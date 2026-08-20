Старый налет на душевой кабине сойдет за минуты: поможет средство из кухни

Известковый налет на стекле душевой кабины можно удалить без использования дорогих средств.

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Как отмыть душевую кабину от известкового налета / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Почему образуется налет

Чем отмыть душевую кабину

Как удалить известковый налет со стекла

Стеклянные стенки душевой кабины быстро теряют прозрачность из-за жесткой воды: на них появляются белые пятна, мутные разводы и плотный известковый налет. Даже регулярная уборка не всегда возвращает поверхностям первоначальный блеск.

Главред расскажет, как избавиться от известкового налета с помощью продукта из холодильника.

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Почему образуется налет

Основная причина белесых следов на стекле и металлических деталях - минеральные отложения, которые остаются после высыхания капель жесткой воды. Если их не убирать регулярно, они уплотняются и становятся все более стойкими, пишет ESKA.

Как отмыть душевую кабину от известкового налета

Эксперты по уборке советуют использовать белый уксус. Благодаря кислотности он растворяет минеральные отложения, облегчая их удаление. Для очистки достаточно половины стакана средства, бутылки с распылителем или губки, тёплой воды и салфетки из микрофибры. Уксус можно слегка подогреть, но не доводить до кипения. Перед использованием стоит убедиться, что материалы кабины совместимы с кислотными средствами.

Как правильно очистить стекло

Уксус следует распылить на поверхность или нанести губкой, уделяя особое внимание участкам с наиболее заметным налетом. Достаточно оставить его на 10–15 минут, чтобы кислота подействовала, но не следует давать средству высохнуть. После этого стекло нужно тщательно смыть тёплой водой и протереть чистой губкой. Затем рекомендуем насухо вытереть поверхность микрофиброй, чтобы избежать появления новых пятен.

Как быстро удалить известковый налет в ванной / Инфографика: Главред

Если налёт стойкий

Иногда одной очистки недостаточно. В таком случае процедуру можно повторить. Для лучшего эффекта используют смесь уксуса с небольшим количеством средства для мытья посуды, которая помогает удержать жидкость на вертикальных поверхностях.

При этом важно помнить, что уксус нельзя смешивать с хлорсодержащими препаратами, ведь это может вызвать опасную реакцию. Также не стоит применять его на натуральном камне, некоторых видах металла или специальных покрытиях, которые производитель запрещает обрабатывать кислотными средствами.

Как сохранить чистоту надолго

Самый простой способ избежать известкового налета - не давать ему накапливаться. После каждого душа достаточно пройтись по стеклу резиновым скребком, а затем вытереть поверхности сухой микрофиброй. Так вода не успеет высохнуть на стекле, а минеральные отложения будут образовываться значительно медленнее.

Смотрите видео о том, как отмыть душевую кабину, чтобы она дольше оставалась чистой:

@dianagologovets Делюсь с вами лайфхаком, как быстро помыть душевую кабину? Вам понадобится: ✔️ Сода ✔️ Лимонная кислота ✔️ Губки ✔️ Горячая вода Смешиваем соду и лимонную кислоту, заливаем горячей водой и с помощью губки наносим на все поверхности душевой кабины. Оставляем на несколько минут. Смываем водой ? Вы уже видели, что @frekenbok_ukraine выпустили губки в красивых пастельных тонах?? Идеально для современных минималистичных кухонь! ♬ оригинальный звук - Диана Гологовец

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