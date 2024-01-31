УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Почему нельзя оставлять одежду в барабане после стирки

Сергей Кущ
31 января 2024, 09:50
Следование этим простым правилам поможет вам сохранить долговечность вашей стиральной машины и поддерживать свежесть вашей одежды.
Как долго можно оставлять мокрую одежду в стиральной машине
Как долго можно оставлять мокрую одежду в стиральной машине / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Возможно, вы привыкли оставлять свою чистую одежду в стиральной машине на долгое время после окончания цикла? Однако эта привычка может нанести вред вашей одежде и некоторым компонентам машины.

Мы разбирались, почему важно достать одежду сразу после стирки.

Почему нельзя оставлять одежду в стиральной машине надолго?

Ваша стиральная машина, несмотря на свою надежность, не может прослужить вечно. Используя ее с уважением, вы увеличите ее срок службы. Поэтому важно вынимать белье из барабана сразу после стирки. Влага, оставшаяся в барабане, может привести к образованию плесени и нанести вред как самой одежде, так и компонентам машины.

видео дня

Рекомендуется запускать цикл отжима сразу после стирки или вынимать белье непосредственно из машины. Держите дверцу открытой для обеспечения хорошей вентиляции и предотвращения накопления влаги.

Может ли одежда заплесневеть, оставшись в стиральной машине?

Да, конечно! Оставленная в стиральной машине мокрая одежда станет идеальным местом для развития неприятного запаха плесени. Это не только ухудшит запах вашей одежды, но и потребует повторной стирки. Предотвратите это, просто вынимая белье из машины и развешивая его для сушки.

Почему одежда плохо пахнет после стирки?

Плохой запах после стирки может быть вызван несколькими факторами. Сырость, образующаяся при оставлении одежды в барабане, может привести к запаху плесени. Также, высокоэффективные машины могут скапливать грязь на внутренних деталях, что приводит к неприятному запаху.

Внимательно проверяйте одежду, проводите тщательную сортировку и используйте натуральные средства для стирки.

Как долго можно оставлять одежду в машине?

Ответ зависит от различных факторов, таких как степень загрязнения, тип моющего средства, температура воды и выбор цикла. Однако в целях сохранения качества белья, рекомендуется извлекать его из стиральной машины как можно быстрее.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
стирка интересные новости
Реклама

Главное за день

Колоссальные потери в живой силе: в ВСУ рассказали о боях на важном направлении

Колоссальные потери в живой силе: в ВСУ рассказали о боях на важном направлении

10:04 Украина
Польша – об угрозах Путина: ядерка в Беларуси, а Искандеры могут долететь до Берлина

Польша – об угрозах Путина: ядерка в Беларуси, а Искандеры могут долететь до Берлина

10:02 Мир
Успех в районе Горловки: ВСУ с боями захватили позиции россиян - ISW

Успех в районе Горловки: ВСУ с боями захватили позиции россиян - ISW

08:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:35

Лучший способ посева: когда сажать огурцы на рассаду и как получить щедрый урожай

10:25

В РФ скончался музыкант группы "Машина времени" и "Земляне"

10:04

Колоссальные потери в живой силе: в ВСУ рассказали о боях на важном направлении

10:02

Польша – об угрозах Путина: ядерка в Беларуси, а Искандеры могут долететь до Берлина

09:50

Почему нельзя оставлять одежду в барабане после стирки

НАТО ударит по РФ сотней томагавков, едва ее войска подойдут к странам Балтии - ЯгунНАТО ударит по РФ сотней томагавков, едва ее войска подойдут к странам Балтии - Ягун
08:55

Ситуация в районе Авдеевки резко изменилась: россияне применили новую тактику

08:43

Война с РФ уже на пороге ЕС, но это не значит, что к ней готовятся - дипломатВидео

