Проще, чем может показаться: как убрать всю шерсть в доме

Владельцы пушистых питомцев знают, насколько вездесуща шерсть домашних любимцев. Но эту проблему можно легко решить, если знать главные правила ухода за различными поверхностями, пишет sante+.
Как удалить шерсть с автомобиля
Независимо от того, отправляетесь ли вы в длительное путешествие или обычно берете пушистика с собой в машину, неизбежно вы найдете шерсть по всему салону. Вот несколько советов, как от нее избавиться:
- Защитите сиденья. Чтобы предотвратить накопление шерсти, стоит установить чехлы для сидений. Они очень практичны, их легко стирать после использования.
- Воздушные шарики. Знаете ли вы, что воздушный шарик создает статический заряд и мгновенно притягивает шерсть? Просто надуйте воздушный шарик и натрите им сиденье, чтобы легко удалить всю шерсть.
- Клейкий валик. Он избавит вас от надоедливой шерсти на месте. Просто держите его в машине и после каждой поездки проводите им по сиденьям, чтобы захватить всю шерсть.
- Спрей-смягчитель для белья. Смешайте кондиционер для белья с водой в пульверизаторе. Затем распылите этот раствор на сиденья автомобиля. Протрите бумажным полотенцем, а затем пропылесосьте.
Как удалить шерсть с постельного белья
- Перед тем, как положить постельное белье в сушильную машину, удалите как можно больше видимой шерсти.
- Убедитесь, что вы также отделили эти вещи от общего грязного белья.
- Положите эти вещи в сушильную машину на 10 минут на низком уровне, чтобы размягчить ткань и распушить шерсть.
- Затем положите постельное белье в стиральную машину. Влейте 125 мл. белого уксуса, чтобы еще больше разрыхлить шерсть.
- После стирки верните постельное белье в сушильную машину. На этот раз используйте специальные сушильные простыни для шерсти домашних животных.
Как удалить шерсть с мебели
Возьмите сухую губку и проведите ею по мебели, чтобы удалить шерсть. После того, как она впитает всю шерсть, просто вымойте губку водой с мылом. Затем дайте ей аккуратно высохнуть. Вы также можете воспользоваться влажной тряпкой, чтобы собрать всю шерсть. Только не забудьте хорошо отжать её перед использованием, чтобы не намочить мебельную ткань.
Santé+ Magazine
Santé + Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Сначала журнал был доступен в печатном виде, но впоследствии вышел в цифровой версии.
Читайте также:
- Проще, чем может показаться: как убрать катышки - 5 действенных лайфхаков
- Спасет любую вещь: как убрать ворс с одежды во время стирки
- Как убрать камень в колене унитаза: простой, но очень эффективный способ
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред