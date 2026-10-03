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В РФ взорвали оккупанта-садиста из списка "Миротворца", пытавшего пленных

Алексей Тесля
3 октября 2026, 18:24
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Садиста Романа Сыромятникова ликвидировали 2 октября во время движения в авто.
Сыромятников
В РФ взорвали садиста Романа Сыромятникова / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, myrotvorets.center

Важное:

  • В Тульской области взорвали российского оккупанта Романа Сыромятникова
  • Сыромятников связан с пытками военнопленных ВСУ на территории ИК-1

В Новомосковске Тульской области взорвали российского оккупанта Романа Сыромятникова, который пытал украинских пленных.

Садиста ликвидировали 2 октября во время движения в авто. По данным местных СМИ, Сыромятников принимал участие во вторжении оккупантов РФ в Украину.

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Уточняется, что ликвидированный военный преступник до войны преподавал ОБЖ в Новомосковском многопрофильном колледже. Как он рассказывал изданию Myslo, после российского вторжения в Украину он заключил контракт с МО РФ и провел на фронте два года. В мае 2024 года Сыромятников получил ранение при атаке беспилотников. После лечения он вернулся в Тульскую область.

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/ Exilenova+

Что известно о садисте Сыромятникове

На профильном сайте "Миротворец" утверждается, что Сыромятников связан с пытками военнопленных ВСУ на территории ИК-1 в Тульской области.

В опубликованной на сайте характеристике говорится, что Сыромятников "обладает исключительной жестокостью и садизмом".

Главред ранее писал о том, что во временно оккупированном Севастополе взорвали бывшего украинского офицера Роберта Шагеева. После оккупации Крыма в 2014 году он перешёл на службу во ВМФ РФ.

Напомним, ранее сообщалось о подрыве автомобиля первого заместителя начальника Оленевской колонии Дмитрия Неелова в Донецке. По предварительным данным, под автомобилем было заложено взрывное устройство, которое сработало ночью.

Как сообщалось, ранее стало известно о нападении на высокопоставленного военного в Саратовской области. Согласно сообщениям, покушение на генерала Варпаховича произошло утром 3 сентября.

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Об источнике - "Миротворец"

Центр "Миротворец" - это независимая негосударственная организация, созданная группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, которые занимаются творческой научной и журналистской деятельностью. Результаты своих исследований "Миротворец" открыто публикует на одноименном сайте.

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