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Зачем умные хозяева насыпают морскую соль на коврик у двери

Марина Иваненко
3 октября 2026, 18:03
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Попробуйте простой осенний лайфхак с морской солью. Зачем её сыпать на коврик у входа и как это поможет уменьшить количество влаги и грязи в доме.
Как правильно использовать соль у входа
Как правильно использовать соль у входа / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Зачем сыпать соль на коврик у входа
  • Как соль помогает бороться с влагой
  • Как правильно посыпать коврик

Осень дарит не только уютные вечера, но и дожди, повышенную влажность и грязь, которая ежедневно заносится в дом на подошвах обуви. Из-за этого пол в прихожей быстро загрязняется, на нём появляются лужи и мокрые следы, а хозяевам приходится брать моп и мыть пол по несколько раз в день. Однако существует простой домашний способ, который помогает легче справиться с этой бытовой проблемой. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Top.pl, вместо того чтобы тратить деньги на специальные дорогие коврики или химические средства для поглощения влаги, можно воспользоваться обычным продуктом из кухонного шкафчика. Морская соль нужна не только для приготовления пищи, но и может стать простым помощником в уходе за домом во время осенней непогоды.

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Почему осенью коврик у входа быстро намокает

Главная проблема осенне-зимнего сезона заключается в том, что придверный коврик постоянно намокает от дождевой воды, снега и грязной обуви. Когда влага скапливается в волокнах тканевого или резинового покрытия, оно постепенно теряет свою защитную функцию. Вместо того чтобы задерживать грязь, мокрый коврик может переносить её дальше в дом.

Чтобы уменьшить количество влаги и грязи у входа, можно попробовать использовать крупнозернистую морскую соль.

Как соль помогает защитить пол от грязи

Морская соль способна впитывать часть влаги, которая скапливается на поверхности коврика. Благодаря этому покрытие у входа может оставаться более сухим, а количество воды, которое обувь переносит в прихожую, уменьшается.

Кроме того, кристаллы соли могут задерживать мелкие частицы песка и уличной грязи. Это помогает оставлять больше загрязнений у порога, откуда их легче убрать.

Основные преимущества этого способа

Поглощение лишней влаги: соль впитывает часть воды и помогает коврику быстрее подсыхать.

Задержание песка и грязи: частицы песка, пыли и земли могут задерживаться между кристаллами соли.

Меньше грязи в доме: часть загрязнений остается у входа, поэтому их сложнее разнести по прихожей, коридору или другим комнатам.

Как правильно посыпать коврик солью

Для этого не нужно использовать большое количество соли. Достаточно выполнить несколько простых шагов:

  • Насыпьте соль: равномерно рассыпьте тонкий слой крупнозернистой морской соли или одну горсть по поверхности коврика.
  • Оставьте на несколько часов: соль можно оставить на несколько часов или на целый день, особенно в дождливую погоду.
  • Очистите коврик: когда кристаллы станут влажными и загрязненными, коврик нужно хорошо вытряхнуть или пропылесосить.
  • Насыпьте свежую соль: после очистки можно повторить процедуру и использовать новую порцию.

Этот простой и доступный способ может помочь уменьшить количество влаги и грязи у входа осенью. В то же время соль не заменяет регулярную чистку придверного коврика и мытье пола.

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Об источнике: Top.pl

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