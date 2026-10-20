Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

Инна Ковенько
20 октября 2026, 16:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Российская ракета попала в жилой район города.
Ракетный удар по Харькову
Ракетный удар по Харькову / Коллаж: Главред, фото: скриншот, "Думка"

Главное:

  • Россия нанесла ракетный удар по Новобаварскому району Харькова
  • В результате атаки пострадали 9 человек
  • Повреждены частные дома и гражданское предприятие

Российские войска днём 20 октября нанесли ракетный удар по Харькову. В Новобаварском районе повреждены частные дома и гражданское предприятие, есть пострадавшие.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

видео дня

Около 15:30 Игорь Терехов сообщил о попадании российской ракеты в частный сектор города. Сначала было известно о четырёх пострадавших, получивших осколочные ранения и контузии.

"Вражеский удар зафиксирован в Новобаварском районе Харькова. На данный момент - 4 пострадавших, на месте работают бригады медиков. Предварительно известно о повреждениях частных домов и гражданского предприятия. Экстренные службы устраняют последствия", - сообщил Синегубов.

Впоследствии мэр уточнил, что число пострадавших возросло до шести человек. Позже начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил уже о семи пострадавших.

На месте ракетного удара работают экстренные службы и бригады медиков.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что число пострадавших в результате ракетного удара по городу возросло до девяти человек.

Когда РФ может нанести массированный удар по Украине - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия способна наносить комбинированные удары по Украине с минимальным интервалом в три-четыре суток. Это минимальный интервал, а в целом массированные атаки возможны раз в неделю.

Поэтому следующей атаки можно ожидать уже через несколько дней. Впрочем, назвать конкретную дату сложно: она зависит от готовности российских войск, имеющихся запасов вооружения и способности организовать очередной обстрел.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Харьковской области - последние новости

Напомним, 19 октября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области именно в тот момент, когда там отдыхало много людей, в том числе семьи с детьми. Погибли две женщины и младенец, находившийся в детской коляске.

Ранее Главред писал, что в результате массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября пострадали 11 человек, ещё троих удалось спасти. Тела двух человек нашли под завалами.

Напомним, 12 октября Россия атаковала Харьков ударным беспилотником. Попадание вражеского дрона зафиксировано в Киевском районе города. Есть пострадавшие.

Читайте также:

О персоне: Олег Синегубов

Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации.

Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствиях

Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствиях

18:23Украина
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

16:49Украина
Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:33Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мусорщика за 55 с

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Мыши и крысы даже близко не подойдут к дому: что нужно сделать осенью

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Китайский гороскоп на завтра, 21 октября: Обезьянам - щедрость, Лошадям - детокс

Последние новости

18:38

Путинист Киркоров спланировал собственную смерть: Басков счастлив

18:23

Киев частично остался без света после атаки РФ: что известно о последствияхФото

18:17

СБУ срывает планы Кремля, который пытается посеять террор в украинских городах, — эксперт

18:11

Самый прибыльный хит и расценки на услуги: откровения украинского продюсераВидео

18:04

Кристина Эпплгейт поставили неизлечимый диагноз ошибочно: состояние ухудшается

Остановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатораОстановить Путина можно только силой: Максакова – о чуме в РФ, бункерах и играх диктатора
17:58

Гороскоп Таро на завтра 21 октября: Овнам - проявить прямоту, Рыбам - забота

17:54

Какие растения выбрать для дома: шесть вариантов, задерживающих пыль

17:43

Как приготовить сочные рыбные котлеты: секрет кроется в одном ингредиенте

17:42

Не миллионы, а всего 50 тысяч: Максакова объяснила, чего больше всего боится КремльВидео

Реклама
17:24

Зачем вешать укроп над входной дверью: что гласят народные приметы

17:17

Почему 21 октября нельзя отправляться в долгий путь: какой церковный праздник

17:06

Что нужно сделать после стирки с одеждой, чтобы она быстрее высохла

16:59

Зачем огородники втыкают пластиковые бутылки в землю осенью

16:57

"Мы рядом": Бедняков и Короткая воссоединились и показали важное событие

16:49

Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

16:36

Кто отмечает день ангела в ноябре: календарь именинов на каждый день

16:33

Буданов заявил о непростых переговорах с США и опроверг фейки РФ о Доброполье

16:32

Китай сделал новое заявление о войне в Украине и достижении мира: что предлагают

16:27

Туи могут погибнуть из-за осенних ошибок: что нужно сделать до морозов

16:16

РФ убила учительницу и ее годовалую дочь: детали смертельного удара по Харьковщине

Реклама
16:02

Доллар в шаге от рекорда, евро замер: новый курс валют на 21 октября

15:52

Удача, деньги и любовь: 5 знаков зодиака, которым повезет 19–25 октября

15:49

Если надоел однотон: модные дизайны осеннего маникюраВидео

15:43

Рулетка умеет больше, чем кажется: скрытые функции, о которых знают лишь единицыВидео

15:29

Почему не Одарка: Даша Астафьева ответила на хейт из-за диктанта

15:26

Когда не стоит стричь волосы в ноябре: календарь благоприятных дней

15:22

Рок-песня 1982 года стала одним из лучших саундтреков для путешествий

15:15

Россия атакует Киев дронами, есть жертвы: что известно о последствиях "прилетов"

15:09

Почему полотенце нельзя дарить и вешать на дверь: народные приметы

15:05

Умер звезда фильма "Офисное пространство" Ричард Рил: актеру было 78 лет

14:58

Заморозки до -5°С дожди с мокрым снегом: какой будет погода в Украине в ноябре

14:45

Рыболовный календарь на ноябрь: в какие дни ловить щуку и судака

14:35

Рубио объяснил задержку ракет для Patriot и проблемы с разведданными: что происходит

14:23

Жир и нагар исчезнут без дорогих средств: чем отмыть решетку газовой плитыВидео

14:22

Почему в некоторых видах сыра есть дыры: зачем и как они образуются

14:19

Павел Зибров потерял на фронте близкого человека: "Огромная боль"

13:54

В чём разница между жёлтым, белым и красным луком: для каких блюд их выбирать

13:51

Лидер фракции "Евросолидарность" в Одесском облсовете скрыл квартиры и миллионы, которые "заработал" на бронировании – СМИ

13:44

Украина может отказаться от вступления в НАТО: Зеленский назвал условие

13:40

Новая идея США для завершения войны: что будут обсуждать Зеленский и Виткофф в Осло

Реклама
13:32

"Не была по-настоящему счастлива": Свитолина ошеломила заявлением о браке с Монфисом

13:21

Путина могут подталкивать к эскалации против НАТО: Максакова назвала причины

13:17

Звезду "Від пацанки до панянки" арестовали в США: что она натворила

12:57

До +22 градусов и почти без дождей: сколько еще продержится тепло в Украине

12:43

Осколок дрона попал водителю автобуса прямо в сердце: новые детали трагедии под Киевом

12:34

Как стирать стеганое одеяло: какая ошибка навсегда испортит винтажную вещь

12:31

"Несмотря на невыносимую боль": Ирина Федишин и ее муж тронули признанием

12:29

Как использовать яичную скорлупу для мытья посуды: застарелый жир исчезнет

12:23

Цветы будут появляться снова и снова: рецепт домашнего удобрения для фиалокВидео

11:50

Трамп хочет принудить Украину к соглашению на условиях Путина по Донбассу - NYT

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Регионы
Новости ЧеркассыНовости ДнепраНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Львова
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять