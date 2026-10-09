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Две страны НАТО не хотят давать Украине Patriot с истекающим сроком годности – СМИ

Виталий Кирсанов
9 октября 2026, 22:22
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Ранее Зеленский заявлял, что для отражения российских атак зимой Украине необходимо от 300 до 360 ракет-перехватчиков Patriot.
Греция и Испания не передают Украине ракеты Patriot
Греция и Испания не передают Украине ракеты Patriot / Коллаж: Главред, фото: wikipedia, defense.gov

Кратко:

  • У Греции, предположительно, находится не менее 200 ракет Patriot
  • Точное количество аналогичных боеприпасов у Испании неизвестно

Греция и Испания располагают запасами зенитных ракет для систем противовоздушной обороны Patriot, срок эксплуатации которых подходит к концу. Несмотря на потребность Украины в дополнительных средствах защиты от российских воздушных атак, эти страны пока не передают Киеву значительную часть таких боеприпасов. Об этом пишет The Telegraph.

"Эти две страны-члены НАТО обладают одними из крупнейших в Европе запасов перехватчиков, хотя Киев умоляет о дополнительных поставках для защиты от самых жестоких за всю войну российских бомбардировок с большого расстояния", - отмечает издание.

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Ранее украинские чиновники предупреждали, что Россия намерена нанести масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы оставить города без электричества и проверить способность населения пережить зимний период.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что для отражения российских атак зимой стране необходимо от 300 до 360 ракет-перехватчиков Patriot.

На фоне этих потребностей представители НАТО и Европейского союза пытаются убедить Афины и Мадрид передать Украине ракеты Patriot PAC-2, у которых приближается окончание установленного срока годности.

По данным The Telegraph, в распоряжении Греции, предположительно, находится не менее 200 таких ракет. Их заявленный срок годности составляет 23 года и подходит к концу. Точное количество аналогичных боеприпасов в испанских арсеналах неизвестно. При этом в прошлом месяце министр иностранных дел Испании объявил о намерении передать Украине пять ракет-перехватчиков.

ЕС призывает передать Украине ракеты с истекающим сроком годности

Вопрос о поставках боеприпасов поднимался и на уровне европейского руководства. В прошлом месяце глава дипломатии ЕС Кая Каллас обсуждала эту тему во время переговоров в Ирландии.

"Мы знаем, что у некоторых стран есть ракеты-перехватчики, срок годности которых скоро истечет. Поэтому было бы очень хорошо, если бы их передали Украине", - заявила Каллас.

По информации издания, сейчас европейские политики пытаются найти подход, который помог бы Греции и Испании согласиться на передачу боеприпасов. Один из дипломатических источников рассказал The Telegraph, что представители союзников фактически предлагают этим странам обсудить, какая помощь необходима для принятия такого решения.

"Было бы логично, если бы по крайней мере те перехватчики, срок годности которых скоро истекает, были переданы Украине", - отметил собеседник издания.

Можно ли использовать ракеты Patriot после окончания срока годности

Как и другие виды ракетного вооружения, перехватчики Patriot имеют установленный срок годности, в течение которого производитель гарантирует их надежность и эффективность.

Однако его истечение не обязательно означает, что боеприпас становится непригодным к использованию. В таких случаях ракеты могут направлять на повторную сертификацию, в ходе которой проверяют техническое состояние компонентов и при необходимости заменяют элементы с истекшим сроком службы.

Об этом рассказал эксперт по ракетным технологиям из Университета Осло Фабиан Гофман.

"Производитель гарантирует, что ракета будет работать по назначению в течение определенного периода времени. По истечении этого срока ракеты должны пройти повторную сертификацию. В ходе повторной сертификации компоненты, срок годности которых истек - например, батареи или ракетные двигатели - заменяются, а также проверяется, все ли остальное работает должным образом. Конечно, ракеты могут работать и после истечения срока годности, просто нельзя винить производителя, если они в итоге окажутся неисправными", - пояснил специалист.

Инфографика patriot, патриот
Главред

Когда Украина сможет производить ракеты для Patriot - мнение

После заявления Дональда Трампа о возможном запуске в Украине производства ракет-перехватчиков для американских систем Patriot эксперты оценили, сколько времени может потребоваться для реализации такого проекта.

Быстро создать полноценное производство будет непросто. Украине предстоит получить необходимые технологии, подготовить производственные площадки, установить специализированное оборудование и привлечь специалистов соответствующей квалификации. Кроме того, потребуется наладить стабильные поставки всех компонентов, необходимых для сборки ракет.

По оценкам экспертов, при условии быстрого согласования всех ключевых вопросов и отсутствия существенных задержек первые ракеты украинского производства могут появиться примерно через один-два года.

Актуальность такого проекта возрастает на фоне увеличения Россией производства баллистических ракет, в том числе боеприпасов для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".

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Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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