08:34

Почему Россия не напала раньше?мнение

08:23

Успех в районе Горловки: ВСУ с боями захватили позиции россиян - ISW

Реклама
07:34

РФ атаковала Украину дронами: вспыхнули пожары, есть пострадавшиеФото

07:03

Высокоточные управляемые бомбы GLSDB отправят в Украину: в Politico назвали сроки

06:10

Россия стягивает на фронт новых оккупантов: что задумал Кремльмнение

05:36

"Риторика такая же, как и об Украине": названы страны, на которые может напасть РФ

04:47

РФ изменила БЧ в "Шахедах": они стали еще опаснее для домов - СМИ

04:20

Стиральная машина может сломаться: эксперты назвали Топ-5 ошибок при стирке

03:45

Лизоблюд Машков собрался лакейски преподнести Путину бумаги "на президентство"

03:05

Угроза большой войны в Европе: генерал СБУ раскрыл неожиданный сценарий и сроки

02:32

Не задержатся в квартире и дня: как быстро избавиться от тараканов

02:02

Настя Каменских переехала в другую страну к новому мужчине - блогер

01:34

Что такое сахарное лицо: как сладости могут добавить вам лет

Реклама
30 января, вторник
23:50

Военная помощь для Украины: в Белом доме сделали важное заявление

23:23

"Пожар в районе жилой застройки": россияне "Шахедами" атаковали Харьков

22:48

Дантес ошеломил фанатов танцами на каблуках и высмеял "маленьких людей" в РФ

22:18

В России начали тестировать "чебурнет": случился коллапс со всей связью

22:03

"Жирная" цель: ГУР провело спецоперацию и "положило" сервер Минобороны РФФото

21:52

Вдова Билоножко наехала на свою "подругу" Повалий: "Да что ты себе позволяешь?"

21:50

Кабмин отправил в Раду закон о мобилизации: его детальный разборФото

21:18

Заступился за Киркорова: Сергею Лазареву блокируют счета в террористической России

21:11

Этого оружия нет на вооружении США: Украина получит новейшие "крылатые бомбы" - СМИ

21:06

"Полностью захватить Украину": генерал раскрыл жестокие сценарии Кремля

20:44

Гороскоп на февраль 2024 года: Скорпионов ждет фатальный месяцВидео

20:38

Сложный год для Украины: директор ЦРУ оценил ход боевых действий в 2024 году

20:17

Зеленский намерен уволить Залужного - Financial Times

20:07

РФ наступает по всей линии фронта: Буданов раскрыл, что произойдет весной

20:05

Гороскоп на февраль 2024 года для Стрельцов: популярность, прибыль и конфликтВидео

20:04

Наталья Могилевская показала подарки от дочек, которые всегда носит с собойВидео

19:44

Начала сама себя душить: россиянка устроила "комедию" в Казахстане, шантажируя таксистаВидео

19:37

Россия может оказаться на экономическом дне через пару лет: прогноз МВФ

19:36

Лунный календарь на 31 января: какие возможности ждут вас в этот день

19:28

Умерла муза Федерико Феллини итальянская актриса Сандра Мило

Реклама
19:19

Гороскоп на февраль 2024: Козероги разбогатеют и выйдут на новый уровеньВидео

19:13

Визит Путина в КНДР: Буданов раскрыл реальную цель визита и детали переговоров

19:10

Как Кремль пытается заткнуть рот россиянаммнение

18:59

"События будут разворачиваться быстро": эксперт раскрыл сценарий войны РФ с НАТО

18:46

Болезненная потеря для Путина: Буданов рассказал, когда уничтожат Крымский мост

18:37

К началу весны наступление РФ выдохнется - Буданов

18:11

Сотни единиц техники в огне: в ВСУ рассказали о боях на ключевом направлении

18:04

"Эта тетя!": популярные ведущие унизили alyona alyona за внешность - звезды вступились

18:00

Как избавится от засоров в раковине при помощи обычной пластиковой бутылкой

17:56

Что нужно сделать с семенами томатов: секретная добавка с улетным результатом

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Лайфхаки
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Украинский язык с АвраменкоГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять