Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

Виталий Кирсанов
3 октября 2026, 17:39
google news Подпишитесь
на нас в Google
В последние недели российские атаки на украинскую инфраструктуру приобрели еще больший масштаб.
Россия расширяет кампанию ударов по инфраструктуре Украины
Россия расширяет кампанию ударов по инфраструктуре Украины / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Россия расширяет кампанию ударов по инфраструктуре Украины
  • Киевские мосты могли взорвать еще в начале войны

Российские войска расширили перечень украинской инфраструктуры, которую атакуют, и теперь сосредоточились на мостах в Киеве. За последние три дня оккупанты нанесли по столичным переправам шесть ударов. Несмотря на то что конструкции пока устояли, повреждения и угроза новых атак вынудили городские власти ограничить или полностью остановить движение по пяти из шести автомобильных мостов. Это уже серьезно осложнило повседневную жизнь жителей столицы. Об этом пишет The New York Times.

Ежедневно тысячи киевлян перемещаются между двумя берегами Днепра. На преимущественно жилом левом берегу проживает около миллиона человек, тогда как на правом сосредоточена значительная часть государственных учреждений и предприятий.

видео дня

Россия расширяет кампанию ударов по инфраструктуре Украины

В последние недели российские атаки на украинскую инфраструктуру приобрели еще больший масштаб. Помимо энергетических объектов, под ударами оказываются склады, железнодорожные составы, дата-центры, медицинские хранилища и металлургические предприятия. Одновременно Москва готовит дальнейшую эскалацию ударов по энергосистеме Украины в предстоящую зиму.

Как отмечают украинские чиновники и военные эксперты, таким образом Россия пытается подорвать экономику страны, ослабить ее способность продолжать оборону и истощить население, делая повседневную жизнь все более сложной.

Украина уже сталкивалась с подобными кампаниями с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Однако сейчас ситуация осложняется дефицитом средств противовоздушной обороны и увеличением российского арсенала вооружений. Это делает украинскую инфраструктуру особенно уязвимой.

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне последних атак заявил, что прежний уклад жизни в столице больше невозможно поддерживать.

"Враг уничтожает Киев. Уже невозможно делать вид, что мы можем жить так, как жили в мирное время", – подчеркнул он.

Как отмечает NYT, эти слова отражают настроения, которые все сильнее ощущаются в городе. Относительная безопасность, позволявшая киевлянам большую часть войны посещать переполненные кафе и салоны красоты, постепенно уходит в прошлое.

Беспилотники теперь могут часами находиться над столицей, а воздушные тревоги звучат практически непрерывно. Во время атак люди, оказавшиеся на улице, проверяют специальные приложения, чтобы отслеживать маршруты движения дронов.

Почему удары по мостам представляют особую угрозу

Атаки на столичные переправы способны еще сильнее нарушить привычную жизнь Киева. При этом полностью разрушить мосты непросто: речь идет о массивных бетонных сооружениях, для уничтожения которых потребовалось бы множество точных попаданий.

Опыт украинских ударов по российским мостам также показывает, что подобные операции не всегда приводят к полному выводу конструкций из строя. Например, Керченский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом, после нескольких атак временно перекрывали, однако окончательно уничтожить его не удалось.

Вместе с тем даже повреждение несущих элементов может вынудить украинские власти закрыть переправы на неопределенный срок, чтобы избежать риска обрушения.

В таком случае Киев столкнется с серьезными логистическими проблемами. Через столичные мосты по Днепру перевозят продовольствие, оборудование и другие необходимые товары. Река протекает через всю Украину с севера на юг, фактически разделяя страну на две части.

Альтернативные маршруты для пересечения Днепра ограничены. Ближайший автомобильный мост к северу от Киева расположен за пределами столицы. Если двигаться на юг, следующая переправа находится примерно в 145 километрах, или в двух с половиной часах езды.

Другие мосты ниже по течению также потребуют значительных объездов. Кроме того, их расположение ближе к южному фронту делает такие объекты более уязвимыми для российских атак.

Киевские мосты могли взорвать еще в начале войны

Как напоминает NYT, в первые дни полномасштабного вторжения украинское руководство рассматривало возможность уничтожения столичных мостов, чтобы остановить продвижение российских войск, наступавших к левому берегу Киева

Однако от этого плана отказались. Впоследствии украинским силам удалось успешно провести контратаки и отбросить российские подразделения, наступавшие с востока.

Удар по мосту может иметь скрытые последствия - мнение эксперта

Последствия ударов по мостовым конструкциям могут оказаться гораздо более серьезными, чем кажется при первичном осмотре. Из-за скрытых повреждений определить сроки восстановления моста после атаки заранее практически невозможно. Об этом в интервью Главреду рассказал транспортный эксперт Дмитрий Беспалов. По его словам, многое зависит от того, какое именно оружие применяет противник.

"Например, советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что россияне создали для дронов некий кумулятивный режущий заряд. Я сразу подумал: если они разрабатывали его для опор ЛЭП и кабелей, то теоретически такой принцип может использоваться и против вантов - стальных тросов моста", - отметил Беспалов.

В то же время Беспалов подчеркнул, что современное оружие постоянно развивается, а практического опыта, на который могли бы опираться инженеры, почти нет.

"Фактически никто не испытывал в реальных условиях, что будет происходить с такими сооружениями под систематическими ударами современного оружия. Исключением в определенной степени можно назвать Антоновский мост в Херсоне, но и оружие постоянно развивается. Современныетехнологии позволяют создавать совершенно новые и очень опасные средства поражения, поэтому назвать конкретные сроки ремонта я не могу", - подчеркивает он.

Удары РФ по мостам в Киеве - что известно

Как писал Главред, первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.

