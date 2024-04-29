Черные джинсы не будут 'линять': женщина поделилась гениальным способом стирки

Одной из распространенных проблем во время стирки является то, что черные джинсы выцветают, однако есть действенный способ, который сохранит их цвет.

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Как стирать черные джинсы, чтобы не линяли / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Черные джинсы являются идеальным дополнением к любому гардеробу, поскольку они подходят любой фигуре. Проблема с черными джинсами заключается в том, что их можно очень легко испортить во время стирки.

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Одной из самых распространенных проблем во время стирки является то, что черные джинсы выцветают в стиральной машине, из-за чего они со временем становятся темно-серыми. Однако есть простой способ сохранить ваши черные джинсы черными, пишет Express.co.uk.

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Как правильно стирать черные джинсы

Чтобы черные джинсы не теряли цвет, их нужно замачивать перед каждой стиркой на некоторое время, чтобы закрепить краситель. Натуральная смесь для замачивания джинсов - это вода, белый уксус и соль, говорит эксперт по уборке Бритт Олизарович.

Соль поможет закрепить краситель при замачивании в воде и действует как защита во время стирки. Уксус является кислотой, которая помогает закрепить цвет в волокнах ткани, а также смягчает ткань.

Чтобы обезопасить черные джинсы, выверните их наизнанку и поместите в холодную воду. Затем добавьте одну чашку белого уксуса и одну столовую ложку соли. Оставьте джинсы в растворе примерно на час.

После предварительного замачивания черных джинсов поместите их в стиральную машину на низкой мощности и всегда стирайте черные джинсы, вывернув их наизнанку.

Не перегружайте стиральную машину, поскольку джинсы будут тереться о другую одежду и ткань будет терять краситель. Стирать черные джинсы следует в прохладной воде на деликатном режиме.

После того, как вы постирали, высушите черные джинсы на воздухе ночью в хорошо проветриваемом помещении. Никогда не сушите их на улице на солнце, поскольку солнечный свет может вызвать выцветание.

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