Налет и разводы исчезнут надолго: чем протереть стекло душевой кабины

Пятна от жесткой воды появляются на стекле очень быстро, но для борьбы с ними не обязательно покупать дорогие средства.

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Как очистить стекло душевой кабины / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как очистить стекло душевой кабины

Чем удалить известковый налет и пятна от воды

Как бумага для выпечки помогает ухаживать за стеклянными дверями душевой

Уход за душевой кабиной часто превращается в изнурительную борьбу с пятнами от жесткой воды и известковым налетом. Стеклянные стенки быстро покрываются белыми следами, которые трудно отмыть даже после тщательной уборки.

Однако существует простой и дешевый способ, который может помочь поддерживать стекло душевой кабины в чистоте, пишет Главред со ссылкой на Express.

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Почему образуются пятна от воды

Основная причина появления разводов и известкового налета - минералы, содержащиеся в жесткой воде. Когда капли высыхают на поверхности стекла, минералы оседают на ней и постепенно образуют стойкие пятна. Со временем такие отложения становятся всё более заметными, а обычные чистящие средства не всегда дают желаемый результат.

Чем протереть стекло душевой кабины

Автор контента Керри Велпдейл поделилась простым лайфхаком: для очистки душевых дверей она использовала обычную бумагу для выпечки. По её словам, благодаря восковому покрытию этот материал помогает отталкивать воду. После обработки стекла капли легче стекают с поверхности и не оставляют заметных следов. Также бумага для выпечки помогает предотвратить появление новых пятен и отпечатков пальцев.

Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Как правильно использовать бумагу для выпечки

Сначала нужно очистить стекло от мыльного налета с помощью обычного средства для ванной комнаты. Бумага для выпечки не справится с толстым слоем мыльных отложений, поэтому перед её использованием поверхность должна быть чистой. После этого нужно взять лист бумаги с покрытием, скомкать его и использовать блестящую сторону. Ею нужно тщательно протереть стеклянную стенку душевой кабины, уделяя особое внимание местам, где остались пятна от воды и известковый налет.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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