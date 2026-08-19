Масло после жарки можно не выливать: как быстро очистить его от осадка

Повторное использование масла сокращает расходы на жарку и уменьшает количество отходов.

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Как подготовить масло к повторному использованию / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Сколько раз реально служит масло для жарки

Как очистить его крахмалом за 1 минуту

После приготовления пищи часто остается масло. Многие люди убеждены, что его нельзя использовать повторно, и просто выливают остатки в мусорное ведро.

Главред решил разобраться, можно ли повторно использовать масло после жарки.

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Сколько раз можно использовать масло после жарки

Масло после жарки не нужно выливать сразу - в зависимости от продукта оно выдерживает от двух до шести циклов нагрева, пишет Express.

Общее правило таково: для блюд, обжаренных в панировке, таких как курица, ресурс составляет два-три использования, а для обычных овощей или картофеля - примерно четыре-шесть.

Кроме того, повторное использование - один из самых эффективных способов сократить отходы и расходы на жарку. Главное условие - масло нужно должным образом отфильтровать перед следующим использованием.

Как удалить осадок из масла

Самый распространенный страх многих людей - осадок на дне кастрюли, который выглядит как признак порчи. Шеф-повар, известный в TikTok под ником @iankyo, рассказал, как легко очистить остатки масла.

"Меня часто спрашивают, что я делаю со своим отработанным маслом для жарки. Обычно после жарки чего-либо в масле остается много мелких кусочков, но это не значит, что ваше масло плохое. Это просто означает, что вы можете его очистить, охладить и снова хранить, чтобы использовать позже", - подчеркнул он.

По его словам, основной инструмент - мелкое сито, которое отсеивает крупные кусочки остатков пищи.

Как распознать настоящее сливочное масло / Инфографика: Главред

Почему в масло добавляют крахмал

Шеф-повар говорит, что для того, чтобы удалить мелкий осадок из уже использованного масла, нужно добавить в него кукурузный крахмал.

"Метод, который я считаю гораздо более эффективным, - это использование кукурузного крахмала. Это одна часть воды на одну часть кукурузного крахмала", - отмечает он.

Полученную смесь вливают в горячее масло, после чего остатки собираются вокруг крахмала в один ком, который остается только вынуть.

"Это работает как жевательная резинка: она становится очень липкой и просто цепляется за все. Затем нам нужно лишь удалить ее", - отметил шеф-повар.

Как повторно использовать масло - видео:

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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