Мониторинговый канал "єРадар" сообщил, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.

В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.

Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост. В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, а именно по Южному мосту, мосту "Метро" и мосту Патона.

Утром 3 октября россияне ударили по Северному мосту в столице.

На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег временно перекрыли.

Другие новости по теме:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзорах. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева война в Украине мост новости Украины новости Украины и мира
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

18:56Украина
В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

18:17Украина
Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

17:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке пожилого туриста за 45 с

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Разрыхляет почву и уничтожает сорняки: что следует посеять на пустые грядки осенью

Денежное дерево в доме: где разместить растение для финансового успеха

Денежное дерево в доме: где разместить растение для финансового успеха

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Прошлое больше не будет держать: четырем знакам зодиака вот-вот станет легче

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Людей спасают из горящей многоэтажки: РФ ударила по Днепру, есть пострадавшие

Последние новости

19:46

Твёрдое или жидкое мыло: какое на самом деле более гигиенично и безопасно для рук

19:29

О стиральном порошке можно забыть: простой способ стирки удивит результатомВидео

19:26

Россия изменила фокус ударов по энергетике: какой опасный сценарий готовит враг

19:10

Путин пошел ва-банк: почему Кремль вдруг поверил в победу — Денисенкомнение

18:56

ВСУ поразили позиции расчетов "Искандеров" в Брянской области – Зеленский

РФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицейРФ атакует мосты Киева: Беспалов рассказал, что будет со столицей
18:24

В РФ взорвали оккупанта-садиста из списка "Миротворца", пытавшего пленных

18:17

В Киеве начнут строить новые переправы через Днепр: названы сроки

18:03

Зачем умные хозяева насыпают морскую соль на коврик у двери

17:52

Без дорогой химии: какие бабушкины методы уборки снова набирают популярностьВидео

Реклама
17:39

Беременная Тышкевич перед родами уехала из Киева с мужем - где она сейчас

17:39

Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

17:32

Экономия на отоплении или скрытые потери: стоит ли закрывать межкомнатные двериВидео

17:21

Отельная хитрость: что положить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запахаВидео

16:49

Какие 5 деревьев нельзя сажать возле дома: виды, опасные для фундамента

16:48

Мадяр призвал украинцев не верить в скорый конец войны: что задумал Путин

16:44

Как сэкономить на осеннем гардеробе: 5 правил умного шопингаВидео

16:27

"Это плохие новости": раскрыта новая тактика ударов РФ по мостам в Киеве

16:05

Как сохранить калину до весны без потери витаминов: лучшие способы заготовки

16:00

"Королевский подход": Уильям и Кейт приняли решение по поводу Гарри и Меган

15:58

Пограничники отбили у россиян более 10 кв. км в Харьковской области - деталиВидео

Реклама
15:53

Бабье лето уже на пороге: когда Украину накроет новая волна тепла

15:52

В РФ сделали важное заявление об ударах по Украине и обратились к иностранцам

15:20

США и РФ обсуждают масштабную нефтяную сделку в рамках переговоров по Украине – NYT

15:12

Одна привычка медленно "убивает" автомат: что не стоит делать водителямВидео

15:01

Мосты не восстановить быстро: как Киев сможет обеспечить сообщение между берегами Днепра

14:48

Не парализовать, а вытеснить: эксперт назвал цели атак РФ на мосты в Киеве

14:29

Не только Киев: эксперт сказал, какие города могут остаться без отопления зимой

14:29

Мосты Киева меняют режим работы: где перекроют движение во время тревоги

14:20

"Какой вес": Alyona Alyona резко ответила на самый популярный вопрос

14:15

Удары по мостам: чем власти могут заменить переправы через Днепр, названы сценарии

13:41

Таро-прогноз на октябрь 2026: каким знакам зодиака Таро сулят крупную прибыльВидео

13:37

Новая волна подорожания дизеля: когда цены могут достичь 120 гривен

13:35

Зачем кладут каштаны в стиральную машину: альтернатива стиральному порошку

13:10

"Не с первого взгляда": Шоптенко откровенно рассказала о третьем муже

12:56

Весной вредители не вернутся: как правильно подготовить теплицу к зимеВидео

12:50

Как вырезать тыкву на Хэллоуин без лишних хлопот: лучшие лайфхакиВидео

12:08

Внезапно умер Анатолий Кашпировский — что произошло

12:07

В РФ зафиксировали смерть от чумы: сотни людей на карантине, что известно

12:03

Дроны РФ могут наводиться прямо из Киева: "Флэш" предупредил о новой угрозе

11:46

Миф из интернета: почему не смысла обрывать отцветшие хризантемы осенью

Реклама
11:24

Китайский гороскоп на завтра, 4 октября: Тиграм - романтика, Змеям - границы

11:09

Силы обороны поразили важные объекты РФ: под ударом место запуска БпЛА

10:57

Гороскоп Таро на 5–11 октября: Овнам — союз, Козерогам — новый старт

10:49

Гороскоп на завтра, 4 октября: Тельцам — прибыль, Стрельцам — неожиданность

10:46

"Е-шлюпка" вместо метро: соцсети заполонили мемы после ударов РФ по мостамФото

10:36

Зачем хозяева кладут каштаны к картошке: хитрый народный трюк

10:35

Популярной певице внезапно сделали предложение — ее реакция удивила сетьВидео

10:22

Плодовые мушки исчезнут из кухни: что нужно положить рядом с фруктамиВидео

10:11

Как привлечь деньги в дом: старинные приметы, которые уберегут от бедности

09:55

"Очень харизматичен": избранница Сеитаблаева сделала признание об их романе

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Регионы
Новости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ПолтавыНовости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять