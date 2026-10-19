Угроза для запада и центра Украины: Игнат назвал основные цели атак РФ

Благодаря большей дальности полета старые модели дронов долетают вглубь страны.

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Игнат рассказал об угрозе обычных "Шахедов" / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Главное из заявления Игната:

Классические "Шахеды" летят дальше, чем реактивные дроны

Под ударом в первую очередь западные и центральные регионы Украины

Основные цели: подстанции, тяговые станции и железная дорога

Страна-агрессор Россия не отказалась от классических ударных дронов типа "Шахед", несмотря на появление реактивных модификаций. Именно они сегодня представляют главную опасность для западных и центральных областей. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире 24 Канала.

"Обычные классические "Шахеды", хочу сказать, никуда не делись, особенно это касается центральных и западных регионов, потому что у них больший запас хода, соответственно, радиус поражения больше, чем у реактивных", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, средства поражения противник выбирает под конкретные задачи и обстоятельства каждого дня. Различные типы беспилотников могут сочетаться в рамках одной атаки, поэтому сводить угрозу только к одной новинке ошибочно.

"Все вдруг переключились на реактивные. Нет, враг использует тактическую обстановку, применяет новую тактику и, соответственно, использует ту погоду, которая сегодня у нас стоит", - добавил Игнат.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Какие главные цели врага во время атак

Отдельно представитель Воздушных сил назвал объекты, на которые противник направляет основную часть ударных дронов. Речь идет обо всем, от чего зависит жизнеобеспечение людей.

"В большом количестве их применяют именно по объектам энергетики: сегодня - по подстанциям, накануне атаковали тяговые станции, железные дороги, сейчас - подстанции в населенных пунктах. Поэтому угроза со стороны этих "Шахедов" никуда не делась", - подчеркнул Игнат.

Он подытожил, что россияне систематически пытаются разрушить украинскую логистику и оставить города без света. Для этого противник сочетает атаки ударных беспилотников с ракетными ударами.

Прогнозируется ли усиление атак на западные области

Мониторинговые каналы предупреждали, что Россия разместила на всех доступных пусковых площадках около 500 ударных беспилотников "Герань".

По их данным, существует высокая угроза ударов по западным областям Украины в течение недели.

"Враг осуществил доставку ударных БПЛА ("Герань-2") и реактивных БПЛА ("Герань-4/5") на все возможные локации. Общее количество доставленных БПЛА составляет около 500 штук", - подчеркнули мониторы.

Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 19 октября российские войска нанесли удар по Днепру. Повреждены частные жилые дома, а 84-летняя женщина получила ранение.

В ночь на 19 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками. В Ирпене Бучанского района пострадали шесть человек, среди них трое детей, еще трое человек пропали без вести.

В результате российской атаки на Киев значительные повреждения получил торгово-развлекательный центр Cosmo Multimall. В здании повреждены крыша и опорные конструкции, а часть внутренних перекрытий обрушилась.

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О персоне: Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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