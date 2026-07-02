Стоит проверить каждому: сколько "съедает" кондиционер за день

Всего одна формула поможет рассчитать стоимость работы кондиционера. Узнайте, сколько может стоить 8 часов охлаждения и как платить меньше.

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Главную роль играет не только мощность кондиционера, но и его энергоэффективность / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Во сколько на самом деле обходится день с кондиционером

Какие ошибки увеличивают счета за электричество

Как кондиционер может потреблять меньше, чем кажется

Летняя жара заставляет все больше людей включать кондиционеры, однако многих волнует вопрос, насколько это отражается на счетах за электроэнергию. Оказывается, примерную стоимость охлаждения помещения можно рассчитать всего за несколько минут, если знать мощность устройства и действующий тариф на электричество.

Главную роль играет не только мощность кондиционера, но и его энергоэффективность, правильные настройки и условия эксплуатации. При грамотном использовании расходы могут оказаться значительно ниже, чем многие предполагают. Об этом пишет Deccoria.pl.

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От чего зависит расход электроэнергии

Большинство бытовых систем имеют холодопроизводительность около 3,5 кВт, однако фактическое потребление электроэнергии обычно составляет от 1,1 до 1,5 кВт при работе на максимальной мощности. При этом современные кондиционеры редко функционируют в таком режиме постоянно.

После достижения заданной температуры компрессор снижает нагрузку или временно отключается, поэтому реальное энергопотребление зачастую оказывается на десятки процентов меньше расчетного.

Большинство бытовых систем имеют холодопроизводительность около 3,5 кВт / Фото: скриншот с Youtube

На расход электроэнергии также влияют класс энергоэффективности устройства, качество теплоизоляции дома, герметичность окон и дверей, а также разница между температурой на улице и установленным значением на кондиционере. Чем сильнее необходимо охлаждать помещение, тем выше будут затраты.

Во сколько обойдутся 8 часов охлаждения

Для примера авторы расчета использовали бытовой кондиционер с потреблением 0,8 кВт·ч в час и базовый тариф на электроэнергию для населения в Украине составляет 4,32 грн/кВт⋅ч.

Формула выглядит просто:

Потребляемая мощность × время работы × стоимость электроэнергии = итоговые расходы.

В таком случае один час работы кондиционера обходится примерно в 3,46 грн, а 8 часов непрерывного охлаждения будут стоять 27,65 грн.

Итоговая сумма зависит от нескольких факторов / Фото: скриншот с Youtube

При этом специалисты подчеркивают, что это ориентировочный пример. Итоговая сумма зависит от модели кондиционера, установленной температуры, продолжительности работы компрессора и местных тарифов на электроэнергию.

Как снизить расходы на кондиционер

Чтобы не переплачивать за охлаждение помещения, рекомендуется соблюдать несколько простых правил. Во время работы кондиционера лучше держать окна закрытыми, чтобы прохладный воздух не выходил наружу.

Также не стоит устанавливать слишком низкую температуру. Оптимальным считается показатель около 25 градусов, а разница между температурой в помещении и на улице не должна превышать 10 градусов даже в сильную жару.

экономия на электроэнергии, тарифы, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Эксперты советуют не оставлять кондиционер включенным, когда дома никого нет. Многие современные модели позволяют управлять системой через мобильное приложение и запускать охлаждение незадолго до возвращения жильцов.

Кроме того, важно не закрывать внутренний блок мебелью или другими предметами, чтобы не ухудшать циркуляцию воздуха. Если действует многотарифный счетчик, использование кондиционера в часы более дешевой электроэнергии также поможет сократить расходы.

Ранее Главред писал о том, что кондиционер может работать хуже из-за одной популярной настройки. Его температура летом влияет на комфорт, влажность и потребление энергии. Эксперты рассказали, какой режим считается наиболее удачным.

Также сообщалось о том, что старые смартфоны в доме могут стать угрозой. Эксперты предупреждают, что забытые устройства со временем становятся уязвимыми как физически, так и с точки зрения цифровой безопасности.

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