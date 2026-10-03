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Отельная хитрость: что положить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запаха

Юрий Берендий
3 октября 2026, 17:21
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Молотый кофе может стать простым домашним поглотителем запахов, но сначала нужно найти и устранить источник проблемы.

Отельная хитрость: что положить в холодильник, чтобы избавиться от неприятного запаха
Запах в холодильнике - кофе поможет избавиться от него без лишних затрат / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

  • Как устранить запах из холодильника
  • Чем устранить неприятный запах в холодильнике
  • Помогает ли кофе от запаха в холодильнике

Неприятный запах в холодильнике можно уменьшить без покупки специального поглотителя - для этого подойдет обычный молотый кофе. Эксперты издания Planeta отмечают , что такое домашнее средство можно быстро приготовить из продукта, который часто уже есть на кухне. Как правильно использовать кофе и почему он не заменит обычную уборку - выяснял Главред.

видео дня

Как убрать запах в холодильнике с помощью кофе

Кофейные зерна имеют пористую структуру, благодаря которой могут удерживать часть соединений, ответственных за нежелательные запахи. Именно это свойство лежит в основе простого способа для домашнего использования.

"Кофе обладает очень интенсивным ароматом, но может служить для нейтрализации запахов, особенно нежелательных. Молотые кофейные зерна имеют большую поверхность и пористую структуру, на которой они могут удерживать часть летучих соединений, ответственных за запахи, впитывая их, как губка. Именно поэтому кофе используется в качестве домашнего поглотителя запахов в холодильнике", - отмечают они.

Для простого средства понадобится небольшое количество свежемолотого кофе. Его рекомендуют поместить в открытую емкость и оставить внутри холодильника на несколько часов или на ночь.

"Насыпьте в мисочку 2–3 столовые ложки свежемолотого кофе и поставьте её на одну из полок. Можно также использовать небольшое блюдце. Оставьте кофе в холодильнике на несколько часов, а лучше на ночь", - советуют эксперты Planeta.

Можно ли использовать кофейную гущу в холодильнике

Для этого способа подойдут и остатки после приготовления кофе. Однако их нужно предварительно высушить, поскольку влажная органическая масса может быстро испортиться.

"Да, можно использовать и сухую гущу после заваренного кофе. Однако нужно помнить об одном: кофейная гуща должна быть хорошо высушена перед тем, как поместить её в холодильник. Влажная гуща быстро становится сырой и может заплесневеть", - предупреждают специалисты.

Смотрите видео о том, как устранить неприятный запах из холодильника:

Домашний поглотитель запахов из кофе и соли

Усилить действие такого домашнего средства можно с помощью обычной поваренной соли. Её добавляют к сухим кофейным гущам, после чего смесь помещают в фольгу с отверстиями.

"Смешайте 2 столовые ложки хорошо высушенной кофейной гущи с 2 столовыми ложками поваренной соли. Заверните смесь в алюминиевую фольгу и проделайте в ней отверстия. Соль дополнительно впитает излишки влаги из холодильника", - советуют они.

Почему кофе не заменит уборку холодильника

Поглотитель запахов стоит использовать только после проверки самого холодильника. Устойчивый запах может быть связан с продуктами, остатками еды или жидкостью, которая попала на полку или другую поверхность.

"Если в холодильнике неприятный запах, кофе может служить лишь дополнительным средством для его уменьшения. Его не следует использовать для маскировки источника проблемы", - подчеркивают эксперты издания Planeta.

Прежде всего стоит проверить открытые упаковки, овощи и фрукты, сыры и колбасные изделия, посуду с остатками еды, разлитые жидкости и продукты, которые оказались у задней стенки холодильника. Если обнаружена испорченная еда, её нужно выбросить, а место хранения тщательно вымыть.

Кофе или сода для поглощения запаха

Молотый кофе подходит не всем из-за своего насыщенного аромата. В таком случае альтернативой может стать пищевая сода, которую также используют в качестве домашнего средства для поглощения нежелательных запахов.

"Если вы не хотите, чтобы холодильник пропитался запахом кофе, вместо него можно использовать пищевую соду. Пищевая сода - классическое домашнее средство для поглощения запахов. Кофе, кроме того, обладает характерным интенсивным ароматом, поэтому может сделать запах внутри холодильника более приятным", - подводится итог в материале.

Как убрать неприятный запах из холодильника инфографика
Как устранить неприятный запах из холодильника / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, автор YouTube-канала "Дом в деревне" рассказал о способе утепления старых деревянных окон от сквозняков. Простой метод утепления окон заключается в подготовке щелей и использовании поролона с последующей герметизацией.

Марта Стюарт назвала эффективные методы очистки уплотнителя холодильника с использованием соды, уксуса и вазелина. Рекомендуется наносить пасту из соды и лимонного сока на две минуты и проверять состояние уплотнителя тестом с купюрой.

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Об источнике: Planeta.pl

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