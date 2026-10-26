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ВСУ уничтожили новый альбом путинистки Долиной

Алена Кюпели
26 октября 2026, 13:40
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Все песни из нового альбома сгорели и путинистка Долина осталась без него.
Лариса Долина
Лариса Долина снова потеряла все/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лариса Долина

Кратко:

  • Что случилось с песнями Долиной
  • Кто еще пострадал от атаки на дата-центры

Путинистка Лариса Долина лишилась новых песен из-за атаки ВСУ.

Как пишут российские пропагандисты, готовые к публикации песни из нового альбома певицы пропали из-за сбоев в облачном хранилище "Яндекса". Об этом РИА Новости заявил директор певицы Сергей Пудовкин.

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"Действительно, песни "полетели", в том числе из нового альбома Ларисы Долиной. Мы готовили премьеру, релиз новой песни "Крылья", вторая песня "Я метель, ты оттепель", она выйдет синглом - все "сгорело" на облаке", - сказал Пудовкин, отвечая на вопрос о том, не пострадали ли песни Долиной в результате атак на дата-центры "Яндекса".

Лариса Долина
Лариса Долина лишилась нового альбома/ фото: facebook.com, Лариса Долина

Ранее Олег Газманов жаловался, что лишился множества неопубликованных песен, которые хранились в облачном сервисе "Яндекса".

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Отметим, как сообщал Главред, ранее известная украинская актриса Екатерина Тышкевич, которая находится на девятом месяце беременности, показала романтичную осеннюю фотосессию со своим супругом Валентином Томусяком.

Ранее также популярный российский комик Михаил Галустян, который поддерживает военное вторжение террориста Путина в Украину, сообщил в Instagram, что скоропостижно скончался.

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О персоне: Лариса Долина

Лариса Александровна Долина - советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

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