Спасет любую вещь: как убрать ворс с одежды во время стирки

Одежда во время стирки может нуждаться не только в очистке от грязи. Поэтому важно знать, как избавиться от ворса во время стирки, а также катышков и волос на ткани.

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Как избавиться от ворсинок на одежде во время стирки / Коллаж: Главред, фото: flickr

В современном мире стирка одежды не занимает много времени, если на одежде нет неприятностей, таких как ворс, волосы или катышки. Эти лишние элементы могут стать неприятной тратой времени для любой хозяйки, однако издание The Spruce поделилось ценными советами, как избавиться от ворсинок на одежде во время стирки.

Всего есть несколько эффективных методов, как быстро убрать ворсинки с одежды. Один из них заключается в том, чтобы повторно постирать одежду. Если после стирки вы заметили много ворсинок на одежде, найдите вещь, которая это вызвала и забросьте в правильную машинку на еще один цикл, однако вместо моющего средства стоит добавить одну чашку дистиллированного белого уксуса или жидкий смягчитель для тканей.

Еще одним вариантом убрать ворсинки является сушильная машина с салфетками из микрофибры. Закиньте несколько тряпок вместе с одеждой в машинку и ворс прилипнет к микрофибре, тем самым очистив вещь.

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Если у вас нет времени на повторную стирку или сушку в машинке, сбрызните на одежду антистатический спрей, а затем почистите валиком для ворса или сухой целлюлозной губкой. Эти же советы подходят для удаления собачьей и кошачьей шерсти с одежды.

Кроме ворса часто хозяйки думают, как избавиться от волос на одежде при стирке. Для этого не нужно специальных средств, достаточно воспользоваться влажными салфетками. Это именно то, что положить в стиральную машину для сбора волос стоит и можно, чтобы не испортить технику. Важно, что салфетки не должны рваться при растягивании. Тогда во время стирки они соберут на себя мелкий мусор.

Кроме ворса и волос неприятными находками на одежде становятся катышки. Однако есть метод, как убрать катышки с одежды во время стирки легко. Для этого достаточно взять обычную чистую губку для мытья посуды. Проблемные зоны одежды руками стоит натянуть и пройтись по ним абразивной стороной губки.

Что известно о The Spruce? Тһе Spruce - это американское издание, которое предлагает практические советы из реальной жизни и, которые помогут вам в быту. От советов по декорированию и садоводству до развлечений и инструкций по ремонту дома, The Spruce может показать вам, как это сделать, отметили в издании.

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