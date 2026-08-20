Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Старый налет на душевой кабине сойдет за минуты: поможет средство из кухни

Инна Ковенько
20 августа 2026, 10:44
google news Подпишитесь
на нас в Google
Известковый налет на стекле душевой кабины можно удалить без использования дорогих средств.
Старый налет на душевой кабине сойдет за минуты: поможет средство из кухни
Как отмыть душевую кабину от известкового налета / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Почему образуется налет
  • Чем отмыть душевую кабину
  • Как удалить известковый налет со стекла

Стеклянные стенки душевой кабины быстро теряют прозрачность из-за жесткой воды: на них появляются белые пятна, мутные разводы и плотный известковый налет. Даже регулярная уборка не всегда возвращает поверхностям первоначальный блеск.

Главред расскажет, как избавиться от известкового налета с помощью продукта из холодильника.

видео дня

Почему образуется налет

Основная причина белесых следов на стекле и металлических деталях - минеральные отложения, которые остаются после высыхания капель жесткой воды. Если их не убирать регулярно, они уплотняются и становятся все более стойкими, пишет ESKA.

Как отмыть душевую кабину от известкового налета

Эксперты по уборке советуют использовать белый уксус. Благодаря кислотности он растворяет минеральные отложения, облегчая их удаление. Для очистки достаточно половины стакана средства, бутылки с распылителем или губки, тёплой воды и салфетки из микрофибры. Уксус можно слегка подогреть, но не доводить до кипения. Перед использованием стоит убедиться, что материалы кабины совместимы с кислотными средствами.

Как правильно очистить стекло

Уксус следует распылить на поверхность или нанести губкой, уделяя особое внимание участкам с наиболее заметным налетом. Достаточно оставить его на 10–15 минут, чтобы кислота подействовала, но не следует давать средству высохнуть. После этого стекло нужно тщательно смыть тёплой водой и протереть чистой губкой. Затем рекомендуем насухо вытереть поверхность микрофиброй, чтобы избежать появления новых пятен.

Как быстро удалить известковый налет в ванной
Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Если налёт стойкий

Иногда одной очистки недостаточно. В таком случае процедуру можно повторить. Для лучшего эффекта используют смесь уксуса с небольшим количеством средства для мытья посуды, которая помогает удержать жидкость на вертикальных поверхностях.

При этом важно помнить, что уксус нельзя смешивать с хлорсодержащими препаратами, ведь это может вызвать опасную реакцию. Также не стоит применять его на натуральном камне, некоторых видах металла или специальных покрытиях, которые производитель запрещает обрабатывать кислотными средствами.

Как сохранить чистоту надолго

Самый простой способ избежать известкового налета - не давать ему накапливаться. После каждого душа достаточно пройтись по стеклу резиновым скребком, а затем вытереть поверхности сухой микрофиброй. Так вода не успеет высохнуть на стекле, а минеральные отложения будут образовываться значительно медленнее.

Смотрите видео о том, как отмыть душевую кабину, чтобы она дольше оставалась чистой:

@dianagologovets

Делюсь с вами лайфхаком, как быстро помыть душевую кабину? Вам понадобится: ✔️ Сода ✔️ Лимонная кислота ✔️ Губки ✔️ Горячая вода Смешиваем соду и лимонную кислоту, заливаем горячей водой и с помощью губки наносим на все поверхности душевой кабины. Оставляем на несколько минут. Смываем водой ? Вы уже видели, что @frekenbok_ukraine выпустили губки в красивых пастельных тонах?? Идеально для современных минималистичных кухонь!

♬ оригинальный звук - Диана Гологовец

Читайте также:

Об источнике: ESKA.pl

ESKA.pl - это польский развлекательно-информационный портал, тесно связанный с сетью радиостанций Radio ESKA, входящей в Grupa Radiowa Time. Сайт ориентирован на молодёжную аудиторию и предлагает широкий спектр контента: от новостей Польши и мира до материалов о шоу-бизнесе, спорте, лайфстайле и музыке. Помимо статей, он предоставляет доступ к онлайн-трансляциям радио, плейлистам и специальным музыкальным проектам, оставаясь одним из самых популярных источников современных развлечений в польском медиапространстве.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
ванная налет лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью

РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью

11:02Аналитика
"Россия долго готовилась": Зеленский раскрыл детали мощного удара РФ по Киеву

"Россия долго готовилась": Зеленский раскрыл детали мощного удара РФ по Киеву

09:49Война
После смертельного удара по Киеву РФ выдала циничную версию: что придумали в Кремле

После смертельного удара по Киеву РФ выдала циничную версию: что придумали в Кремле

09:48Война
Реклама

Популярное

Ещё
Белая полоса для трех знаков: судьба готовит неожиданный поворот

Белая полоса для трех знаков: судьба готовит неожиданный поворот

Хайден Пенетьерри приняла важное решение в отношении дочери перед смертью

Хайден Пенетьерри приняла важное решение в отношении дочери перед смертью

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета

Персик отблагодарит щедрым урожаем: что обязательно сделать с деревом в конце лета

