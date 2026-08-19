Украину накроет погодный контраст: где ждать гроз, а где - +34 градуса

Синоптики предупредили, что завтра днем в некоторых местах порывы ветра будут достигать 15–20 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 20 августа / фото: УНИАН

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Какая будет погода в Украине в четверг

Где температура поднимется до +34 градусов

Погода в Украине в четверг, 20 августа, будет облачной. Местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По словам синоптиков, завтра ветер будет юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве западных и северных областей днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

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"Без осадков, только в северной части страны и в Карпатах днем местами кратковременный дождь, гроза", - говорится в сообщении.

Температура воздуха ночью составит +11…+16 градусов, днем потеплеет до +25…+30 градусов. При этом жарче всего будет на юго-западе страны, где температура поднимется до +34 градусов.

Погода 20 августа / фото: facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области 20 августа прогнозируется переменная облачность без осадков, лишь днем местами по области ожидается кратковременный дождь, гроза.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +11 до +16 градусов, днем будет +25…+30 градусов.

В Киеве ночью температура составит +14…+16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до +28…+30 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода в Украине 19 августа будет нестабильной в большинстве областей из-за атмосферного фронта, который вызовет колебания давления и влажности воздуха.

Синоптик Наталья Диденко заявила, что 19 августа по всей Украине прогнозируется комфортный температурный режим - +23…+29 градусов. Однако, по ее словам, в дальнейшем в течение недели жара снова усилится.

Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что погода в Украине в ближайшие дни будет теплее средних многолетних показателей. Особенно жарко будет в центральных и южных областях, где в отдельные дни температура воздуха достигнет +36…+38 градусов.

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Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в режиме реального времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населённому пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

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