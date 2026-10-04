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Никакой не "пратівний": как правильно сказать о чем-то очень неприятном на украинском

Дарья Пшеничник
4 октября 2026, 15:43
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Разговорная форма, которая стала популярной благодаря мемам, искажает ударение и звучание настоящего украинского слова.
Никакой не 'пратівний': как правильно сказать о чем-то очень неприятном на украинском
Как сказать "пратівний" на украинском / Коллаж: Главред, фото: magnific

Вы узнаете:

  • Почему "пратівний" - неправильное произношение
  • Какие слова предлагает украинский язык вместо него
  • Что на самом деле означает "пратівний"

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Слово "пратівний", которое всё чаще звучит в повседневных разговорах и соцсетях, не существует в украинском языке - это калькованное произношение, искажающее литературную норму. Проблема не в лексеме как таковой, а именно в произношении, которое копирует русский образец, сообщает 24 Канал.

Мокрые носки, надоедливый звук, горькие лекарства, испорченная погода или человек, который выводит из равновесия, - всё это обычно описывают одним коротким возгласом. Однако украинский язык предлагает гораздо более широкий выбор, где каждая форма передает свою степень недовольства.

Если что-то просто не по вкусу - оно "неприємне". Когда эмоция сильнее и доходит до отвращения - это "огидне", "гидке" или "бридке". Человека, который раздражает до предела, называют "осоружною", "нестерпною" или "докучливою", а для чего-то крайне отталкивающего в языке есть слово "паскудне".

Что на самом деле означает "противний"

Сама лексема в украинском языке никуда не исчезала и зафиксирована в академических словарях. Словарь украинского языка приводит его со значением "дуже неприємний, огидний" - отсюда вполне корректные словосочетания "противний запах", "противний холод", "противна людина".

Подтверждение этому дает и художественная литература. У Леси Украинки встречаем описание непогоды.

"Погода тут, як на злість, бридка, – іде сніг і зараз розтає, вітер противний, мокрий", - писала поэтесса.

Подобный пример оставил и Иван Багряный, который использовал это слово для передачи физического истощения героя.

"Противний піт заливав очі, а під серцем нудило, і голова йшла обертом", - говорится в тексте писателя.

Пять значений одного слова

Семантика этого прилагательного не ограничивается негативной оценкой. Оно также обозначает того, кто не согласен с чем-то и выступает против, то есть противника, а еще - того, кто отстаивает интересы, противоположные чьим-то, и является враждебным кому-то.

Кроме того, слово употребляется для обозначения противоположной стороны, конца или края чего-либо, а также того, что движется навстречу - в значении "зустрічний". Именно поэтому лингвисты советуют учитывать контекст предложения, прежде чем толковать его однозначно.

Популярности разговорному варианту добавил мем с намеренным растяжением гласных - "праатііівний" - как реакция на неудачный комплимент. Тем, кто его помнит, это слово гарантированно вызовет улыбку, однако от правильного произношения это не спасает.

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Об источнике: 24 канал

24 канал - украинский круглосуточный новостной телеканал. С начала вещания назывался "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", которое, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владелицей которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

"24 канал" представляет новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде и курсах валют.

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