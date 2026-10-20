Россияне нанесли ракетный удар по Харькову: количество пострадавших растет

Российская ракета попала в жилой район города.

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Ракетный удар по Харькову / Коллаж: Главред, фото: скриншот, "Думка"

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Россия нанесла ракетный удар по Новобаварскому району Харькова

В результате атаки пострадали 9 человек

Повреждены частные дома и гражданское предприятие

Российские войска днём 20 октября нанесли ракетный удар по Харькову. В Новобаварском районе повреждены частные дома и гражданское предприятие, есть пострадавшие.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Около 15:30 Игорь Терехов сообщил о попадании российской ракеты в частный сектор города. Сначала было известно о четырёх пострадавших, получивших осколочные ранения и контузии.

"Вражеский удар зафиксирован в Новобаварском районе Харькова. На данный момент - 4 пострадавших, на месте работают бригады медиков. Предварительно известно о повреждениях частных домов и гражданского предприятия. Экстренные службы устраняют последствия", - сообщил Синегубов.

Впоследствии мэр уточнил, что число пострадавших возросло до шести человек. Позже начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил уже о семи пострадавших.

На месте ракетного удара работают экстренные службы и бригады медиков.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что число пострадавших в результате ракетного удара по городу возросло до девяти человек.

Когда РФ может нанести массированный удар по Украине - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, Россия способна наносить комбинированные удары по Украине с минимальным интервалом в три-четыре суток. Это минимальный интервал, а в целом массированные атаки возможны раз в неделю.

Поэтому следующей атаки можно ожидать уже через несколько дней. Впрочем, назвать конкретную дату сложно: она зависит от готовности российских войск, имеющихся запасов вооружения и способности организовать очередной обстрел.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Удары РФ по Харьковской области - последние новости

Напомним, 19 октября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области именно в тот момент, когда там отдыхало много людей, в том числе семьи с детьми. Погибли две женщины и младенец, находившийся в детской коляске.

Ранее Главред писал, что в результате массированной вражеской атаки на Харьков 12 октября пострадали 11 человек, ещё троих удалось спасти. Тела двух человек нашли под завалами.

Напомним, 12 октября Россия атаковала Харьков ударным беспилотником. Попадание вражеского дрона зафиксировано в Киевском районе города. Есть пострадавшие.

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О персоне: Олег Синегубов Олег Синегубов - председатель Харьковской областной государственной администрации. С начала полномасштабного военного вторжения агрессора России в Украину занимает должность начальника Харьковской областной военной администрации. Ранее, в период с 11 ноября 2019 года по 24 декабря 2021 года, возглавлял Полтавскую областную государственную администрацию.

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