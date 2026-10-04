Будет как новое: на каком режиме стирать одеяло в домашних условиях

Вы узнаете:
- Как часто нужно стирать одеяло
- Какой режим выбрать для машинной стирки одеяла
На улице становится холоднее, и самое время сменить одеяло на более теплое. А это значит, что летнее одеяло нуждается в стирке. Однако многие не знают, как правильно стирать одеяло.
Главред узнал, что бренд-директор компании Bella Notte, производящей элитное постельное белье, Тейлор Батлин объяснила, как часто и каким образом нужно стирать одеяло. Об этом пишет Martha Stewart.
Как часто нужно стирать одеяло
Эксперт отметила, что стирать одеяло нужно еженедельно. Это можно делать в домашних условиях в стиральной машине. При этом важно стирать его только в холодной воде на деликатном режиме.
"Частота стирки зависит от того, насколько чехол соприкасается с телом во время сна (используете ли вы пододеяльник) и насколько интенсивно он эксплуатируется (лазят ли по нему домашние животные и дети). Мы рекомендуем стирать чехол раз в неделю, хотя этот интервал можно увеличить до двух недель, если вы используете пододеяльник", - отмечает Батлин.
Как стирать одеяло в стиральной машине
Большинство одеял без проблем выдерживают машинную стирку, но агрессивные режимы сокращают их срок службы. Тейлор Батлин советует выбирать минимальную температуру и самый бережный цикл.
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Об источнике: Martha Stewart
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