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Джинсами, кожей и даже фольгой: как заточить одноразовый станок для бритья

Сергей Кущ
11 октября 2023, 20:13 обновлено 11 октября, 20:13
Заточенные одноразовые станки не будут такими же, как новые, но они могут обеспечить комфортное бритье.
Как заточить одноразовый станок для бритья
Как заточить одноразовый станок для бритья / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Одноразовые станки для бритья - удобные и доступные, но что делать, когда лезвия становятся тупыми? Мы поделимся с вами секретами, сколько раз можно использовать одноразовый станок и как правильно заточить его для дополнительных использований.

Сколько раз можно использовать одноразовый станок для бритья?

Обычно одноразовые станки рассчитаны на 3-5 сеансов, но это может варьироваться в зависимости от качества и бренда бритвы. После нескольких использований лезвия могут стать тупыми, и бритье становится менее эффективным. Однако, вы можете продлить срок службы одноразового станка, заточив его лезвия.

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Как можно наточить одноразовую бритву?

  • Используйте джинсы: Простой способ заточки лезвий - это пропустить станок несколько раз в одну сторону по джинсовой ткани. Джинсы содержат мелкие волокна, которые помогут выровнять лезвия.
  • Заточка с помощью кожи: Возьмите кожаный ремень или кожаную поверхность и попробуйте затачивать бритву, проводя ее несколько раз в одном направлении. Кожа может помочь придать лезвиям остроту.
  • Специальные стержни: На рынке существуют специальные стержни для заточки бритв. Они созданы для удобного и эффективного заточки лезвий.

Как заточить лезвие бритвы с помощью фольги?

Еще одним способом заточки лезвий бритвы является использование алюминиевой фольги. Просто сложите фольгу несколько раз, чтобы создать несколько слоев, и аккуратно протрите бритву в одном направлении несколько раз.

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