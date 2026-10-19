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Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела

Мария Николишин
19 октября 2026, 22:36
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Ключевой целью России по-прежнему остается украинская энергосистема во всех регионах.
Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела
Когда РФ может вновь атаковать Украину / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Главное из заявления эксперта:

  • РФ может наносить массированные удары по Украине каждые три-четыре суток
  • Главная цель ударов - энергетика по всей Украине
  • В России не хватает ракет и пусковых установок для масштабных атак

Страна-агрессор Россия способна наносить комбинированные удары по Украине с минимальным интервалом в три-четыре суток. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua.

"Я думаю, что такие удары они могут наносить примерно с интервалом в три-четыре суток. Это минимальный интервал. А в целом - примерно раз в неделю. Для них это будет приемлемый темп, чтобы обстреливать нас", - отметил он.

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По его словам, речь идет именно о комбинированных атаках, во время которых российская армия одновременно применяет ударные беспилотники и ракеты.

"Кстати, это даже не массированные удары, это комбинированные удары, когда сочетаются "Шахеды" и ракеты", - подчеркнул Жданов.

Эксперт добавил, что следующей атаки можно ожидать уже через несколько дней. Впрочем, назвать конкретную дату сложно: она зависит от готовности российских войск, имеющихся запасов вооружения и способности организовать очередной обстрел.

Что может стать целью российских ударов

По его мнению, ключевой мишенью России остается украинская энергосистема во всех регионах. Москва стремится нанести ей максимальный ущерб, чтобы ухудшить условия жизни гражданского населения и заставить Киев согласиться на перемирие на российских условиях.

"Они сейчас не рассчитывают на конкретные сроки. Они сейчас оценивают свои возможности: когда и какой удар они могут нанести. Насколько известно - есть утечки информации из Кремля - Путин требует от Генштаба как можно скорее нанести максимальный ущерб нашей энергетике. Вот о чем сегодня говорят в Кремле", - рассказал Жданов.

Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Что влияет на масштабы атак

В то же время масштаб атак ограничивается нехваткой средств поражения. Количество будущих ударов, убежден эксперт, будет определяться запасами ракет и способностью армии РФ готовить новые обстрелы.

"Но из разведывательной информации мы знаем, что таких возможностей, особенно у российских войск, уже нет. Ни по пусковым установкам, ни по ракетам, чтобы накрыть всю Украину", - подытожил он.

Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела
Российские ракеты / Инфографика: Главред

Использует ли Россия классические "Шахеды"

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия не отказалась от классических ударных дронов типа "Шахед", несмотря на появление реактивных модификаций.

По его словам, средства поражения противник выбирает под конкретные задачи и обстоятельства каждого дня.

"Обычные классические "Шахеды", хочу сказать, никуда не делись, особенно это касается центральных и западных регионов, потому что у них больший запас хода, соответственно, радиус поражения больше, чем у реактивных", - подчеркнул он.

Когда РФ может массированно атаковать Украину: названы сроки нового обстрела
Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 19 октября российские оккупанты нанесли удар беспилотником по центральному парку Новой Водолаги в Харьковской области именно в тот момент, когда там отдыхало много людей, в том числе семьи с детьми. Погибли двое детей и четверо взрослых.

В ночь на 19 октября в результате российской атаки на Киев значительные повреждения получил торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall. Также пострадало помещение контактного зоопарка "Зверополис", который работает в ТРЦ.

Кроме того, в ночь на 19 октября российские войска нанесли удар по Днепру. В результате удара были повреждены частные жилые дома. Ранение получила 84-летняя женщина.

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О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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