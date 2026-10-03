В РФ взорвали оккупанта-садиста из списка "Миротворца", пытавшего пленных

Важное:
- В Тульской области взорвали российского оккупанта Романа Сыромятникова
- Сыромятников связан с пытками военнопленных ВСУ на территории ИК-1
В Новомосковске Тульской области взорвали российского оккупанта Романа Сыромятникова, который пытал украинских пленных.
Садиста ликвидировали 2 октября во время движения в авто. По данным местных СМИ, Сыромятников принимал участие во вторжении оккупантов РФ в Украину.
Уточняется, что ликвидированный военный преступник до войны преподавал ОБЖ в Новомосковском многопрофильном колледже. Как он рассказывал изданию Myslo, после российского вторжения в Украину он заключил контракт с МО РФ и провел на фронте два года. В мае 2024 года Сыромятников получил ранение при атаке беспилотников. После лечения он вернулся в Тульскую область.
Что известно о садисте Сыромятникове
На профильном сайте "Миротворец" утверждается, что Сыромятников связан с пытками военнопленных ВСУ на территории ИК-1 в Тульской области.
В опубликованной на сайте характеристике говорится, что Сыромятников "обладает исключительной жестокостью и садизмом".
Главред ранее писал о том, что во временно оккупированном Севастополе взорвали бывшего украинского офицера Роберта Шагеева. После оккупации Крыма в 2014 году он перешёл на службу во ВМФ РФ.
Напомним, ранее сообщалось о подрыве автомобиля первого заместителя начальника Оленевской колонии Дмитрия Неелова в Донецке. По предварительным данным, под автомобилем было заложено взрывное устройство, которое сработало ночью.
Как сообщалось, ранее стало известно о нападении на высокопоставленного военного в Саратовской области. Согласно сообщениям, покушение на генерала Варпаховича произошло утром 3 сентября.
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