О них мало кто знает: какие 4 слова в украинском языке начинаются на букву "и"

О них мало кто знает: какие 4 слова в украинском языке начинаются на букву "и"

Последние новости

11:16

Убивают дерево за недели: три главные ошибки в уходе за разделочной доской

11:04

"Операция затянулась из-за осложнений": Фреймут решилась на сложную пластику

11:02

РФ готовит новый стратегический рывок в войне: как может измениться фронт осенью

11:00

"КНУ — кузница кадров, бренд и знак качества": ведущие фармацевтические компании расширяют партнерство с университетом ШевченкоФото

10:44

Старый налет на душевой кабине сойдет за минуты: поможет средство из кухни

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
10:21

"Сплошная боль": звезды обратились к украинцам после удара РФ по КиевуВидео

10:09

Ошеломляющее решение: Меган и Гарри переезжают в Британию с детьми

10:08

Единственный действенный метод против голубей: что точно заставит их покинуть балкон

09:49

"Россия долго готовилась": Зеленский раскрыл детали мощного удара РФ по КиевуФото

Реклама
09:48

После смертельного удара по Киеву РФ выдала циничную версию: что придумали в КремлеФото

09:42

Закуска, которую съедят первой: рецепт блинчиков с крабовой начинкой

09:24

Гороскоп на завтра, 21 августа: Скорпионам — напряжение, Козерогам — сюрприз

09:19

Знают далеко не все: как сказать "наверстать упущенное" на украинском правильно

08:57

"Цирконы" и Х-101 шли волнами: куда РФ направила основные удары ночью 20 августаФото

08:57

Сломан нос: Полякова ночью попала в ДТП с дочкой

08:50

Сансевиерия оживет на глазах: понадобится один продукт из кухни

08:25

Почему Кремль сам себя загоняет в тупик: Яковина все объяснилмнение

08:23

От Москвы до Татарстана: дроны атаковали в России НПЗ, терминалы и энергетикуВидео

07:59

Из-за массированной атаки РФ изменили движение поездов в Киев: есть задержки и отмены

07:16

Горит промобъект, в Броварах нет света: последствия атаки РФ на КиевщинуФото

Реклама
06:39

Ночной удар РФ по Киеву: много жертв, разрушенная 9-этажка и пожары по всему городуФото

05:31

"Волшебный пинок": почему телевизоры в СССР начинали работать лучше после удара

05:02

Стоит ли замачивать орехи перед употреблением: правду знают единицы

04:33

Зачем опытные хозяйки опрыскивают кран уксусом: хитрость против надоедливой проблемы

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке двух друзей за 33 с

03:28

Десерт "взорвал" соцсети: быстрый рецепт арбузного мороженого

03:00

Лишний груз исчезнет: четырем знакам зодиака выпадет шанс начать новую жизнь

00:48

Враг запустил "Калибры" с моря и поднял ТУшки в воздух: когда ждать ракеты

00:10

Есть погибшие и десятки пострадавших: РФ атаковала Киев "Цирконами" и баллистикой

19 августа, среда
23:58

Зеленые помидоры покраснеют быстрее: старый метод, до сих пор работающийВидео

23:15

Раскрыт баснословный гонорар Тома Холланда за новый фильм о Человеке-пауке

22:47

Четыре даты рождения наделяют особой интуицией: они "читают" людей

22:34

Удар РФ по Житомиру: двое полицейских погибли, количество пострадавших выросло

22:34

"Пытались избавиться": мать Хайден Пенетьерри заговорила о смерти дочери

22:16

РФ уже подняла в небо Ту-160: украинцев призвали не игнорировать сигналы тревоги

22:06

Популярная украинская певица беременна в третий раз: что известно

22:05

"Слов на ветер не бросает": Зеленский сказал, чего ждет от Хмары

21:54

В 60 лет принимают за сестру дочери: бабушка раскрыла секрет молодости

21:26

Масло после жарки можно не выливать: как быстро очистить его от осадкаВидео

20:58

В российско-украинской войне начинается битва за космос: Forbes раскрыл детали

Реклама
20:56

Зачем распылять уксус на простыни перед сном: что изменится за ночь

20:33

Путин упомянул "СВО" и заговорил о возвращении военных - что он сказал

20:12

Сколько нужно зарабатывать, чтобы выжить: цена места в современном бункере

19:56

Верховная Рада может переехать в более безопасное место: депутат раскрыл детали

19:38

Топливо в Украине больше не будет дешеветь: что будет с ценами на АЗС

19:10

Зачистка перед фарсом: почему Кремль блокирует любые разговоры о миремнение

19:08

Душевая кабинка заблестит без химии: что делать сразу после купания

18:55

"Я ваш брат": Ричард Гир записал обращение к украинцамВидео

18:48

Украину накроет погодный контраст: где ждать гроз, а где - +34 градуса

18:46

Закрытая актриса Сандра Буллок показала редкие фото детей

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоКомнатные растенияВсе о салеУборкаСтирка
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять