В РФ взорвали оккупанта-садиста из списка "Миротворца", пытавшего пленных

Садиста Романа Сыромятникова ликвидировали 2 октября во время движения в авто.

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В РФ взорвали садиста Романа Сыромятникова / Коллаж: Главред, фото: Exilenova+, myrotvorets.center

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В Тульской области взорвали российского оккупанта Романа Сыромятникова

Сыромятников связан с пытками военнопленных ВСУ на территории ИК-1

В Новомосковске Тульской области взорвали российского оккупанта Романа Сыромятникова, который пытал украинских пленных.

Садиста ликвидировали 2 октября во время движения в авто. По данным местных СМИ, Сыромятников принимал участие во вторжении оккупантов РФ в Украину.

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Уточняется, что ликвидированный военный преступник до войны преподавал ОБЖ в Новомосковском многопрофильном колледже. Как он рассказывал изданию Myslo, после российского вторжения в Украину он заключил контракт с МО РФ и провел на фронте два года. В мае 2024 года Сыромятников получил ранение при атаке беспилотников. После лечения он вернулся в Тульскую область.

/ Exilenova+

Что известно о садисте Сыромятникове

На профильном сайте "Миротворец" утверждается, что Сыромятников связан с пытками военнопленных ВСУ на территории ИК-1 в Тульской области.

В опубликованной на сайте характеристике говорится, что Сыромятников "обладает исключительной жестокостью и садизмом".

Главред ранее писал о том, что во временно оккупированном Севастополе взорвали бывшего украинского офицера Роберта Шагеева. После оккупации Крыма в 2014 году он перешёл на службу во ВМФ РФ.

Напомним, ранее сообщалось о подрыве автомобиля первого заместителя начальника Оленевской колонии Дмитрия Неелова в Донецке. По предварительным данным, под автомобилем было заложено взрывное устройство, которое сработало ночью.

Как сообщалось, ранее стало известно о нападении на высокопоставленного военного в Саратовской области. Согласно сообщениям, покушение на генерала Варпаховича произошло утром 3 сентября.

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