Украинцев предупредили о возможных штрафах за кондиционеры: кого это касается

Владельцы кондиционеров обязаны соблюдать действующие правила благоустройства, которые устанавливаются органами местного самоуправления.

https://glavred.info/dim/ukraincev-predupredili-o-vozmozhnyh-shtrafah-za-kondicionery-kogo-eto-kasaetsya-10778660.html Ссылка скопирована

Украинцев предупредили о возможных штрафах за кондиционеры / коллаж: Главред, фото: ovik.com.ua

Кратко:

В Европе за стекание конденсата в общественные места предусмотрены админсанкции

Необходимо на этапе установки кондиционера позаботиться о правильном отводе конденсата

В Украине владельцев кондиционеров пока не могут оштрафовать только за то, что конденсат с наружного блока стекает на тротуар, фасад здания или прохожих. Соответствующая законодательная инициатива так и не была принята Верховной Радой. Однако это не означает, что собственники кондиционеров полностью освобождены от ответственности.

Хотя отдельного общегосударственного штрафа за подобные нарушения сейчас не существует, владельцы кондиционеров обязаны соблюдать действующие правила благоустройства, которые устанавливаются органами местного самоуправления. Если из-за неправильно установленного оборудования будет причинен вред имуществу или здоровью других людей, виновника могут обязать компенсировать нанесенный ущерб.

видео дня

Во многих европейских странах за стекание конденсата в общественные места уже предусмотрены административные санкции. В Украине вопрос также пытались урегулировать на законодательном уровне. В частности, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект № 4619, предусматривавший введение ответственности за ненадлежащую установку кондиционеров.

Какие изменения предлагались

Авторы законопроекта предлагали ввести административную ответственность для владельцев кондиционеров, если конденсат из внешнего блока попадал на фасады зданий, тротуары, проезжую часть или создавал неудобства прохожим. Документ также предусматривал применение штрафов за подобные нарушения:

1700 гривен – за первое нарушение;

3400 гривен – за повторное нарушение в течение года.

Однако законопроект так и не был принят, поэтому на сегодняшний день отдельные штрафные санкции за стекание воды из кондиционеров в Украине не действуют.

Хотя на данный момент специальной ответственности за конденсат из кондиционера в Украине нет, вопрос надлежащей установки таких систем периодически поднимается. Причиной являются многочисленные жалобы жителей городов на воду, стекающую на балконы, фасады, тротуары или на прохожих.

Какие правила действуют сейчас

Несмотря на отсутствие отдельного штрафа на государственном уровне, владельцам кондиционеров все же стоит учитывать местные правила благоустройства. Органы местного самоуправления могут устанавливать собственные требования к монтажу наружных блоков кондиционеров и способам отвода конденсата. В случае нарушения таких правил могут применяться меры ответственности, предусмотренные местными нормативными актами.

Кроме того, если вода из кондиционера приведет к повреждению чужого имущества или нанесет вред здоровью человека, владелец оборудования может быть обязан возместить ущерб в соответствии с нормами гражданского законодательства. В ряде европейских стран требования значительно более жесткие.

Например, в Румынии законодательство запрещает сбрасывать конденсат из наружных блоков кондиционеров на тротуары или дороги. Владельцы должны организовать правильный отвод воды, чтобы она не создавала неудобств пешеходам и не повреждала городскую инфраструктуру. За несоблюдение этих требований местные власти могут налагать значительные штрафы, которые достигают около 20 тысяч гривен в пересчете.

На что стоит обратить внимание владельцам кондиционеровСпециалисты рекомендуют ещё на этапе установки кондиционера позаботиться о правильном отводе конденсата. Отмечается, что это поможет избежать конфликтов с соседями, жалоб от прохожих и возможных претензий в случае повреждения имущества. Особенно это актуально для многоквартирных домов, где вода может попадать на нижние балконы, окна или общественные места.

Как правильно освежиться в жару

Ранее Главред писал о том, что простой фокус заметно охладит дом в жару. С наступлением летнего зноя многие ищут способы снизить температуру в доме без лишних расходов на электроэнергию.

Летняя жара заставляет все больше людей включать кондиционеры, однако многих волнует вопрос, насколько это отражается на счетах за электроэнергию. Оказывается, примерную стоимость охлаждения помещения можно рассчитать всего за несколько минут, если знать мощность устройства и действующий тариф на электричество.

Также сообщалось о том, что людей предупредили, почему нельзя открывать окна в жару, даже если душно. В разгар жары подобная привычка может дать противоположный эффект.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред