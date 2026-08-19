Основная угроза - для Киева и области: россияне готовы нанести очередной удар

Кратко:
- Атаку следует ожидать "сегодня-завтра"
- Основными целями могут стать объекты промкомплексов и логистической инфраструктуры Киева и области
Российские оккупанты проводят подготовку к нанесению очередного массированного ракетного удара по территории Украины с применением бортов стратегической авиации. Атаку следует ожидать "сегодня-завтра". Об этом 19 августа предупредили мониторы.
На протяжении дня отмечается передислокация 6 самолетов Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродромы "Оленья/Энгельс".
Основная угроза - для Киева и области.
Кроме того, разведка США предостерегает, что с этой ночи по 23 августа армия РФ планирует массированно атаковать Украину, задействовав около 100 ракет разных типов. К удару привлекут не только десятки баллистических ракет, но и около 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС/160.
Готовность врага по вооружению:
- 8 ракет "Оникс";
- 40 крылатых ракет "Х-101";
- 8 крылатых ракет "Калибр";
- 6 крылатых ракет "Искандер-К";
- до 40 баллистических ракет из Брянска, Курска, Воронежа;
- реактивные "Шахеды".
Основными целями могут стать объекты промышленных комплексов и логистической инфраструктуры Киева и области.
Как уточняет "єРадар", помимо стратегических бомбардировщиков, которые будут вовлечены в потенциальную массированную ракетную атаку, враг удерживает в готовности около 40 баллистических ракет в Брянской, Курской и Воронежской областях.
"Для крылатых ракет определены объекты поражения военно-промышленного и логистического комплекса по всей территории Украины. Для баллистических - такие же объекты в Киеве", - говорится в сообщении.
Атакует ли РФ Украину 24 августа: прогноз
Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может использовать День независимости для нового массированного удара.
По его словам, на сегодняшний день нет никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.
"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел - и все", - пояснил Костенко в комментарии 24 Каналу.
В то же время он убежден, что глава Кремля традиционно привязывает свои действия к символическим датам и пытается в такие моменты напомнить о себе. Поэтому готовность к атакам должна быть постоянной, независимо от календаря.
Атака БПЛА по Киеву - последние новости
Как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали, что армия РФ проводит подготовку к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины с применением бортов стратегической авиации. Атаку следует ожидать в ближайшие несколько суток.
Также 18 августа российский реактивный беспилотник впервые добрался до Ровенской области. По данным мониторинговых ресурсов, дрон летел из временно оккупированного Крыма и преодолел около 900 км по территории Украины.
Кроме того, вечером 18 августа Киев и область подверглись атаке российских реактивных БПЛА, в столице сработала ПВО. В Днепровском районе Киева обломки БПЛА упали во дворах пятиэтажных домов.
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О ресурсе: ЄРадар
"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - это украинский военно-аналитический и мониторинговый Telegram-канал, который специализируется на:
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