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Как убрать шерсть домашних животных: эксперты назвали 3 лучших способа

Сергей Кущ
17 апреля 2024, 14:22
Эксперты из Better Homes & Gardens предлагают несколько способов, которые позволят вашему дивану выглядеть безупречно.
Чем убрать шерсть домашних животных
Чем убрать шерсть домашних животных / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Владельцы кошек и собак часто страдают от проблемы с шерстью. Животные обожаю тереться или сидеть на диване, но убрать шерсть с него - задача очень сложная.

Эксперты из Better Homes & Gardens предлагают несколько способов, которые позволят вашему дивану выглядеть безупречно, пишет Express.

Для начала важно понять, какой у вас диван: кожаный, замшевый, льняной или какой-то другой. Вот несколько способов чистки дивана.

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Чистка пылесосом

Использование пылесоса с мощным всасыванием - самый простой способ избавиться от волос. Он соберет все выпавшие волосы или перхоть, которые могут усилить аллергию и оставить неприятный запах.

Что нужно знать об Express.co.uk

Express.co.uk - британский таблоид, который является цифровым подразделением Daily Express и Sunday Express - одного из самых известных и надежных британских новостных брендов.

С 1900 года Express предоставляет миллионам читателей информированное освещение самых важных мировых событий как в печатном виде, так и в режиме онлайн.

Как говорят в издании, они каждый день стараются предоставить читателям самую лучшую журналистику, информировать и развлекать.

Проще всего это сделать с помощью насадки-щетки на пылесос. Таким образом, вы сможете убрать шерсть с подушек, а также из труднодоступных мест. Как уже говорилось, робот-пылесос также является хорошим способом ежедневной уборки.

Инструменты для удаления волос

Существуют инструменты, которые специально предназначены для удаления волос. Липкие валики или мебельные щетки позволяют удалять волосы легко и быстро.

Эти небольшие инструменты можно использовать непосредственно перед приходом гостей, не вынимая весь пылесос. Они также отлично подойдут, если нужно убрать только небольшой участок.

Предметы домашнего обихода

Иногда не обязательно покупать новые инструменты - можно просто использовать те, что уже лежат у вас под рукой. Резиновые перчатки - отличный способ удаления волос. Просто возьмите чистую пару и проведите ею по дивану.

Волосы прилипнут к резиновой текстуре. Влажная губка обладает тем же эффектом.

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