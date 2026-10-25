РФ готовит массированный обстрел Украины: какие города и объекты под угрозой

Мониторинговые каналы предупреждают об угрозе новых атак со стороны РФ на энергетическую инфраструктуру и торговые центры в ряде регионов Украины.

https://glavred.info/war/rf-gotovit-massirovannyy-obstrel-ukrainy-kakie-goroda-i-obekty-pod-ugrozoy-10806929.html Ссылка скопирована

Россия готовит новые удары по Украине / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

Главное:

Россия могла доставить около 150 БПЛА в Крым и Орел

Потенциальные цели - энергетика и гипермаркеты "Эпицентр".

Под угрозой находятся Львов, Ровно, Луцк, Житомир и Киев

Россия готовит удары по энергетической инфраструктуре и торговым объектам в западных областях Украины. Среди потенциальных целей - Львов, Ровно, Луцк, Житомир и другие города. Об этом предупредил мониторинговый канал "еРадар".

По информации канала, Россия доставила дополнительную партию беспилотников во временно оккупированный Крым и российский Орёл. Речь идёт примерно о 150 БПЛА, которые, вероятно, могут быть использованы для новых атак.

видео дня

Среди потенциальных целей называют объекты энергетической инфраструктуры, а также гипермаркеты "Эпицентр" в указанных городах.

Откуда и чем РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Другие мониторинговые ресурсы также сообщают о повышенной угрозе для энергетической инфраструктуры Киевской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской, Ровенской и Хмельницкой областей. Кроме того, потенциальными целями могут стать торговые центры и гипермаркеты в Житомире, Хмельницком и Тернополе.

В то же время для Киева и области существует угроза баллистического удара в ближайшие трое суток.

Почему ПВО стало сложнее сбивать дроны

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что туман и облачность затрудняют работу украинской авиации и влияют на эффективность отдельных средств противовоздушной обороны во время российских атак с использованием дронов. По его словам, сложные погодные условия создают дополнительные трудности для военных, ведь работа части средств ПВО зависит от видимости.

"Сегодня авиации работать довольно сложно. Вы видите, что погодные условия сложные - это и туман, и облака. Плохая погода напрямую влияет на эффективность использования тех средств, которые требуют видимости", - отметил Игнат.

В то же время опасность представляют российские беспилотники, которым удается преодолевать украинскую противовоздушную оборону и достигать целей. Даже небольшое количество таких дронов может нанести значительный ущерб объектам критической инфраструктуры.

Угроза ракетного удара - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, эксперты Ukraine Facility Platform указали на приоритетные цели российских ударов по энергетике Украины. Аналитики называли удары по энергетике частью комплексной кампании в преддверии отопительного сезона 2026–2027 годов. По оценкам, энергосистема вступает в зиму с 57% доступных мощностей.

Telegram-канал "Оперативная информация" сообщил о сохраняющейся высокой угрозе применения баллистического оружия по Киеву. Жителей призвали немедленно направляться в укрытия во время воздушной тревоги.

Мониторинговый канал "Разведка Украины" также предупредил о повышенной угрозе комбинированного баллистического удара по Киеву и области. По оценкам экспертов, минимальный интервал между массированными атаками может составлять три-четыре суток.

Читайте также:

Об источнике: єРадар "єРадар" (єРадар | Воздушная тревога | Ракетная опасность) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, специализирующийся на: мониторинге воздушной обстановки;

предупреждениях о ракетных и дронных атаках;

аналитике запусков ракет, взлётов авиации, активности БПЛА;

оперативных сводках во время массовых атак. Канал позиционирует себя как волонтерский информационный ресурс, а не как официальный государственный источник. Подписчики: около 300 тысяч человек.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред