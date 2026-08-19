Масло после жарки можно не выливать: как быстро очистить его от осадка

Вы узнаете:
- Сколько раз реально служит масло для жарки
- Как очистить его крахмалом за 1 минуту
После приготовления пищи часто остается масло. Многие люди убеждены, что его нельзя использовать повторно, и просто выливают остатки в мусорное ведро.
Главред решил разобраться, можно ли повторно использовать масло после жарки.
Сколько раз можно использовать масло после жарки
Масло после жарки не нужно выливать сразу - в зависимости от продукта оно выдерживает от двух до шести циклов нагрева, пишет Express.
Общее правило таково: для блюд, обжаренных в панировке, таких как курица, ресурс составляет два-три использования, а для обычных овощей или картофеля - примерно четыре-шесть.
Кроме того, повторное использование - один из самых эффективных способов сократить отходы и расходы на жарку. Главное условие - масло нужно должным образом отфильтровать перед следующим использованием.
Как удалить осадок из масла
Самый распространенный страх многих людей - осадок на дне кастрюли, который выглядит как признак порчи. Шеф-повар, известный в TikTok под ником @iankyo, рассказал, как легко очистить остатки масла.
"Меня часто спрашивают, что я делаю со своим отработанным маслом для жарки. Обычно после жарки чего-либо в масле остается много мелких кусочков, но это не значит, что ваше масло плохое. Это просто означает, что вы можете его очистить, охладить и снова хранить, чтобы использовать позже", - подчеркнул он.
По его словам, основной инструмент - мелкое сито, которое отсеивает крупные кусочки остатков пищи.
Почему в масло добавляют крахмал
Шеф-повар говорит, что для того, чтобы удалить мелкий осадок из уже использованного масла, нужно добавить в него кукурузный крахмал.
"Метод, который я считаю гораздо более эффективным, - это использование кукурузного крахмала. Это одна часть воды на одну часть кукурузного крахмала", - отмечает он.
Полученную смесь вливают в горячее масло, после чего остатки собираются вокруг крахмала в один ком, который остается только вынуть.
"Это работает как жевательная резинка: она становится очень липкой и просто цепляется за все. Затем нам нужно лишь удалить ее", - отметил шеф-повар.
Как повторно использовать масло - видео:
@iankyo Вот что делать с отработанным маслом для жарки #kitchentips#kitchenhacks#cookingtips#cookinghacks#foodpreptiktokcontest♬ Morning cafe jazz - 寿司娘
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Об источнике: Express.co.uk
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