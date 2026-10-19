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Зеленский раскрыл подробности ночной баллистической атаки РФ и раскритиковал партнеров

Дарья Пшеничник
19 октября 2026, 11:12
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Помимо энергетических объектов в 11 областях, повреждены клиника, школа, станция метро и жилые дома.
Зеленский раскрыл подробности ночной баллистической атаки РФ и раскритиковал партнеров
Зеленский рассказал подробности баллистической атаки 19 октября / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ГСЧС

Главное из новости:

видео дня
  • Россия дважды нанесла ракетные удары: в 23:00 и 03:00
  • По Киеву и области выпустили 16 ракет и более 200 дронов
  • Без света остались как минимум 550 тысяч семей

В ночь на понедельник, 19 октября, Россия нанесла целенаправленный удар по Киеву и Киевской области 16 баллистическими ракетами. Кроме того, оккупанты запустили по Украине более двухсот беспилотников различных типов, среди которых были и реактивные "шахеды".

В результате обстрела есть погибшие и раненые, а не менее 550 тысяч семей остались без электроснабжения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

Беспилотники летели по регионам от Харьковской и Днепропетровской областей до Волыни, Ровенской и Одесской областей. Глава государства выразил соболезнования родным погибших и отметил, что пострадавшим оказывается помощь.

"Снова российская баллистическая атака несколькими волнами за ночь, и снова не было предупреждения от партнеров. Снова мишенью стали энергетика и инфраструктура, но повреждены также медицинская клиника, школа, станция метро и обычные жилые дома", - говорится в сообщении Зеленского.

Хронологию событий той ночи уточнили в Воздушных силах. По словам начальника управления коммуникаций Командования ВВС Юрия Игната, ракетные запуски произошли дважды: около 23:00 и 03:00. О первой из этих волн Вашингтон украинскую сторону заранее не предупреждал.

Удар по энергосистеме в 11 областях

Обстрелы энергетических объектов продолжались ночью и утром. Под ударом оказались Винницкая, Волынская, Кировоградская, Киевская, Николаевская, Житомирская, Хмельницкая, Харьковская, Тернопольская, Одесская и Ровенская области.

За одну ночь враг повредил более десяти объектов энергетической инфраструктуры. Сейчас аварийные бригады работают на местах попаданий.

  • Последствия атаки РФ на Украину 19 октября
    Последствия атаки РФ на Украину 19 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Украину 19 октября
    Последствия атаки РФ на Украину 19 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Украину 19 октября
    Последствия атаки РФ на Украину 19 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Украину 19 октября
    Последствия атаки РФ на Украину 19 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Украину 19 октября
    Последствия атаки РФ на Украину 19 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Украину 19 октября
    Последствия атаки РФ на Украину 19 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Украину 19 октября
    Последствия атаки РФ на Украину 19 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Украину 19 октября
    Последствия атаки РФ на Украину 19 октября фото: t.me/dsns_telegram
  • Последствия атаки РФ на Украину 19 октября
    Последствия атаки РФ на Украину 19 октября фото: t.me/dsns_telegram

Претензии к партнерам

Отдельно президент коснулся дипломатического трека и позиции Киева относительно перемирия.

"Украина никогда не хотела этой войны, и мы положительно восприняли буквально КАЖДУЮ попытку партнеров достойно завершить эту войну, на КАЖДОЕ предложение о прекращении огня был наш положительный ответ. Баллистика, "шахеды" и убийства - вот ответы России, которые повторяются снова и снова", - подчеркнул Зеленский.

По его убеждению, Путин не готов не только к прекращению боевых действий, но и к любым шагам, которые могли бы снизить напряженность. Каждый союзник, по словам президента, лично слышал отказы из Москвы. Поэтому, подчеркивает он, важно прямо называть агрессора агрессором и помогать Украине защищать людей.

Самая острая часть поста касается поведения союзников, которое глава государства считает непоследовательным.

"Когда поставки ракет для украинской ПВО блокируются, а Россия получает смягчение или отсрочку санкций, это, к сожалению, отрицание реальности со стороны партнеров. На самом деле война продолжается, и продолжается только из-за российских ударов, из-за стремления России затягивать эту войну", - заявил Зеленский.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и чем РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Россия готовит новые волны атак на города Украины

Главред писал, что, по словам командира батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимира с позывным "Лука", Россия может перенести тактику регулярных атак реактивными беспилотниками на ряд украинских городов.

При этом одновременно поддерживать высокий темп массированных ударов по нескольким направлениям ей будет сложно. Враг накапливает ударные дроны, но ограниченные производственные возможности не позволяют ему ежедневно проводить масштабные комбинированные обстрелы.

Ночная атака РФ на Киев и область - новости по теме

Как писал Главред, российская баллистическая атака по Киеву в ночь на 19 октября унесла жизнь 21-летней девушки, по обновленным данным, еще восемь человек получили ранения. Под удар попали медицинский центр, учебные заведения, жилой многоэтажный дом и наземная станция метро на левом берегу.

Также в ночь на 19 октября российские войска нанесли массированный комбинированный удар и по Киевской области. В Ирпене Бучанского района пострадали шесть человек, среди них трое детей, еще трое человек пропали без вести.

Позже Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что ночью страна-агрессор Россия атаковала Украину баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400, крылатыми ракетами "Искандер-К" и 269 ударными БПЛА типа Shahed, S-8000 "Бандероль", "Гербера", а также дронами-имитаторами типа "Пародия".

В ходе комбинированной атаки силами ПВО Украины было сбито/подавлено 247 целей. Украинские защитники неба сбили 4 крылатые ракеты "Искандер-К" и 243 вражеских БПЛА.

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Об персоне: Юрий Игнат

Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022).

Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика".

По состоянию на 2017 год - начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия".

В настоящее время - начальник службы по связям с общественностью Командования Воздушных сил Вооружённых сил Украины.

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