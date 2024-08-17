Проще, чем может показаться: как убрать всю шерсть в доме

Владельцы домашних питомцев живут в постоянной борьбе с шерстью на своих вещах. Но не все знают, как быстро убрать дом от шерсти.

https://glavred.info/lifehack/proshche-chem-mozhet-pokazatsya-kak-ubrat-vsyu-sherst-v-dome-10589120.html Ссылка скопирована

Как быстро убрать дом от шерсти / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Владельцы пушистых питомцев знают, насколько вездесуща шерсть домашних любимцев. Но эту проблему можно легко решить, если знать главные правила ухода за различными поверхностями, пишет sante+.

Как удалить шерсть с автомобиля

Независимо от того, отправляетесь ли вы в длительное путешествие или обычно берете пушистика с собой в машину, неизбежно вы найдете шерсть по всему салону. Вот несколько советов, как от нее избавиться:

видео дня

Защитите сиденья. Чтобы предотвратить накопление шерсти, стоит установить чехлы для сидений. Они очень практичны, их легко стирать после использования.

Чтобы предотвратить накопление шерсти, стоит установить чехлы для сидений. Они очень практичны, их легко стирать после использования. Воздушные шарики. Знаете ли вы, что воздушный шарик создает статический заряд и мгновенно притягивает шерсть? Просто надуйте воздушный шарик и натрите им сиденье, чтобы легко удалить всю шерсть.

Знаете ли вы, что воздушный шарик создает статический заряд и мгновенно притягивает шерсть? Просто надуйте воздушный шарик и натрите им сиденье, чтобы легко удалить всю шерсть. Клейкий валик. Он избавит вас от надоедливой шерсти на месте. Просто держите его в машине и после каждой поездки проводите им по сиденьям, чтобы захватить всю шерсть.

Он избавит вас от надоедливой шерсти на месте. Просто держите его в машине и после каждой поездки проводите им по сиденьям, чтобы захватить всю шерсть. Спрей-смягчитель для белья. Смешайте кондиционер для белья с водой в пульверизаторе. Затем распылите этот раствор на сиденья автомобиля. Протрите бумажным полотенцем, а затем пропылесосьте.

Как удалить шерсть с постельного белья

Перед тем, как положить постельное белье в сушильную машину, удалите как можно больше видимой шерсти. Убедитесь, что вы также отделили эти вещи от общего грязного белья. Положите эти вещи в сушильную машину на 10 минут на низком уровне, чтобы размягчить ткань и распушить шерсть. Затем положите постельное белье в стиральную машину. Влейте 125 мл. белого уксуса, чтобы еще больше разрыхлить шерсть. После стирки верните постельное белье в сушильную машину. На этот раз используйте специальные сушильные простыни для шерсти домашних животных.

Как удалить шерсть с мебели

Возьмите сухую губку и проведите ею по мебели, чтобы удалить шерсть. После того, как она впитает всю шерсть, просто вымойте губку водой с мылом. Затем дайте ей аккуратно высохнуть. Вы также можете воспользоваться влажной тряпкой, чтобы собрать всю шерсть. Только не забудьте хорошо отжать её перед использованием, чтобы не намочить мебельную ткань.

Santé+ Magazine Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред