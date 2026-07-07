Женщина вернулась домой с "находкой века" из секонд-хенда: что она купила

Необычная находка из благотворительного магазина вызвала бурные обсуждения в сети. Покупательница надеется, что мраморному фрагменту около 2000 лет.

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Женщина якобы нашла римский артефакт / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Reddit

Вы узнаете:

Что скрывалось среди обычных вещей в благотворительном магазине

Почему историю древнего артефакта поставили под сомнение

Почему никто не может подтвердить происхождение артефакта

Обычная покупка в благотворительном магазине обернулась горячими спорами в сети. Женщина приобрела тяжелый мраморный фрагмент всего за 35 фунтов стерлингов, а записка, прилагавшаяся к находке, утверждала, что это часть древнеримской статуи возрастом около двух тысяч лет.

Своей покупкой она поделилась на популярном форуме Reddit. Однако пользователи соцсети не спешат верить в столь невероятную историю.

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Неожиданная находка

По словам девушки, необычный предмет она обнаружила в одном из магазинов сети Cancer Research UK.

"Находка века в благотворительном магазине. Оставшийся фрагмент руки гладиатора, датируемый примерно 200 годом нашей эры, первоначально найденный в колодце термальных бань Каракаллы в Риме в 1960-х годах", - написала она.

Предмет долгие годы использовался как обычный дверной упор / Фото: Reddit

К мраморному фрагменту прилагалось описание. Женщина пояснила, что предыдущая владелица решила избавиться от вещи во время генеральной уборки, а сам предмет долгие годы использовался как обычный дверной упор.

По словам покупательницы, мрамор оказался очень тяжелым, а стоимость покупки составила всего 35 фунтов стерлингов (примерно 2 тысячи гривен).

Пользователи усомнились в происхождении артефакта

После публикации фотографии мнения разделились. Многие комментаторы отметили, что без документов или экспертного заключения невозможно подтвердить подлинность столь необычной находки.

Некоторые пользователи указали, что любой человек мог прикрепить к обычному куску мрамора подобное описание, поэтому доверять истории без доказательств нельзя.

К мраморному фрагменту прилагалось описание / Фото: Reddit

"Вы купили кусок мрамора без какой-либо информации о его происхождении", - написал один из них.

Другие подчеркнули, что единственным подтверждением происхождения предмета остается рассказ бывшей владелицы, а этого недостаточно для признания вещи исторической ценностью.

Несмотря на многочисленные сомнения, некоторые пользователи обратили внимание на необычную детализацию рассказа. По словам покупательницы, менеджер магазина лично знал предыдущую владелицу и рассказал, что она приобрела этот предмет еще в 1960-х годах, когда возле римских терм Каракаллы действительно проводились небольшие археологические работы.

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