Будет как новое: на каком режиме стирать одеяло в домашних условиях

Не обязательно постоянно сдавать одеяло в химчистку. Эксперт поделилась советами по домашней стирке.

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Простые правила стирки одеяла / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

Как часто нужно стирать одеяло

Какой режим выбрать для машинной стирки одеяла

На улице становится холоднее, и самое время сменить одеяло на более теплое. А это значит, что летнее одеяло нуждается в стирке. Однако многие не знают, как правильно стирать одеяло.

Главред узнал, что бренд-директор компании Bella Notte, производящей элитное постельное белье, Тейлор Батлин объяснила, как часто и каким образом нужно стирать одеяло. Об этом пишет Martha Stewart.

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Что и при какой температуре стирать / Инфографика: Главред

Как часто нужно стирать одеяло

Эксперт отметила, что стирать одеяло нужно еженедельно. Это можно делать в домашних условиях в стиральной машине. При этом важно стирать его только в холодной воде на деликатном режиме.

"Частота стирки зависит от того, насколько чехол соприкасается с телом во время сна (используете ли вы пододеяльник) и насколько интенсивно он эксплуатируется (лазят ли по нему домашние животные и дети). Мы рекомендуем стирать чехол раз в неделю, хотя этот интервал можно увеличить до двух недель, если вы используете пододеяльник", - отмечает Батлин.

Как стирать одеяло в стиральной машине

Большинство одеял без проблем выдерживают машинную стирку, но агрессивные режимы сокращают их срок службы. Тейлор Батлин советует выбирать минимальную температуру и самый бережный цикл.

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Об источнике: Martha Stewart Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт. На сайте MarthaStewart.com можно найти отточенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, простые советы по развлечениям, а также различные рекомендации по уходу за красотой. Цель состоит в том, чтобы обучать, вдохновлять и предлагать идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым. Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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