, чтобы не навредить им, пишет ladbible. К такому списку относятся, в частности, сосиски с беконом.

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Доктор Сэм, ветеринар по страхованию домашних животных Animal Friends Pet Insurance, рассказал, что сосиски, которые готовятся завернутыми в бекон, далеки от идеальной пищи для собаки. Он отметил, что такое блюдо, а также другое жирное мясо, могут привести к ожирению домашних животных и панкреатиту.

"Как бы ваша собака не просила мяса, лучше не давать ей этого. Вместо этого можете дать ей неприправленное нежирное мясо, такое как курица или индейка", - подчеркнул ветеринар.

Есть также много других продуктов, которые нельзя давать своим домашним животным на Рождество, включая пироги с фаршем и рождественский пудинг, поскольку изюм и виноград в них токсичны для собак, и даже небольшие количества могут вызвать у четверолапого рвоту. Также собакам вредны соусы.

Некоторые блюда просто вредны для здоровья животного, другие содержат ингредиенты, которые являются токсичными для них, или являются продуктами, которые собака трудно усвоит должным образом.

Кроме этого, собакам нельзя давать какие-либо кости из мяса, поскольку пес может их измельчить на обломки и проглотить, что может нанести серьезный вред его внутренним органам.

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