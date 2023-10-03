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Прослужат не один год: эксперт рассказал, как часто и как правильно стирать джинсы

Сергей Кущ
3 октября 2023, 14:18 обновлено 3 октября, 14:18
Джинсы требуют бережного отношения, но зная определенные хитрости, их носить можно очень долго.

Эксперт рассказал, как часто и правильно стирать джинсы
Эксперт рассказал, как часто и правильно стирать джинсы / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Джинсы являются неотъемлемой частью гардероба большинства людей, поэтому важно знать, как их правильно стирать, чтобы сохранить яркость и не допустить выцветания.

Эксперт по материалам Шадмаан Кадер поделился своими советами о том, когда стирать джинсы, чтобы они не выцветали и носились очень долго, пишет Express.

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Как часто нужно стирать джинсы?

"Вам следует стараться стирать их после 12 ношений или когда они станут заметно загрязненными, поскольку это поможет сохранить их яркий и свежий вид", - говорит эксперт.

Прежде чем приступать к полной стирке, удалите все пятна влажной тряпкой и небольшим количеством мягкого моющего средства. Также эксперт советует вывернуть джинсы наизнанку, чтобы они не линяли во время стирки.

При каком режиме нужно стирать джинсы?

Если ручная стирка невозможна или требует слишком много усилий, используйте деликатный режим стиральной машины с холодной водой и небольшим количеством моющего средства.

Используйте примерно половину рекомендуемого количества моющего средства, поскольку для очистки джинсов не требуется много мыла.

Как сушить джинсы?

Не кладите джинсы в сушильную машину, так как они могут "сжаться". Вместо этого оставьте их сушиться на веревке или вешалке. Если на ваших джинсах нет видимых загрязнений, но их нужно освежить, поместите их в запечатанный пластиковый пакет и поставьте на ночь в морозильную камеру. Холод поможет устранить запахи.

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