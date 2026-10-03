Налет и разводы исчезнут надолго: чем протереть стекло душевой кабины

Вы узнаете:
- Как очистить стекло душевой кабины
- Чем удалить известковый налет и пятна от воды
- Как бумага для выпечки помогает ухаживать за стеклянными дверями душевой
Уход за душевой кабиной часто превращается в изнурительную борьбу с пятнами от жесткой воды и известковым налетом. Стеклянные стенки быстро покрываются белыми следами, которые трудно отмыть даже после тщательной уборки.
Однако существует простой и дешевый способ, который может помочь поддерживать стекло душевой кабины в чистоте, пишет Главред со ссылкой на Express.
Почему образуются пятна от воды
Основная причина появления разводов и известкового налета - минералы, содержащиеся в жесткой воде. Когда капли высыхают на поверхности стекла, минералы оседают на ней и постепенно образуют стойкие пятна. Со временем такие отложения становятся всё более заметными, а обычные чистящие средства не всегда дают желаемый результат.
Чем протереть стекло душевой кабины
Автор контента Керри Велпдейл поделилась простым лайфхаком: для очистки душевых дверей она использовала обычную бумагу для выпечки. По её словам, благодаря восковому покрытию этот материал помогает отталкивать воду. После обработки стекла капли легче стекают с поверхности и не оставляют заметных следов. Также бумага для выпечки помогает предотвратить появление новых пятен и отпечатков пальцев.
Как правильно использовать бумагу для выпечки
Сначала нужно очистить стекло от мыльного налета с помощью обычного средства для ванной комнаты. Бумага для выпечки не справится с толстым слоем мыльных отложений, поэтому перед её использованием поверхность должна быть чистой. После этого нужно взять лист бумаги с покрытием, скомкать его и использовать блестящую сторону. Ею нужно тщательно протереть стеклянную стенку душевой кабины, уделяя особое внимание местам, где остались пятна от воды и известковый налет.
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Об источнике: Express.co.uk
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