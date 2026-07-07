Что обязательно нужно сделать с туями летом — лайфхак от садовода

Вы узнаете:
- Нормально ли, что внутри туи желтеет хвоя
- Как удалить сухую хвою из туи
Сухая хвоя внутри туи часто вызывает беспокойство у неопытных садоводов. На самом деле это естественный процесс обновления растения, который не всегда свидетельствует о заболевании.
Однако, как выяснил Главред, летом нужно очищать туи от такой хвои. Как это сделать без специальных приспособлений и средств, в Instagram рассказала украинская блогерша и садовод Ирина Денисенко.
Как очистить туи от сухой хвои
Если внутри туи появилась пожелтевшая или сухая хвоя, не обязательно тратить много денег на услуги профессионального садовода. Для очистки туи можно использовать обычный садовый шланг.
"Берем обычную насадку на садовый шланг. На одну тую уходит примерно 30 секунд, и результат виден сразу. Вся сухая хвоя вымывается, а сама туя остается целой и невредимой", - подчеркнула блогер.
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О персоне: Ирина Денисенко
Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.
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