Россия взялась за мосты Киева: в NYT объяснили, чем это грозит столице

В последние недели российские атаки на украинскую инфраструктуру приобрели еще больший масштаб.

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Россия расширяет кампанию ударов по инфраструктуре Украины / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

Россия расширяет кампанию ударов по инфраструктуре Украины

Киевские мосты могли взорвать еще в начале войны

Российские войска расширили перечень украинской инфраструктуры, которую атакуют, и теперь сосредоточились на мостах в Киеве. За последние три дня оккупанты нанесли по столичным переправам шесть ударов. Несмотря на то что конструкции пока устояли, повреждения и угроза новых атак вынудили городские власти ограничить или полностью остановить движение по пяти из шести автомобильных мостов. Это уже серьезно осложнило повседневную жизнь жителей столицы. Об этом пишет The New York Times.

Ежедневно тысячи киевлян перемещаются между двумя берегами Днепра. На преимущественно жилом левом берегу проживает около миллиона человек, тогда как на правом сосредоточена значительная часть государственных учреждений и предприятий.

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Россия расширяет кампанию ударов по инфраструктуре Украины

В последние недели российские атаки на украинскую инфраструктуру приобрели еще больший масштаб. Помимо энергетических объектов, под ударами оказываются склады, железнодорожные составы, дата-центры, медицинские хранилища и металлургические предприятия. Одновременно Москва готовит дальнейшую эскалацию ударов по энергосистеме Украины в предстоящую зиму.

Как отмечают украинские чиновники и военные эксперты, таким образом Россия пытается подорвать экономику страны, ослабить ее способность продолжать оборону и истощить население, делая повседневную жизнь все более сложной.

Украина уже сталкивалась с подобными кампаниями с начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Однако сейчас ситуация осложняется дефицитом средств противовоздушной обороны и увеличением российского арсенала вооружений. Это делает украинскую инфраструктуру особенно уязвимой.

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне последних атак заявил, что прежний уклад жизни в столице больше невозможно поддерживать.

"Враг уничтожает Киев. Уже невозможно делать вид, что мы можем жить так, как жили в мирное время", – подчеркнул он.

Как отмечает NYT, эти слова отражают настроения, которые все сильнее ощущаются в городе. Относительная безопасность, позволявшая киевлянам большую часть войны посещать переполненные кафе и салоны красоты, постепенно уходит в прошлое.

Беспилотники теперь могут часами находиться над столицей, а воздушные тревоги звучат практически непрерывно. Во время атак люди, оказавшиеся на улице, проверяют специальные приложения, чтобы отслеживать маршруты движения дронов.

Почему удары по мостам представляют особую угрозу

Атаки на столичные переправы способны еще сильнее нарушить привычную жизнь Киева. При этом полностью разрушить мосты непросто: речь идет о массивных бетонных сооружениях, для уничтожения которых потребовалось бы множество точных попаданий.

Опыт украинских ударов по российским мостам также показывает, что подобные операции не всегда приводят к полному выводу конструкций из строя. Например, Керченский мост, соединяющий Россию с оккупированным Крымом, после нескольких атак временно перекрывали, однако окончательно уничтожить его не удалось.

Вместе с тем даже повреждение несущих элементов может вынудить украинские власти закрыть переправы на неопределенный срок, чтобы избежать риска обрушения.

В таком случае Киев столкнется с серьезными логистическими проблемами. Через столичные мосты по Днепру перевозят продовольствие, оборудование и другие необходимые товары. Река протекает через всю Украину с севера на юг, фактически разделяя страну на две части.

Альтернативные маршруты для пересечения Днепра ограничены. Ближайший автомобильный мост к северу от Киева расположен за пределами столицы. Если двигаться на юг, следующая переправа находится примерно в 145 километрах, или в двух с половиной часах езды.

Другие мосты ниже по течению также потребуют значительных объездов. Кроме того, их расположение ближе к южному фронту делает такие объекты более уязвимыми для российских атак.

Киевские мосты могли взорвать еще в начале войны

Как напоминает NYT, в первые дни полномасштабного вторжения украинское руководство рассматривало возможность уничтожения столичных мостов, чтобы остановить продвижение российских войск, наступавших к левому берегу Киева

Однако от этого плана отказались. Впоследствии украинским силам удалось успешно провести контратаки и отбросить российские подразделения, наступавшие с востока.

Удар по мосту может иметь скрытые последствия - мнение эксперта

Последствия ударов по мостовым конструкциям могут оказаться гораздо более серьезными, чем кажется при первичном осмотре. Из-за скрытых повреждений определить сроки восстановления моста после атаки заранее практически невозможно. Об этом в интервью Главреду рассказал транспортный эксперт Дмитрий Беспалов. По его словам, многое зависит от того, какое именно оружие применяет противник.

"Например, советник президента Сергей "Флеш" Бескрестнов говорил, что россияне создали для дронов некий кумулятивный режущий заряд. Я сразу подумал: если они разрабатывали его для опор ЛЭП и кабелей, то теоретически такой принцип может использоваться и против вантов - стальных тросов моста", - отметил Беспалов.

В то же время Беспалов подчеркнул, что современное оружие постоянно развивается, а практического опыта, на который могли бы опираться инженеры, почти нет.

"Фактически никто не испытывал в реальных условиях, что будет происходить с такими сооружениями под систематическими ударами современного оружия. Исключением в определенной степени можно назвать Антоновский мост в Херсоне, но и оружие постоянно развивается. Современныетехнологии позволяют создавать совершенно новые и очень опасные средства поражения, поэтому назвать конкретные сроки ремонта я не могу", - подчеркивает он.

Удары РФ по мостам в Киеве - что известно

Как писал Главред, первый удар Южный мост получил днем 1 октября, когда два дрона попали вблизи его опоры. Движение метро и наземного транспорта остановили, но специалисты "Киевавтодормоста" критических повреждений не обнаружили.

Мониторинговый канал "єРадар" сообщил, что оккупанты совершили атаку реактивным БПЛА непосредственно по конструкции Южного моста в Киеве.

В тот же вечер россияне атаковали мост повторно, и в этот раз последствия оказались более серьезными. По предварительным данным, дрон повредил мостовую опору, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена. Движение транспорта по мосту снова остановили, а специалисты метро обесточили путь.

Ночью 2 октября российская оккупационная армия атаковала Киев. Под удар снова попал Южный мост. В связи с ночными атаками в Киеве временно ограничено движение общественного транспорта по отдельным мостам, а именно по Южному мосту, мосту "Метро" и мосту Патона.

Утром 3 октября россияне ударили по Северному мосту в столице.

На Северном мосту повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Движение по мосту с левого на правый берег временно перекрыли.

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