Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

Руслана Заклинская
25 октября 2026, 16:30
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе новых атак со стороны РФ на энергетическую инфраструктуру и торговые центры в ряде регионов Украины.
РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой
Россия готовит новые удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Главное:

  • Россия могла доставить около 150 БПЛА в Крым и Орел
  • Потенциальные цели - энергетика и гипермаркеты "Эпицентр".
  • Под угрозой находятся Львов, Ровно, Луцк, Житомир и Киев

Россия готовит удары по энергетической инфраструктуре и торговым объектам в западных областях Украины. Среди потенциальных целей - Львов, Ровно, Луцк, Житомир и другие города. Об этом предупредил мониторинговый канал "еРадар".

По информации канала, Россия доставила дополнительную партию беспилотников во временно оккупированный Крым и российский Орёл. Речь идёт примерно о 150 БПЛА, которые, вероятно, могут быть использованы для новых атак.

видео дня

Среди потенциальных целей называют объекты энергетической инфраструктуры, а также гипермаркеты "Эпицентр" в указанных городах.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и чем РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Другие мониторинговые ресурсы также сообщают о повышенной угрозе для энергетической инфраструктуры Киевской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областей. Кроме того, потенциальными целями могут стать торговые центры и гипермаркеты в Житомире, Хмельницком и Тернополе.

В то же время для Киева и области существует угроза баллистического удара в ближайшие трое суток.

Почему ПВО стало сложнее сбивать дроны

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и влияют на эффективность отдельных средств противовоздушной обороны во время российских атак с использованием дронов. По его словам, сложные погодные условия создают дополнительные трудности для военных, ведь работа части средств ПВО зависит от видимости.

"Сегодня авиации работать довольно сложно. Вы видите, что погодные условия сложные - это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которые требуют видимости", - отметил Игнат.

В то же время опасность представляют российские беспилотники, которым удается преодолевать украинскую противовоздушную оборону и достигать целей. Даже небольшое количество таких дронов может нанести значительный ущерб объектам критической инфраструктуры.

Угроза ракетного удара - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, эксперты Ukraine Facility Platform указали на приоритетные цели российских ударов по энергетике Украины. Аналитики называли удары по энергетике частью комплексной кампании в преддверии отопительного сезона 2026–2027 годов. По оценкам, энергосистема вступает в зиму с 57% доступных мощностей.

Telegram-канал "Оперативная информация" сообщил о сохраняющейся высокой угрозе применения баллистического оружия по Киеву. Жителей призвали немедленно направляться в укрытия во время воздушной тревоги.

Мониторинговый канал "Разведка Украины" также предупредил о повышенной угрозе комбинированного баллистического удара по Киеву и области. По оценкам экспертов, минимальный интервал между массированными атаками может составлять три-четыре суток.

Читайте также:

Об источнике: єРадар

"єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на:

  • мониторинге воздушной обстановки;
  • предупреждениях о ракетных и дронных атаках;
  • аналитике запусков ракет, взлётов авиации, активности БПЛА;
  • оперативных сводках во время массовых атак.

Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник.

Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине война России и Украины ракетный удар атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

16:30Война
Аномальное тепло возвращается в Украину: синоптик назвал даты смены погоды

Аномальное тепло возвращается в Украину: синоптик назвал даты смены погоды

16:06Синоптик
Крылатые ракеты атаковали завод РФ, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов"

Крылатые ракеты атаковали завод РФ, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов"

13:41Война
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 47 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 47 с

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

Детское Евровидение-2026: Украина получила неожиданный результат на конкурсе

Детское Евровидение-2026: Украина получила неожиданный результат на конкурсе

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

Тест на IQ: нужно найти три яблока среди помидоров за 10 секунд

Четыре знака зодиака выйдут из замкнутого круга: Вселенная готовит сюрприз

Четыре знака зодиака выйдут из замкнутого круга: Вселенная готовит сюрприз

Последние новости

17:18

Зачем кладут лавровый лист рядом с мукой и крупами: отпугивает ли он моль

17:16

Дизельное топливо продолжает дорожать: сможет ли Украина сдержать рост цен

17:12

Кусты будут усыпаны крупными ягодами: как омолодить старую смородину осенью

16:59

Скоропостижно скончался 46-летний Галустян: в соцсетях появился некролог

16:48

Как заквасить капусту, чтобы она получилась хрустящей: 5 важных секретов

Дизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в УкраинеДизель по 109 не предел, тенденции плохие: Косянчук — о ценах на топливо в Украине
16:33

Сытный ужин за 20 минут: рецепт очень вкусного салата "Печеночный"

16:31

Пеларгония переживет зиму без горшка: как сохранить цветок в бумажном пакете

16:30

РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

16:17

Что делать с пустыми грядками осенью: простой способ защитить почву

Реклама
16:06

Аномальное тепло возвращается в Украину: синоптик назвал даты смены погоды

15:55

Любовный гороскоп на 26 октября — 1 ноября: Овнам — время, Скорпионам — доверие

15:40

Плесени на швах и герметике не будет: эксперты назвали простую хитростьВидео

15:36

Кусты хризантем переживут даже холодную зиму: что нужно сделать осенью

15:35

Зачем в прищепке два отверстия: мало кто использует их правильно

15:31

Путину ищут "эликсир бессмертия" за 18 млрд рублей: Максакова высмеяла планы РФВидео

14:35

Конденсат на окнах исчезнет: эксперты назвали простой способ, который занимает 5 минут

13:41

Крылатые ракеты атаковали завод РФ, производящий батареи для "Искандеров" и "Кинжалов"

13:38

Цены на бензин и дизель рванут вверх: эксперт предупредил о новом факторе

13:28

РФ готова возобновить переговоры с Украиной и США: в Кремле сделали важное заявление

12:41

Гороскоп Таро на завтра 26 октября: Стрельцам - финансовые перемены, Водолею - успех

Реклама
12:33

В замиокулькаса появиться много новых листьев: что поможет растению пойти в рост

12:18

Не захотел жить в стране: в России покончил с собой рэпер-пропагандист

12:15

Успех и удача ждут представителей трёх знаков китайского зодиака до 1 ноября

12:13

Китайский гороскоп на завтра, 26 октября: Лошадям - важный шаг, Кроликам - принципы

12:13

Зачем профессиональные маляры разбавляют краску водой: гениальный лайфхак

11:47

7000 гривен исчезли: клиенты Приватбанка остаются без карт и денег

11:41

"Реакция РФ на дипломатию": Зеленский раскрыл последствия атак и сделал новое заявлениеФото

11:32

Меган Маркл предупредила отца, что он никогда не увидит её детей

11:16

Трамп недооценил Путина: аналитик назвал единственный способ заставить РФ пойти на мир

11:08

Кроты исчезнут с участка без яда: садоводы раскрыли секретный трюк

10:51

Не было в планах: Елена Мозговая показала живот и рассказала о беременности

10:38

В Полтаве российский дрон попал в "Эпицентр": первые подробности

09:57

Ограничения Starlink для Украины встревожили Европу: есть ли альтернатива сети Маска

09:22

Массированная атака дронов на Белгород: в центре города горит огромный ТРЦФото

08:35

В Запорожье после российского удара загорелся торговый объект: что известноФото

07:52

Россия атаковала Винницу: есть попадания в жилые дома, часть города без светаФото

05:31

Гороскоп для Рыб на ноябрь 2026: астролог назвала даты финансового прорыва

04:42

Гороскоп на завтра, 26 октября: Ракам — подарок, Львам — неожиданность

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 47 с

03:30

Четыре знака зодиака выйдут из замкнутого круга: Вселенная готовит сюрприз

Реклама
01:10

Армения на единороге выиграла Детское Евровидение-2026: о чем песняВидео

00:40

Детское Евровидение-2026: Украина получила неожиданный результат на конкурсеВидео

24 октября, суббота
23:44

Маск заявил о закрытии "лазейки" Starlink для ВСУ: что ответили в Украине

23:16

Детское Евровидение-2026: Украина зажгла самым ярким номером конкурсаВидео

22:34

Скорлупа отвалится сама: как варить и чистить яйца, чтобы не повредить белок

22:25

Хит 1991 года признали одной из самых печальных песен в историиВидео

21:39

РФ готовит мощный удар по Киеву: мониторы предупредили об угрозе

21:29

Всего один стакан под каждый куст: чем подкормить клубнику осенью

20:45

РФ ударила по многоэтажке на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

20:23

Мудрые как совы: в какие месяцы рождаются самые проницательные люди

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять