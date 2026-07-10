Работница секонд-хенда призналась, какую вещь не возьмет даже даром

Сотрудница благотворительного магазина назвала единственную вещь, которую считает слишком рискованной для покупки.

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Женщина регулярно рассказывает о выгодных находках / Коллаж Главред, фото: tiktok.com/@queenofpreloved

Вы узнаете:

Что важно знать перед покупкой вещей с рук

Что никогда не купит сотрудница секонд-хенда

Какие покупки могут оказаться не самой удачной идеей

Покупка вещей в секонд-хендах помогает сэкономить деньги и поддержать повторное использование одежды. Однако даже у опытных сотрудников таких магазинов есть категории товаров, которые они предпочитают обходить стороной из-за вопросов гигиены.

Стейси, известная в TikTok под псевдонимом queenofpreloved, регулярно рассказывает подписчикам о выгодных находках и особенностях работы в благотворительном магазине. Недавно она призналась, что существует одна вещь, которую она никогда не купила бы бывшей в употреблении.

видео дня

Личный список запретов

По словам Стейси, речь идет о нижнем белье.

"Вот что я бы точно не купила в благотворительном магазине - нижнее белье", - рассказала она.

При этом сотрудница отметила, что не имеет ничего против покупки бюстгальтеров, если они находятся в хорошем состоянии.

"Я буду их покупать, если у них хорошая резинка, если они чистые и хорошо сохранили форму", - объяснила Стейси.

Женщина назвала вещь, которую никогда не купит с рук / Фото: tiktok.com/@queenofpreloved

Кроме того, женщина призналась, что также избегает покупки бывших в употреблении бутылок для воды, особенно моделей с трубочками. По ее словам, исключение она готова сделать только для совершенно новых товаров с заводскими бирками.

Реакция соцсетей

Под видео быстро появилось множество комментариев. Пользователи поделились собственными списками вещей, которые никогда не стали бы покупать в секонд-хендах.

Один из комментаторов написал, что избегает кухонной техники, такой как миксеры и блендеры, поскольку не уверен в их чистоте и безопасности.

Другой пользователь отметил, что не стал бы выставлять на продажу нижнее белье, бюстгальтеры или колготки, если они не являются новыми и не имеют заводских бирок. По его словам, к купальникам он также относится особенно внимательно и предпочитает отказаться от покупки при малейших сомнениях.

"Я не буду покупать нижнее белье, купальники, пижамы, леггинсы или бутылкы для воды", - написала еще одна женщина.

Смотрите в видео о том, как сотрудница магазина советуют делать покупки:

Ранее Главред писал о том, что семья случайно разбогатела благодаря забытой находке на чердаке. Среди пыльных сундуков они нашли коллекцию британского и европейского серебра, пролежавшую там почти столетие.

Также сообщалось о том, что девушка рассказала, как секонд-хенды заставляют тратить больше, чем надо. Подобные покупки помогают экономить, но одна распространенная ошибка может превратить выгодную находку в пустую трату денег.

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TikTok TikTok - популярная международная социальная платформа для создания и просмотра коротких видео. Запущенная компанией ByteDance, TikTok позволяет пользователям снимать, редактировать и публиковать ролики длительностью от нескольких секунд до нескольких минут, сопровождая их музыкой, эффектами и текстом. Платформа стала особенно известна благодаря алгоритму рекомендаций For You, который подбирает персонализированные видео на основе интересов пользователя, что помогает быстро делать контент вирусным. На TikTok публикуют развлекательные, образовательные танцевальные, кулинарные, лайфстайл и DIY-видео, а также коммерческий и брендовый контент. TikTok доступен в виде мобильного приложения для iOS и Android, а также через веб-версию, и широко используется по всему миру как пользователями, так и инфлюенсерами, брендами и артистами для продвижения, взаимодействия с аудиторией и творчества.

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