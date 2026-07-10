Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Курьёзы

Работница секонд-хенда призналась, какую вещь не возьмет даже даром

Константин Пономарев
10 июля 2026, 12:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сотрудница благотворительного магазина назвала единственную вещь, которую считает слишком рискованной для покупки.
Женщина регулярно рассказывает о выгодных находках
Женщина регулярно рассказывает о выгодных находках / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@queenofpreloved

Вы узнаете:

  • Что важно знать перед покупкой вещей с рук
  • Что никогда не купит сотрудница секонд-хенда
  • Какие покупки могут оказаться не самой удачной идеей

Покупка вещей в секонд-хендах помогает сэкономить деньги и поддержать повторное использование одежды. Однако даже у опытных сотрудников таких магазинов есть категории товаров, которые они предпочитают обходить стороной из-за вопросов гигиены.

Стейси, известная в TikTok под псевдонимом queenofpreloved, регулярно рассказывает подписчикам о выгодных находках и особенностях работы в благотворительном магазине. Недавно она призналась, что существует одна вещь, которую она никогда не купила бы бывшей в употреблении.

видео дня

Личный список запретов

По словам Стейси, речь идет о нижнем белье.

"Вот что я бы точно не купила в благотворительном магазине - нижнее белье", - рассказала она.

При этом сотрудница отметила, что не имеет ничего против покупки бюстгальтеров, если они находятся в хорошем состоянии.

"Я буду их покупать, если у них хорошая резинка, если они чистые и хорошо сохранили форму", - объяснила Стейси.

Женщина назвала вещь, которую никогда не купит с рук
Женщина назвала вещь, которую никогда не купит с рук / Фото: tiktok.com/@queenofpreloved

Кроме того, женщина призналась, что также избегает покупки бывших в употреблении бутылок для воды, особенно моделей с трубочками. По ее словам, исключение она готова сделать только для совершенно новых товаров с заводскими бирками.

Реакция соцсетей

Под видео быстро появилось множество комментариев. Пользователи поделились собственными списками вещей, которые никогда не стали бы покупать в секонд-хендах.

Один из комментаторов написал, что избегает кухонной техники, такой как миксеры и блендеры, поскольку не уверен в их чистоте и безопасности.

Другой пользователь отметил, что не стал бы выставлять на продажу нижнее белье, бюстгальтеры или колготки, если они не являются новыми и не имеют заводских бирок. По его словам, к купальникам он также относится особенно внимательно и предпочитает отказаться от покупки при малейших сомнениях.

"Я не буду покупать нижнее белье, купальники, пижамы, леггинсы или бутылкы для воды", - написала еще одна женщина.

Смотрите в видео о том, как сотрудница магазина советуют делать покупки:

Ранее Главред писал о том, что семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке. Среди пыльных сундуков они нашли коллекцию британского и европейского серебра, пролежавшую там почти столетие.

Также сообщалось о том, что девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надо. Подобные покупки помогают экономить, но одна распространенная ошибка может превратить выгодную находку в пустую трату денег.

Вам может быть интересно:

TikTok

TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом.

Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент.

TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
покупка секонд-хенд TikTok интересные новости деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко

Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко

13:54Синоптик
Ударила с 5-балльной мощностью: магнитная буря G2 накрывает Землю

Ударила с 5-балльной мощностью: магнитная буря G2 накрывает Землю

13:39Синоптик
Возможны спонтанные удары: "Флеш" предупредил о новом подходе РФ к обстрелам

Возможны спонтанные удары: "Флеш" предупредил о новом подходе РФ к обстрелам

13:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Липкий жир просто соскользнет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минуты

Липкий жир просто соскользнет: домашнее средство отмоет ручки плиты за минуты

Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажется

"Он как ангел": Юрий Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном

"Он как ангел": Юрий Рыбчинский признался, какая звезда стала для него вторым сыном

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на улице за 29 с

Последние новости

14:45

Гороскоп Таро на завтра 11 июля: Тельцам - наслаждаться, Ракам - не давить

14:24

The Rolling Stones выпустили 25-й альбом: музыкантам помогали Пол Маккартни и Бруно МарсВидео

14:23

Чтобы лаванда не потеряла цвет и пахла годами: когда собирать и как ее правильно сушить

14:23

Ты не развиваешься: Падалко рассказала, как ее "стимулировал" муж Соболев

13:57

"Добрались до тебя": Потап и Настя замахнулись на Верку Сердючку

У России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей "Флеш" БескрестновУ России есть несколько сотен баллистических ракет, атаки могут стать спонтанными — Сергей «Флеш» Бескрестнов
13:54

Температура поднимется до +31 градуса: где в Украине будет жарко

13:53

Включать стиральную машину перед уходом опасно: что может произойти

13:39

Ударила с 5-балльной мощностью: магнитная буря G2 накрывает Землю

13:09

Почему кошки постоянно приходят во двор: что их на самом деле привлекает

Реклама
13:09

Возможны спонтанные удары: "Флеш" предупредил о новом подходе РФ к обстрелам

13:03

Не могу принять: Маричка Падалко рассказала, как переживает службу сына на войне

12:55

Работница секонд-хенда призналась, какую вещь не возьмет даже даромВидео

12:45

В Украине вводят банкноту 2000 грн: как она будет выглядеть

12:39

"На папу похожа": Ольга Харлан впервые показала лицо дочериВидео

12:36

В Москве объявили опасность: небо затянуло густым дымом, мощно горит НПЗ

12:21

Еще не поздно: 5 ярких цветов, которые можно посеять в июле для пышного сада осенью

12:16

Школьная головоломка со спичками, над которой часами думают взрослыеВидео

11:58

До какого возраста нужно воспитывать ребенка: неожиданный ответ психолога

11:54

Почему 11 июля нельзя ничего выносить из дома: какой церковный праздник

11:38

Правда о солнечных панелях: что происходит с ними спустя годы

Реклама
11:36

В Кремле заговорили о завершении войны и капитуляции: какие условия выдвинули

11:35

Огурцы больше не будут горчить из-за жары: что нужно сделать, чтобы спасти урожай

11:34

Китайский гороскоп на завтра, 11 июля: Свиньям – напряжение, Драконам – новый этап

11:03

После дождей с грозами погода резко изменится: когда в Украине потеплеет

10:56

РФ создает крупные силы беспилотников для возможной войны с НАТО – Forbes

10:51

Звезда турецких сериалов опозорился участием в российском фильме — детали

10:39

Пять знаков получат шанс изменить жизнь: кому особенно повезет

10:37

Почему верхушка моркови становится зеленой: большинство совершает одну ошибкуВидео

10:17

Что на самом деле означает буква D на "механике": ответ удивит многих водителей

10:08

Простой рецепт котлет из хека: получатся сочными и без лишнего масла

09:53

Украина начала новый этап кампании по изоляции Крыма – ISW

09:51

"Скоро мы встретимся": Витвицкая сделала заявление о своей беременности

09:41

"До перелома в войне далеко": Сырский назвал области, которые хочет захватить РФ

09:17

Гороскоп на завтра, 11 июля: Близнецам — сюрприз, Скорпионам — ссора

09:07

Украинцам придется заменить водительские удостоверения: когда и почему

08:59

Москва растеряна и срочно меняет риторику: в ISW указали на интересную деталь

08:56

Уникальные и неповторимые: какие украинские слова "ломают" переводчики

08:13

Путин может остановить войну в этом году: СМИ выяснили, что станет последней каплей

08:13

Цены на АЗС взлетят: известна дата, когда бензин и дизель подорожают

07:24

Евпатория и Саки обесточены: в Крыму атакован важный энергетический узел

Реклама
06:38

В Краснодарском крае и Таганроге прогремели взрывы, НПЗ в огне: что известно

05:55

Пугачеву и Галкина застали на романтическом рандеву: поклонница поделилась фото

05:26

Почему кот спит рядом с хозяином: ответ гораздо интереснее, чем кажетсяВидео

05:11

Гортензии не завянут в жару: главное правило летнего полива

04:41

Слова "взятка" нет в украинском языке: как говорить правильно

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины в офисе за 23 с

03:26

Как вернуть грязным носкам белоснежность за 30 минут: секретное средство

03:00

Четырех знаков зодиака ждет переломный день: когда все кардинально изменится

02:05

Из кухонь прошлого в современные интерьеры: какой пол стал неожиданным трендом

00:56

Кремль проверяет предел терпения россиян: что может произойти после выборов в РФВидео

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости Днепра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять