Основная угроза - для Киева и области: россияне готовы нанести очередной удар

Разведка США предостерегает, что с этой ночи по 23 августа армия РФ планирует массированно атаковать Украину.

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Россияне готовы нанести очередной удар по Украине / коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Кратко:

Атаку следует ожидать "сегодня-завтра"

Основными целями могут стать объекты промкомплексов и логистической инфраструктуры Киева и области

Российские оккупанты проводят подготовку к нанесению очередного массированного ракетного удара по территории Украины с применением бортов стратегической авиации. Атаку следует ожидать "сегодня-завтра". Об этом 19 августа предупредили мониторы.

На протяжении дня отмечается передислокация 6 самолетов Ту-95МС с аэродрома "Украинка" на аэродромы "Оленья/Энгельс".

видео дня

Основная угроза - для Киева и области.

Кроме того, разведка США предостерегает, что с этой ночи по 23 августа армия РФ планирует массированно атаковать Украину, задействовав около 100 ракет разных типов. К удару привлекут не только десятки баллистических ракет, но и около 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС/160.

Готовность врага по вооружению:

8 ракет "Оникс";

40 крылатых ракет "Х-101";

8 крылатых ракет "Калибр";

6 крылатых ракет "Искандер-К";

до 40 баллистических ракет из Брянска, Курска, Воронежа;

реактивные "Шахеды".

Основными целями могут стать объекты промышленных комплексов и логистической инфраструктуры Киева и области.

Как уточняет "єРадар", помимо стратегических бомбардировщиков, которые будут вовлечены в потенциальную массированную ракетную атаку, враг удерживает в готовности около 40 баллистических ракет в Брянской, Курской и Воронежской областях.

"Для крылатых ракет определены объекты поражения военно-промышленного и логистического комплекса по всей территории Украины. Для баллистических - такие же объекты в Киеве", - говорится в сообщении.

Атакует ли РФ Украину 24 августа: прогноз

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко не исключает, что Россия может использовать День независимости для нового массированного удара.

По его словам, на сегодняшний день нет никаких подтвержденных исходных данных о планах Кремля на 24 августа, а сам механизм принятия таких решений в Москве растянут во времени.

"Сейчас у меня нет информации, потому что разведывательные данные поступают постепенно: идут размышления, россияне принимают решения, анализируют последствия, затем идут дипломатические переговоры. Это не так, что Путин просто захотел - и все", - пояснил Костенко в комментарии 24 Каналу.

В то же время он убежден, что глава Кремля традиционно привязывает свои действия к символическим датам и пытается в такие моменты напомнить о себе. Поэтому готовность к атакам должна быть постоянной, независимо от календаря.

Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атака БПЛА по Киеву - последние новости

Как ранее сообщал Главред, мониторинговые каналы предупреждали, что армия РФ проводит подготовку к нанесению массированного ракетного удара по территории Украины с применением бортов стратегической авиации. Атаку следует ожидать в ближайшие несколько суток.

Также 18 августа российский реактивный беспилотник впервые добрался до Ровенской области. По данным мониторинговых ресурсов, дрон летел из временно оккупированного Крыма и преодолел около 900 км по территории Украины.

Кроме того, вечером 18 августа Киев и область подверглись атаке российских реактивных БПЛА, в столице сработала ПВО. В Днепровском районе Киева обломки БПЛА упали во дворах пятиэтажных домов.

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