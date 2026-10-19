"Не техническая проблема": Зеленский заявил, что США задерживают поставки ракет Patriot

По словам президента, Украина в настоящее время получает лишь около четверти от объемов, поступавших при администрации Байдена.

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США задерживают поставку оплаченных ракет Patriot для Украины / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский, Wikipedia

Главное из заявления Зеленского:

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США не передают часть ракет Patriot, оплаченных по программе PURL

Украина получает лишь 12 перехватчиков в месяц

Трамп, по словам президента, не может заставить Путина остановить войну

США задерживают поставки Украине ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, с помощью которых силы ПВО сбивают российские баллистические ракеты. Такое заявление президент Владимир Зеленский сделал в интервью изданию Bloomberg.

Зеленский дал понять, что причины задержки следует искать в решениях Вашингтона, а не в логистике или производственных мощностях.

"Мы заплатили за это оружие, в частности за противобаллистические ракеты в рамках так называемой программы PURL. Часть поставок была одобрена американской стороной, а остальная - нет. И это не техническая проблема", - подчеркнул глава государства.

Масштаб сокращения президент проиллюстрировал цифрами: в настоящее время США передают Украине лишь 12 ракет-перехватчиков Patriot ежемесячно. Это примерно в четыре раза меньше, чем поступало при администрации Джо Байдена.

PURL / Инфографика: Главред

Зеленский о влиянии Трампа на Кремль

В интервью глава государства также оценил, способен ли американский лидер повлиять на российское руководство.

"Я считаю, что президент США действительно поддерживает хорошие отношения с Путиным. Но есть одна вещь, которая здесь не работает. На данный момент Трамп не может заставить Путина прекратить войну", - заявил Зеленский.

Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot - мнение

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты оценили, сколько времени может потребоваться для реализации такого проекта.

Быстро наладить полноценное производство будет непросто. Украине придется получить необходимые технологии, подготовить производственные площадки, установить специализированное оборудование и привлечь специалистов соответствующей квалификации. Кроме того, необходимо наладить стабильные поставки всех компонентов, необходимых для сборки ракет.

По оценкам экспертов, при условии быстрого согласования всех ключевых вопросов и отсутствия существенных задержек первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через один-два года.

Актуальность такого проекта возрастает на фоне увеличения Россией производства баллистических ракет, в частности боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

В Украине критическая нехватка ракет для Patriot - новости по теме

Как писал Главред, Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. На фоне усиления российских ударов запасы боеприпасов практически исчерпаны, что затрудняет защиту от баллистических ракет.

Напомним, Греция и Испания располагают запасами зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, срок эксплуатации которых подходит к концу. Несмотря на потребность Украины в дополнительных средствах защиты от российских воздушных атак, эти страны пока не передают Киеву значительную часть таких боеприпасов.

Ранее стало известно, что новый пакет американской военной помощи Украине не предусматривает поставки ракет для зенитных комплексов Patriot.

При этом администрация президента США Дональда Трампа намерена полностью освоить $400 млн, ранее выделенных Конгрессом на поддержку Украины в рамках программы USAI.

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Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (товарищество с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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