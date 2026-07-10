Patriot в Украине: через сколько лет могут произвести первые перехватчики

Несмотря на политическую готовность Вашингтона, первые украинские перехватчики могут появиться не раньше, чем через один-два года.

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Производство ракет Patriot в Украине займет несколько лет / Коллаж: Главред, фото: Википедия, twitter.com/oleksiireznikov

Вы узнаете

Почему производство Patriot в Украине займет годы

Какую версию ракет PAC-2 или PAC-3 разрешат выпускать

Сколько ракет РФ успеет запустить за это время

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО заявил о готовности разрешить Украине самостоятельно производить ракеты для систем Patriot, однако оборонные эксперты предупреждают, что налаживание такого производства затянется на годы из-за дефицита технологий, оборудования и цепочек поставок. Несмотря на политическую готовность Вашингтона, первые украинские перехватчики могут появиться не раньше, чем через один-два года, а Россия тем временем продолжает наращивать выпуск баллистических ракет "Искандер-М".

Главред выяснил , когда Украина сможет начать производство ракет Patriot.

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Почему производство ракет Patriot в Украине может затянуться на годы

Немецкое издание WELT одним из первых обратило внимание на технические сложности, с которыми столкнется украинская оборонная промышленность после заявления Трампа на саммите НАТО. Ракетный аналитик Маркус Шиллер оценил, что первые ракеты могут быть готовы к использованию лишь через один-два года. По его прогнозу, украинские предприятия способны освоить производство отдельных компонентов, в частности двигателей, тогда как сложная электроника и в дальнейшем будет поставляться из США.

Издание напоминает, что в мире существует лишь несколько площадок, где Patriot выпускают по американской лицензии. В Японии запуск такого производства в своё время занял около пяти лет, а в Германии первый европейский завод начали строить в 2024 году, первые поставки запланированы лишь на 2027-й.

Для запуска производства необходимо согласовать передачу технологий из США, создать специализированный завод, импортировать секретное оборудование, сертифицировать поставщиков и наладить производственные линии. Даже при наличии политической воли этот процесс может занять не менее года.

Еще один ключевой вопрос, который поднимает WELT, - какую именно версию Patriot Украина сможет производить. Речь идет либо о ракетах PAC-2 с осколочной боевой частью, либо о более современных PAC-3, которые уничтожают цель прямым попаданием и уже применялись Украиной против "Искандеров" и "Кинжалов". Производитель PAC-3, компания Lockheed Martin, ранее не поддерживал полноценное производство этих ракет в Европе, поэтому разрешение именно на эту модификацию остается под вопросом.

Инфографика patriot / Главред

Какие проблемы с цепочками поставок назвало агентство Bloomberg

Похожей точки зрения придерживается агентство Bloomberg, которое подробнее описало проблемы, связанные с построением новых цепочек поставок для украинской оборонной промышленности. Наибольшие трудности агентство связывает с производством ракеты PAC-3, способной перехватывать баллистические цели и стоимостью около 5 миллионов долларов за единицу. В настоящее время этот тип ракет производят только в США и Японии.

Руководитель направления обороны Bloomberg Economics Бекка Вассер обратила внимание на то, что опыт Украины в быстром налаживании производства беспилотников и собственных ракет не гарантирует такой же скорости в случае с ракетами Patriot. По её мнению, главное препятствие - жесткий контроль США над критически важными технологиями, который существенно отличает это направление от других видов вооружения.

"На производство ракеты Patriot уходят годы, поэтому украинское производство не сможет запуститься в сроки, которые сейчас нужны Украине", - отметила Вассер.

Bloomberg также обращает внимание на техническую составляющую проекта. Относительно несложным является производство корпуса ракеты, тогда как наиболее проблемными элементами остаются твердотопливные двигатели, малые двигатели управления PAC-3 и система наведения. Головку самонаведения для этой ракеты производит компания Boeing как для американской, так и для японской линеек, а сама Boeing отказалась комментировать возможность передачи технологий.

Старший научный сотрудник Pacific Forum Уильям Альберк обратил внимание на риски для безопасности, связанные с размещением нового предприятия на территории Украины, и предложил альтернативное решение для защиты производства от возможных ударов.

