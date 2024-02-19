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2 минуты и готово: как сделать, чтобы джинсы не протирались между ног

Сергей Кущ
19 февраля 2024, 09:04
Этот простой трюк поднимет прочность джинсов, при этом не оставляя следов или изменяя их внешний вид.
Как сделать, чтобы джинсы не протирались между ног
Как сделать, чтобы джинсы не протирались между ног / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Деним – великолепный материал, но даже он не вечен. Часто любимые джинсы подвергаются протиранию в области внутренних швов бедра, но существует простой лайфхак, который поможет вам избежать этой неприятной проблемы с минимальными затратами.

Кстати, ранее мы писали, что дырка - не приговор: что делать с протертыми джинсами.

Что делать, если протираются джинсы?

Чудо-средство для борьбы с протиранием джинсов – обычная свеча. Возьмите любую свечу и тщательно натрите ей швы в области, где обычно происходит протирание. Слой воска создаст дополнительный шар защиты, который уменьшит трение.

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После того, как вы смажете швы нужно использовать фен для нагрева обработанных областей в течение пары минут. Этот простой трюк поднимет прочность джинсов, при этом не оставляя следов или изменяя их внешний вид.

Важно знать, что после каждой стирки рекомендуется повторять этот лайфхак для поддержания прочности в течение долгого времени.

Так что, если ваши джинсы склонны к протиранию, не спешите расстраиваться - воспользуйтесь простым лайфхаком с использованием свечи, чтобы сохранить ваш любимый деним в отличном состоянии.

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