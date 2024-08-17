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Проще, чем может показаться: как убрать всю шерсть в доме

Мария Николишин
17 августа 2024, 03:30
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Владельцы домашних питомцев живут в постоянной борьбе с шерстью на своих вещах. Но не все знают, как быстро убрать дом от шерсти.
Проще, чем может показаться: как убрать всю шерсть в доме
Как быстро убрать дом от шерсти / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Владельцы пушистых питомцев знают, насколько вездесуща шерсть домашних любимцев. Но эту проблему можно легко решить, если знать главные правила ухода за различными поверхностями, пишет sante+.

Как удалить шерсть с автомобиля

Независимо от того, отправляетесь ли вы в длительное путешествие или обычно берете пушистика с собой в машину, неизбежно вы найдете шерсть по всему салону. Вот несколько советов, как от нее избавиться:

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  • Защитите сиденья. Чтобы предотвратить накопление шерсти, стоит установить чехлы для сидений. Они очень практичны, их легко стирать после использования.
  • Воздушные шарики. Знаете ли вы, что воздушный шарик создает статический заряд и мгновенно притягивает шерсть? Просто надуйте воздушный шарик и натрите им сиденье, чтобы легко удалить всю шерсть.
  • Клейкий валик. Он избавит вас от надоедливой шерсти на месте. Просто держите его в машине и после каждой поездки проводите им по сиденьям, чтобы захватить всю шерсть.
  • Спрей-смягчитель для белья. Смешайте кондиционер для белья с водой в пульверизаторе. Затем распылите этот раствор на сиденья автомобиля. Протрите бумажным полотенцем, а затем пропылесосьте.

Как удалить шерсть с постельного белья

  1. Перед тем, как положить постельное белье в сушильную машину, удалите как можно больше видимой шерсти.
  2. Убедитесь, что вы также отделили эти вещи от общего грязного белья.
  3. Положите эти вещи в сушильную машину на 10 минут на низком уровне, чтобы размягчить ткань и распушить шерсть.
  4. Затем положите постельное белье в стиральную машину. Влейте 125 мл. белого уксуса, чтобы еще больше разрыхлить шерсть.
  5. После стирки верните постельное белье в сушильную машину. На этот раз используйте специальные сушильные простыни для шерсти домашних животных.

Как удалить шерсть с мебели

Возьмите сухую губку и проведите ею по мебели, чтобы удалить шерсть. После того, как она впитает всю шерсть, просто вымойте губку водой с мылом. Затем дайте ей аккуратно высохнуть. Вы также можете воспользоваться влажной тряпкой, чтобы собрать всю шерсть. Только не забудьте хорошо отжать её перед использованием, чтобы не намочить мебельную ткань.

Santé+ Magazine

Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.

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