"Если бы это зависело от меня, я бы предложил украинцам построить завод в Польше. Иначе он станет главной целью, и его могут не дать достроить", - заявил Альберк.

Издание напоминает, что на этой неделе Польша подписала соглашение о создании сервисного центра для обслуживания ракет PAC-3 европейских стран. В то же время Россия до сих пор не наносила ударов по территории государств-членов НАТО, несмотря на их военную поддержку Украины.

Старший научный сотрудник Stimson Center Келли Гриеко подчеркнула, что само строительство цеха - лишь начальный этап, а настоящие трудности ждут оборонную промышленность впереди.

"Даже если Украина построит завод, ей все равно придется создать полноценную сеть поставщиков. Это один из самых серьезных вызовов для оборонной промышленности", - отметила Гриеко.

Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, в свою очередь, призвал не поддаваться пессимистическим прогнозам и подчеркнул, что выпуск ракет Patriot в Украине вполне реален. В посте в Facebook он объяснил, как будет проходить типичный процесс передачи производственных технологий.

"Вместе с лицензией передаются все технологические карты производственных процессов, проводится обучение специалистов, предоставляются все контакты поставщиков. На помощь к нам приедут консультанты", - написал Бескрестнов.

В то же время он признал, что единственным серьезным препятствием остается время.

"Все это может затянуться на год и более. Назвать сроки даже приблизительно невозможно, поскольку мы не знаем, например, сколько времени понадобится субподрядчикам на изготовление различных узлов", - добавил он.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Сколько ракет "Искандер-М" выпустит РФ за время производства Patriot

Пока эксперты спорят о сроках запуска производства, военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке обратил внимание на другую сторону проблемы - темпы, с которыми Россия продолжает наращивать ракетный арсенал.

В соцсети X журналист привел расчет, сколько баллистических ракет малой дальности "Искандер-М" Россия успеет выпустить по Украине, пока появится первый отечественный перехватчик Patriot.

По оценке журналиста, от момента официального подтверждения договоренностей до появления готовой ракеты пройдет около двух лет, ведь сам процесс согласования контрактов и вопросов интеллектуальной собственности традиционно длится месяцами.

"Да, совершенно верно. Я имею в виду, что эти планы Украины по производству собственных ракет-перехватчиков - это совершенно новое явление. И мы видим, что в Германии эти планы прорабатываются уже, по-моему, больше года. А до производства первой ракеты нам еще год. Это означает, что, я бы сказал, от первого официального подтверждения остается около двух лет", - сказал Рёпке.

Журналист напомнил, что в Анкаре речь шла лишь о подтверждении намерений, тогда как сам Дональд Трамп заявлял, что компания-производитель еще даже не была проинформирована о таких планах. Поэтому, по мнению Рёпке, все контракты пока остаются открытыми.

"Я могу сказать вам из собственного опыта, что одни только переговоры о заключении этих контрактов, обсуждение вопросов интеллектуальной собственности и т. п. длятся месяцами. Поэтому, если говорить кратко, Россия сможет изготовить более 1400 ракет "Искандер-М", прежде чем Украина сможет изготовить свой первый перехватчик Patriot. К сожалению, это не мои цифры, а данные экспертов, которые утверждают, что в настоящее время Россия ежегодно производит около 700 баллистических ракет малой дальности "Искандер-М", - пояснил Рёпке.

Ракеты для Patriot - последние новости

Как сообщал Главред, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что налаживание производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot в Украине - это длительный процесс, который потребует многих недель подготовки.

Основатель БО "Реактивная почта" и военный эксперт Павел Нарожный считает, что после запуска производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot в Украине первые изделия могут появиться не раньше, чем через год-полтора.

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина готова начать производство зенитных ракет для систем Patriot, однако для запуска требуется окончательное согласование со стороны США.

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ЗРК Patriot Patriot - американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники. Комплекс "Патриот" может отслеживать до полусотни целей и при этом одновременно обстреливать пять из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые необходимо сбить, особого значения не имеют. Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США. Стоимость поставки 9 батарей (по 4 пусковых установок на батарею) систем Patriot может достигать $9 млрд (включает в себя: 36 пусковых установок ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 пусковые установки), 288 РУР PAC-3, 216 РУР с усовершенствованной системой наведения GEM-t, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели). Стоимость запуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.

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