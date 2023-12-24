Она утверждает, что о наличии замка на молнии она узнала только что, и это очень сильно ее удивило.

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Никогда не расстегнётся: девушка показала, как замкнуть молнию на джинсах / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Со всеми происходила неприятная ситуация, когда ширинка на джинсах предательски расстегивалась в самый неподходящий момент. Не все знают, но этого можно избежать с вероятностью 100%.

Девушка, которая может похвастаться более чем 570 000 подписчиков в TikTok, ошеломила пользователей социальных сетей, показав простой лайфхак.

На видео видно, как Мэрилин с легкостью расстегивает молнию на джинсах.

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Однако, когда она нажала на застежку, чтобы она легла ровно и прижалась к молнии, она автоматически зафиксировалась в нужном положении и не двигалась.

Девушка показала, как замкнуть молнию на джинсах / скриншот с видео

Несмотря на то, что она тянула ее, маленькая деталь не сдвинулась с места.

Мэрилин утверждает, что о наличии замка на молнии она узнала только что, и это очень сильно ее удивило.

Пользователи сети разделили ее эмоции, но некоторые заявили, что эту простую хитрость все уже знают.

Смотрите видео о том, как сделать, чтобы не расстегивалась молния на штанах:

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